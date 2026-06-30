Esordio slam da incorniciare per Tyra Grant, che strapazza ed elimina da Wimbledon la giocatrice di casa Katie Boulter, limitando enormemente la presenza di britannici nei tabelloni dei Championships

Esordio slam da sogno per Tyra Caterina Grant, che al primo match assoluto in un tabellone principale di un Major a Wimbledon ha ottenuto subito una bellissima vittoria, travolgendo con il risultato di 6-4 6-2 Katie Bouter, solo l’ultima delle giocatrici di casa a venire eliminata al primo turno ai Championships, a conferma di un torneo che per il tennis made in UK si sta rapidamente trasformando in un incubo senza gli infortunati Emma Raducanu e Jack Draper.

Tyra Grant, esordio slam da sogno: Boulter travolta

Difficile immaginare un’esordio a livello slam migliore di quello avuto da Tyra Grant, che al suo primo match in tabellone principale di un Major a Wimbledon si è imposta su Katie Boulter con il risultato di 6-4 6-2, sciorinando un tennis brillante e una grande maturità anche quando chiamata a gestire la tensione nel finale dell’incontro. Quella dell’azzurra è stata una vittoria mai in discussione, con Tyra che non ha concesso nemmeno una palla break a Boulter e ha sfruttato tutte le occasioni in suo favore, strappando tre volte il servizio alla sua avversaria nei tre game in cui si è conquistata palla break.

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Tyra Grant subito a suo agio sull’erba

Questa vittoria conferma anche l’incredibile capacità di adattamento di Tyra Grant, che nonostante la scarsa esperienza sull’erba ha vinto i primi quattro incontri stagionali disputati sui prati, superando le qualificazioni e vincendo oggi all’esordio. Ora ovviamente per l’azzurra la strada si fa più in salita, con Caterina che al secondo turno dovrà affrontare la vincente della sfida tra Talia Gibson e la testa di serie n°21 Maria Bouzkova, recente vincitrice a Nottingham e che a Wimbledon raggiunse i quarti di finale nel 2022.

Senza Raducanu e Draper è crisi profonda per il tennis made in UK

La sconfitta di Boulter testimonia anche la profonda crisi che sta vivendo la patria del tennis, che dopo i forfait all’ultimo dei suoi due principali protagonisti, Emma Raducanu e Jack Draper, si ritrova a leccarsi le ferite già dopo un primo turno non ancora completato. Degli undici tennisti provenienti dal Regno Unito che sono già scesi in campo ben dieci sono stati eliminati (di Katie Swan l’unica vittoria, mentre altri sei devono ancora scendere in campo o finire i loro incontri), con il tennis made in UK che si ritrova già senza i giocatori sui quali riponeva maggiori speranze, una delle quali era proprio Boulter, l’altro invece era Cameron Norrie, battuto a sorpresa da Michael Zheng, che ha trionfato in rimonta col risultato di 6-7 6-2 6-7 6-3 7-6.

Le parole di Tyra Grant e il sogno di sfidare Serena Williams

A fine partita Tyra Grant ha raccontato tutta la propria emozione per il suo debutto slam: “Ero veramente nervosa verso la fine perché era il mio debutto negli slam. Non era facile oggi, ovviamente per via delle emozioni. Sono molto contenta di aver messo in mostra un buon tennis oggi e di essere passata al secondo turno”.

L’azzurro ha anche spiegato i suoi incredibili successi sull’erba nonostante la poca esperienza, svelando poi il desiderio di sfidare Serena Williams ora che ha fatto il suo rientro nel circuito: “Non ho mai giocato match nel circuito maggiore sull’erba ma a livello junior si e avevo dei buoni ricordi avendo giocato anche il doppio. Ho giocato bene anche prima sulla terra battuta e poi quando sono arrivata qui ho battuto subito delle giocatrici forti e questo mi ha trasmesso fiducia. Quando sono cresciuta sognavo di giocare contro Serena Williams, e ora vederla qui, consapevole che magari potremmo sfidarci a un certo punto è una grande emozione”.