U.17, Lupo: un po' Donnarumma e un po' Toldo, chi è l'eroe che ha spezzato la maledizione dei rigori

Il portiere del Lecce decisivo con tre parate dal dischetto nella semifinale degli Europei con la Spagna, basso profilo e un modello da seguire

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Un penalty parato durante i 90′ alle semifinali degli Europei e altri due neutralizzati nella lotteria dei rigori? Ma non era successo già? Christian Lupo, il portiere della nazionale Under 17 che domenica contro il Belgio giocherà la finale degli Europei di categoria, è l’eroe del giorno in casa azzurra. Ha ripetuto le imprese che fece Toldo agli Europei del 2000 (quelle dei grandi) quando, con l’Italia in dieci dopo il rosso a Gianluca Zambrotta, restò imbattuto durante i 120′. Parò il rigore di Frank de Boer,(finì sul palo quello di Patrick Kluivert) per poi esaltarsi nella sequenza finale dal dischetto opponendosi ancora a De Boer e poi a Paul Bosvelt, mentre Jaap Stam calciò alle stelle. Quell’Italia di Zoff andò in finale come questa Under 17 ma le imprese di Lupo evocano ancora altri ricordi.

Il precedente di Donnarumma

Sempre agli Europei, sempre in semifinale e sempre contro la Spagna, nel 2021 fu Donnarumma a parare il rigore a Morata e trascinare gli Azzurri in finale. E la speranza è che ora l’epilogo sia lo stesso, con il portiere azzurro protagonista (e vincente) anche in finale come successe a Gigio che contro gli inglesi respinse i tiri dal dischetto di Sancho e Saka per il trionfo dell’Italia di Mancini.

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“Penso sia il momento più bello della mia vita, non solo della mia carriera. Non so come lo descriverei. Chi non vive per il calcio non può capire quello che sento”. Queste le parole a caldo del portiere del Lecce Christian Lupo, che nella semifinale con la Spagna baby, dopo aver neutralizzato un calcio di rigore nella prima frazione di gioco all’attaccante dell’Athletic Club Christian Imga al 29’, si è ripetuto nella serie finale ipnotizzando prima Ian Mencía, centrocampista dell’Atlético Madrid, e poi Enzo Alves, attaccante del Real Madrid e figlio del brasiliano Marcelo, presente in tribuna ad assistere alla partita.

La carriera di Lupo

Diciassette anni, di origine pugliese (è nato a maggio 2009, a Bari), destro naturale ma calcia bene anche col piede sinistro, Lupo è da tempo nel mirino degli osservatori che ne stanno studiando la crescita. Ha bruciato le tappe al punto da essere chiamato nell’Under 18 del Lecce pur essendo del 2009 e in giallorosso ha un modello da seguire davanti, quel Falcone che con la prima squadra da anni fa miracoli (a volte invisibili per i media).

La maledizione dei rigori

Le prodezze di Lupo hanno anche spezzato la maledizione dell’Italia ai rigori, che era tornata prepotente dopo l’eliminazione ai playoff Mondiali con la Bosnia. Quante amarezze nella storia azzurra dal dischetto: dalla finalina per il terzo posto agli Europei 80 persa ai rigori (errore decisivo di Collovati) alla semifinale Mondiale a Napoli con l’Argentina nel ’90 (errori di Roberto Donadoni e Aldo Serena. Dalla delusione infinita nella finale di Usa ’94 col Brasile a Pasadena (non solo Baggio, prima di lui – anche se nessuno lo ricorda sbagliarono Franco Baresi e Daniele Massaro), al ko ai quarti a Francia ’98 contro i padroni di casa, con gli errori dal dischetto di Demetrio Albertini e Gigi Di Biagio), dalla sconfitta ai quarti degli Europei del 2008 con la Spagna (errori di De Rossi e Di Natale) al ko ancora ai quarti negli Europei 2016 con la Germania, quando sbagliarono quasti tutti: Zaza, Pellé, Bonucci e Darmian fino al ricordo più recente e doloroso. gli errori dal dischetto di Pio Esposito e Bryan Cristante ai rigori con la Bosnia.