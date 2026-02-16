UAE Tour, 1a Tappa: brutta caduta per Jonathan Milan, è già allarme per la Sanremo. Vince Del Toro, terzo Tiberi

Comincia vale l'UAE Tour per Jonathan Milan: il velocista della Lidl Trek è rimasto coinvolto in una caduta ai -1.500 metri dall'arrivo, dove è poi arrivato piuttosto sofferente. Vittoria del messicano

La notizia peggiore per cominciare la settimana: Jonathan Milan è caduto a poco più di un chilometro dall’arrivo della prima tappa dell’UAE Tour, lamentandosi per la botta data sull’asfalto, risalendo poi in bici in modo da raggiungere il traguardo con le proprie gambe. Il velocista friulano, che era anche tra i favoriti della prima frazione (seppur con arrivo in lieve salita), è rimasto coinvolto in una carambola assieme ad altri 5-6 corridori, tra i quali anche Alberto Dainese, altro velocista che puntava a un bel piazzamento. La tappa è stata vinta con una bella stoccata da Isaac Del Toro, ma i pensieri corrono tutti alle condizioni di Milan, che dopo un bell’avvio di stagione cercava conferma negli Emirati Arabi in vista soprattutto della Milano-Sanremo.

Milan rimasto intruppato, ma a fine tappa è apparso tranquillo

Milan s’è fatto sorprendere un po’ come tutta la Lidl Trek, che è rimasta un po’ indietro rispetto alle prime posizioni del gruppo sull’ultima curva verso sinistra, quella che immetteva nel lungo rettilineo d’arrivo. La carambola potrebbe essere stata innescata proprio dal velocista friulano (le immagini non hanno chiarito la dinamica), ma le telecamere hanno subito indugiato sul grande favorito di giornata, che è apparso visibilmente contrariato, quasi al punto da voler rifiutare anche l’iniziale aiuto da parte di meccanici e medici del team. ù

Con oltre 6’ di ritardo Milan è arrivato sul traguardo (senza forzare), ma lasciando trasparire un velo di sofferenza. Milan ha inizialo la stagione con due belle vittorie nell’AlUla Tour a fine gennaio e all’UAE Tour cercava conferme anche in vista dei primi appuntamenti europei, con la Tirreno Adriatico e poi soprattutto la Sanremo sulla quale ha messo anche quest’anno il circoletto rosso sul calendario (poi proverà a conquistare la prima maglia rosa al Giro d’Italia, in partenza dalla Bulgaria).

Adesso però la speranza è che non debba rivedere i propri piani in vista dei prossimi appuntamenti primaverili, e soprattutto che non perda l’ottima condizione di forma che aveva già mostrato nel corso delle prime uscite. A fine tappa ha avuto modo però di scambiare anche qualche impressione con Del Toro, lasciando intendere di non aver subito grosse conseguenze dall’impatto con l’asfalto rovente.

Del Toro è già bello carico: lanciata la sfida a Evenepoel

Senza più Milan nei paraggi, la tappa è diventata una sorta di far west, nel quale ha sguazzato (come era facile prevedere) Isaac Del Toro. Il messicano, grande rivelazione della passata stagione, ha conquistato la 22esima vittoria in carriera, celebrando così anche la maglia di campione nazionale messicano conquistata a fine ottobre.

Ai -250 metri dall’arrivo il talento dell’UAE Team Emirates XRG ha anticipato le ruote del gruppo e ha resistito strenuamente al ritorno dell’olandese Cees Bol e di Antonio Tiberi, comunque ottimo terzo davanti a Matteo Malucelli.

Ha lasciato fare Remco Evenepoel, grande favorito per la generale, che domani avrà 12,2 km a cronometro per recuperare i 10 secondi di abbuono guadagnati da Del Toro. Che pure ha fatto capire di voler dare battaglia fino alla fine.