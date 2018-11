Uccio: "La direzione è quella giusta"

“La direzione è quella giusta ma c’è da lavorare ancora tanto: secondo me c’è da fare”.

Alessio ‘Uccio’ Salucci, il migliore amico di Valentino Rossi, ha parlato con Sky del primo assaggio di 2019, con i test di Valencia, del campione di Tavullia.

Uccio si è anche soffermato su Franco Morbidelli e Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, subito protagonisti a Valencia: “Questi ragazzi sono già grandi professionisti, bravi ma anche simpatici: sanno ridere e scherzare. Non dico mi aspettassi che Franco andasse subito così forte con la Yamaha ma ha già un anno di esperienza nelle MotoGp. Il primo giorno di Pecco? Non sembrava neanche un rookie. Se vuoi andare veloce, oggi come oggi, devi crescere più del dovuto a livello anagrafico” ha spiegato.

Chiusura sul grande lavoro dell’Academy di Valentino Rossi: “Abbiamo una bella struttura, i più intelligenti la sfruttano al meglio. Che fossero così veloci fin da subito però non me l’aspettavo neppure io”.

SPORTAL.IT | 21-11-2018 11:30