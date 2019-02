Udanoh saluta Cantù

Colpo della Sidigas Avellino che ha trovato un accordo con Ike Udanoh come riportato da Ottopagine.it. il capitano della compagine brianzola lascia Cantù ed ora è corsa contro il tempo per tesserarlo entro le 11 di stamattina, termine valido per scendere in campo nei quarti di finale di Coppa Italia.

Udanoh si era lamentato alcuni giorni fa per l'addio di Pashutin. "Questo è il nostro lavoro – ha raccontato su Instagram -. Non lo facciamo gratis. A me piacerebbe vedere cosa farebbero tutte queste persone a cui piace parlare, se dovessero andare tutti i giorni al lavoro, per mesi, senza venire pagate. Noi così ci prendiamo cura delle nostre famiglie, come succede in ogni altro lavoro. Pensate prima di fare commenti su cosa di cui non siete informati".

SPORTAL.IT | 13-02-2019 10:05