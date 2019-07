Udanoh si gemella con Bramos

L’Umana Reyer Venezia ha annunciato di aver raggiunto l’accordo con Ike Joseph Udanoh, che vestirà la maglia orogranata nella stagione sportiva 2019/20. Ala/Centro di 203 cm, nato a Detroit ma in possesso del doppio passaporto statunitense e nigeriano, nell’ultima stagione ha vestito le maglie di Cantù e Avellino in Serie A. A Cantù, Udanoh ha giocato 18 incontri, a 12,5 punti e 9 rimbalzi di media; con Avellino, è sceso in campo in 16 incontri ufficiali (12,2 punti e 8,3 rimbalzi, pur avendo giocato in media sei minuti a partita in meno rispetto alla prima parte della stagione).

Dopo l’uscita dal College di Wayne St., dal 2012 Udanoh ha giocato in Uruguay (Larre Borges), Qatar (Al Ahli), Austria (Raiffeisen Wels), Finlandia (Bisons Loimaa e Tapiolan Honka). Dopo la prima parentesi italiana, in LegaDue (Ferrara e Mantova) nella stagione 2015/16), ha disputato anche un campionato in Francia (Hyeres-Toulon Var) e uno in Kazakhstan (Astana, con cui ha vinto nel 2018 Campionato e Coppa Nazionale).

“Sono entusiasta di far parte dell’Umana Reyer e ringrazio la società per l’opportunità – le prime parole di Udanoh – è eccitante giocare a Venezia e in un grande club come quello orogranata, ho sempre e solo sentito grandi cose su questa organizzazione.

Non vedo l’ora di inserirmi per dare il mio contributo ed aiutare a continuare la costruzione della cultura vincente che l’Umana Reyer ha già iniziato da anni. Sarà importante per me continuare a migliorare ma soprattutto aiutare la squadra ad essere ancora più competitiva.

Tra i giocatori orogranata conosco bene Michael Bramos, abbiamo la stessa agenzia, ma soprattutto veniamo dalla stessa città, lo ammiro tanto come giocatore".

SPORTAL.IT | 09-07-2019 11:16