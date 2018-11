Udinese, Basta può tornare

Dusan Basta potrebbe salutare la Lazio e fare ritorno a Udine, per tornare a vestire la maglia bianconera.

Il serbo non rientra nei piani di Simone Inzaghi e in questa stagione ha collezionato appena due presenze, entrambe in Europa League.

Basta ha il contratto in scadenza a giugno e sembra che la società non sia intenzionata a rinnovarlo, permettendo così al giocatore di accasarsi in un altro club a parametro zero.

L'Udinese potrebbe rappresentare una meta gradita per l'esperto terzino, che ha vestito la maglia bianconera tra il 2009 e il 2014.

Di recente il profilo di Basta è stato accostato alla Spal in ottica scambio con Lazzari ma la società ferrarese non ha alcuna intenzione di privarsi di uno dei pezzi più pregiati della rosa.

SPORTAL.IT | 17-11-2018 17:25