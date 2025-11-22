Udinese-Bologna, moviola: Orsolini, gol annullato e rigore inventato sbagliato, fa tutto Pobega e Italiano vola primo

La prova dell’arbitro di Macerata Juan Luca Sacchi al Bluenergy Stadium per la 13esima giornata di serie A analizzata al microscopio

Juan Luca Sacchi, la scelta per Udinese-Bologna, 42 anni, conta oltre 250 apparizioni ufficiali in tutte le competizioni. Nella scorsa stagione ha debuttato maluccio in Parma-Milan per poi migliorare in Atalanta-Fiorentina e deludere ancora in Udinese-Inter passando così tra vari alti e bassi. In questa stagione aveva diretto solo Lazio-Cagliari in A dopo essere stato utilizzato solo in B in precedenza.

I precedenti di Sacchi con Udinese e Bologna

Negli 8 precedenti con il fischietto di Macerata i friulani hanno perso ben 5 volte con due vittorie e un pari, negli 8 incroci con i rossoblù bilancio equlibrato (2 vittorie, 3 pari e 3 ko).

Coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Zezza con Chiffi IV uomo, Camplone al Var e Serra all’Avar, l’arbitro ha ammonito De Silvestri, Grobaek

Udinese-Bologna, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 37′ Pobega calcia e la palla viene deviata in angolo ma il gioco è fermo perché al VAR stanno valutando la deviazione di braccio di Ehizibue. Dopo oltre 4′ arriva il verdetto, l’arbitro viene richiamato all’on field review ed assegna al Bologna un dubbio rigore ma Orsolini si fa ipnotizzare da Okoye. Al 43′ proteste dell’Udinese per un tocco di polso in area di De Silvestri, questa volta però prima tocca la coscia e poi sfiora il polso. L’arbitro fa giocare. Al 48′ lancio lungo di Miranda per Orsolini che parte in posizione dubbia e forse si aiuta con la mano prima di spingere in rete, l’arbitro annulla e il Var conferma sia l’off-side che il mani: il gol non vale.

Al 49′ ammonito De Silvestri, intervenuto Atta per un intervento ruvido su De Silvestri che lo aveva saltato in tunnel. A inizio ripresa in meno di un quarto d’ora il Bologna chiude i giochi con una doppietta di Pobega che prima infila nell’angolino su assist di Orsolini poi approfitta di un grossolano errore del portiere Okaye per insaccare il raddoppio. A tempo scaduto arriva anche il gol di Bernardeschi, alla prima rete con la maglia del Bologna che con questa vittoria è primo almeno per qualche ora.