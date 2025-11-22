Virgilio Sport
Udinese-Bologna: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Udinese-Bologna di Serie A 2025-26, 12a giornata: orario, stadio, probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche a confronto.

Udinese e Bologna si affrontano per la 12a giornata di Serie A 2025-26 al Bluenergy Stadium di Udine, sabato 22 novembre alle 15:00. I friulani sono 10° con 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte; 12 gol segnati, 17 subiti), mentre i rossoblù viaggiano al 5° posto con 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte; 18 fatti, 8 incassati). Una sfida che profuma d’Europa per gli emiliani e che per i bianconeri rappresenta un test di crescita davanti al proprio pubblico.

Probabili formazioni di Udinese-Bologna

A poche ore dal via, l’assetto dell’Udinese dovrebbe essere il 3-5-2: Okoye in porta e terzetto con Solet, Kabasele, Bertola. Sulle fasce si va verso Zanoli a destra e Kamara a sinistra, con interni Ekkelenkamp, KarlströmAtta. Davanti, coppia ZanioloBuksa. Out Kristensen, Goglichidze, Miller.

Il Bologna potrebbe confermare il 4-2-3-1: in porta chance per Pessina vista l’assenza di Skorupski; dietro linea da destra con Zortea, Heggem, Lucumí, Miranda. In mediana Pobega-Ferguson; trequarti da destra Orsolini, Odgaard, Domínguez a supporto di Dallinga. Restano indisponibili anche Freuler, Holm, Cambiaghi, Rowe. Possibili ballottaggi in corsa sulle corsie.

  • Udinese (3-5-2): Okoye; Solet, Kabasele, Bertola; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa.

V:Sport

  • Bologna (4-2-3-1): Pessina; Zortea, Heggem, Lucumí, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Domínguez; Dallinga.

V:Sport

Gli indisponibili di Udinese-Bologna

Qualche grattacapo per entrambe. L’Udinese deve rinunciare a soluzioni difensive preziose e a un jolly di centrocampo, mentre il Bologna paga dazio soprattutto tra porta e corsie, oltre alla regia di Freuler. Le scelte sugli under e sulle rotazioni in panchina potrebbero assumere un peso specifico notevole in corso d’opera. Nessuno squalificato annunciato.

  • Udinese – Infortunati: Kristensen (infortunio al bicipite femorale), Goglichidze (infortunio muscolare), Miller (problema fisico). Squalificati: nessuno.
  • Bologna – Infortunati: Skorupski (infortunio alla coscia), Freuler (clavicola fratturata), Holm (infortunio alla coscia), Cambiaghi (infortunio al polpaccio), Rowe (infortunio al bicipite femorale). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

L’Udinese alterna colpi pesanti in casa a qualche passaggio a vuoto esterno; il Bologna ha alzato il ritmo in trasferta e mostra solidità difensiva e coralità in avanti. Trend recenti che disegnano un confronto aperto, con i friulani pronti a sfruttare l’inerzia del Bluenergy e i rossoblù forti di una fase di possesso sempre più fluida.

Udinese x ok ko ok ko
Bologna ok x x ok ok

Questo il dettaglio dei risultati:

  • Udinese

Cremonese-Udinese 1-1; Udinese-Lecce 3-2; Juventus-Udinese 3-1; Udinese-Atalanta 1-0; Roma-Udinese 2-0.

  • Bologna

Cagliari-Bologna 0-2; Fiorentina-Bologna 2-2; Bologna-Torino 0-0; Parma-Bologna 1-3; Bologna-Napoli 2-0.

L’arbitro di Udinese-Bologna

Arbitra Juan Luca Sacchi. Assistenti Lo CiceroZezza; IV Chiffi; VAR Camplone; AVAR Serra. In questa Serie A 2025/26 Sacchi ha diretto 1 gara: 26 falli sanzionati, 2 ammonizioni, nessun rosso e nessun rigore concesso.

  • Arbitro: SACCHI
  • Assistenti: LO CICERO – ZEZZA
  • IV: CHIFFI
  • VAR: CAMPLONE
  • AVAR: SERRA

Statistiche interessanti

La sfida tra Udinese e Bologna è spesso all’insegna dell’equilibrio: negli ultimi anni il segno X è ricorrente e i dettagli hanno fatto la differenza. I friulani arrivano da due prove convincenti in casa, dove la spinta delle corsie potrebbe rivelarsi decisiva, ma faticano ad accendersi nei primi 45’. Dall’altra parte i rossoblù stanno vivendo un avvio record, con una fase difensiva compatta soprattutto prima dell’intervallo e una produzione offensiva che nasce da trame corali lunghe e pazienti. Occhi su Zaniolo, in crescita realizzativa, e sul feeling di Orsolini con questo incrocio. La capacità del Bologna di alzare la qualità lontano dal Dall’Ara e il dato dei clean sheet friulani interni aggiungono fascino a un match che promette intensità e attenzione alle palle inattive.

  • Dal 2020 in poi, tra Udinese e Bologna sono arrivati 8 pareggi in 11 sfide: un copione spesso bloccato, deciso dai particolari.
  • L’Udinese non subisce gol da due gare interne di fila contro il Bologna: cerca il tris casalingo di clean sheet, mai riuscito contro i rossoblù in A.
  • Contro squadre in top-5 a inizio giornata, l’Udinese ha faticato a segnare (4 gare su 5 senza gol): serve cinismo.
  • Dopo il blackout casalingo (3N, 5P), i friulani hanno ritrovato continuità con due vittorie di fila a Udine.
  • Avvio da record per il Bologna: 21 punti nelle prime 11, a un passo dal primato delle prime 12 gare nell’era dei 3 punti.
  • Rossoblù in spolvero fuori casa: 2 successi nelle ultime 3 trasferte (1N) e almeno due reti segnate nelle ultime quattro.
  • Bologna letale nelle azioni “lunghe”: più gol dopo manovre da 10+ passaggi di chiunque finora; Udinese comunque tra le prime dieci per costruzione.
  • Difesa d’acciaio prima dell’intervallo: il Bologna ha concesso solo 2 gol nel primo tempo; l’Udinese ne ha subiti 8 nei primi 45’.
  • Zaniolo ha timbrato 3 gol in 9 presenze in questo campionato: rendimento in crescita rispetto alle ultime stagioni.
  • Orsolini ama i friulani: almeno 3 gol e 3 assist contro l’Udinese; nel 2025 è il miglior marcatore della A (14 reti nell’anno solare).

Le statistiche stagionali di Udinese e Bologna

Possesso più alto per il Bologna (56,8%) rispetto all’Udinese (46,7%), con maggiore precisione nel fraseggio e 18 gol contro 12. I friulani tirano meno (88 vs 107) ma centrano lo specchio con frequenza simile (41 vs 44 tiri in porta), mentre i rossoblù vantano più clean sheet (5 vs 2) e un PPDA più aggressivo (10,0 vs 11,8). Difesa emiliana granitica: 8 gol subiti contro i 17 bianconeri.

Focus giocatori: per l’Udinese i migliori marcatori sono Zaniolo e Davis (3), top assist Atta (2); più ammoniti tra i bianconeri Zaniolo, Bertola e Karlström (2). Nel Bologna guida Orsolini (5 gol), assist al top Cambiaghi e Holm (4); più gialli per Lucumí e Lykogiannis (2), un rosso per Holm. Clean sheet portieri: Okoye 1 e Sava 1; Skorupski 3 e Ravaglia 1.

Udinese Bologna
Partite giocate 11 11
Vittorie 4 6
Pareggi 3 3
Sconfitte 4 2
Gol fatti 12 18
Gol subiti 17 8
Possesso palla % 46,7 56,8
Tiri totali 88 107
Tiri in porta 41 44
Precisione tiro % 46,59 41,12
PPDA 11,8 10,0
Clean sheet 2 5
Cartellini gialli 24 21
Capocannoniere Zaniolo/Davis 3 Orsolini 5
Top assist Atta 2 Holm/Cambiaghi 4
Portieri: clean sheet Okoye 1; Sava 1 Skorupski 3; Ravaglia 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando si gioca Udinese-Bologna?

Sabato 22 novembre 2025 alle ore 15:00 (12a giornata di Serie A 2025-26).

Dove si gioca Udinese-Bologna?

Al Bluenergy Stadium di Udine.

Chi è l’arbitro di Udinese-Bologna?

Juan Luca Sacchi; assistenti Lo Cicero e Zezza, IV uomo Chiffi, VAR Camplone, AVAR Serra.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

