Udinese-Cagliari, moviola: Zaniolo rischia il rosso, sfiora il gol ed esce dopo 45’, che ha fatto Maldini, pasticcio friulano, 2 rigori negati

La prova dell’arbitro Manganiello al Bluenergy Stadium nell’anticipo di serie A analizzata al microscopio, il fischietto di Pinerolo ha ammonito due giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Prestazione convincente di Manganiello che non perde mai la calma durante la partita e riesce a gestire con buon senso tutte le situazioni più calde. Vediamo cosa è successo al Bluenergy Stadium.

Udinese-Cagliari, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo già al 4′, è per Zaniolo per un intervento pericoloso su Obert. L’ex Roma però ha voglia di mettersi in mostra e si vede. Al 6′ ricicla il cross di Ebosse per Ekkelenkamp, controllo e tiro che finisce sopra l’incrocio dei pali. Al 13′ sempre Zaniolo scende sul fondo e crossa per Keinan Davis, che la colpisce di testa ma commettendo fallo. Al 22′ giallo per Karlstrom, che stende Maldini. Al 24′ Zaniolo apre per Miller che prova a liberare il destro: conclusione altissima. Rischia grosso però il fantasista al 33′, gli viene fischiata una manata mentre era a duello con Juan Rodriguez nei pressi dell’area, ma non prende bene la decisione dell’arbitro e la reazione, forse accentuata, del difensore del Cagliari.

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Dura 45’ la gara di Zaniolo

Al 35′ Kamara mette in mezzo rasoterra, ma Zaniolo completamente libero in area liscia il pallone! Arriva a rimorchio Ekkelenkamp, che però spara alto. Dopo l’intervallo la decisione di Runjaic, dentro Chakvetadze, fuori Zaniolo anche per preservarlo per la nazionale, visto che era reduce da un infortunio. Deludente per quasi un’ora invece la prestazione dell’altro talento chiamato da Mancini, ovvero Maldini che, dopo la vicenda dell’incidente e le polemiche sul ritiro della patente, è apparso avulso dal gioco, disattento nei contrasti ed è stato anche ammonito ma al 53’ sblocca la gara.

La rivincita di Maldini

L’ex Atalanta approfitta di una clamorosa ingenuità clamorosa della difesa friulana, ruba palla e insacca in rete. Gol convalidato dopo il check del Var. Terza partita consecutiva in rete per Daniel Maldini, un record personale. Al 59′ esce anche Maldini jr lasciando spazio a Kevin Carlos Omoruyi. Al 65′ Winks scappa via e apre per Sugawara, poi ancora Winks il cui tiro sbatte sul braccio di Karlstrom (attaccato al corpo). Il giocatore chiede rigore, ma l’arbitro fischia punizione all’Udinese per una scivolata irregolare di Obert. All’89’ cross di Ekkelenkamp respinto forse con un tocco di braccio da Adopo. Rumoreggia il pubblico, ma il check al VAR è rapido e dice che si prosegue. Dopo il recupero finisce 0-1 e i sardi volano a quota 12 e sognano.

Chi è l’arbitro Manganiello

Vanta una discreta esperienza, arbitrando in A dal 2014 (esordio in Chievo-Inter 2-1) Manganiello, la scelta per Udinese-Cagliari. Dal 2022 dirige anche alcune gare del campionato cipriota. Nella scorsa stagione era stato impegnato solo in serie B inizialmente, poi ha collezionato 14 gettoni in A. .Fermo dalla 29ma giornata, quando le polemiche in Inter-Atalanta hanno indotto l’ex designatore Gianluca Rocchi a lasciarlo a riposo qualche settimana, Manganiello è tornato ad arbitrare in Serie B alla 33ma giornata, nel delicato derby Carrarese-Spezia in cui ci sono stati 4 espulsi. Ultima uscita in Milan-Venezia.

I precedenti con le due squadre

In carriera il fischietto di Pinerolo aveva diretto ventitré gare con il Cagliari in campo, con uno score di nove vittorie, cinque pareggi e nove sconfitte. Quattordici le volte che Manganiello aveva diretto una gara dell’Udinese, con un bilancio di tre vittorie, quattro pareggi e sette sconfitte.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistent Bianchini e Pistarelli con Rapuano IV uomo, Cosso al Var e Ghersini all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Zaniolo, Maldini