Udinese-Cagliari: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Udinese-Cagliari di Serie A 2026-27, 5a giornata: tutte le informazioni fondamentali

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Udinese–Cagliari accende il pomeriggio della 5a giornata di Serie A: si gioca sabato 19 settembre 2026 alle 15.00 al Bluenergy Stadium di Udine. Classifica che racconta due momenti opposti: friulani al 13° posto con 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte; 8 gol fatti, 10 subiti), sardi sorprendenti al 5° con 9 punti (3 vittorie, 1 sconfitta; 4 reti segnate, 2 incassate). Una sfida che profuma di test verità: per l’Udinese punti pesanti in chiave salvezza, per il Cagliari occasione per restare in quota Europa.

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Probabili formazioni di Udinese-Cagliari

L’Udinese dovrebbe confermare il 3-4-2-1: in difesa spazio a Abankwah, Kabasele e Ebosse, con corsie affidate a Vojvoda e Kamara. In mezzo Karlström e Miller garantirebbero equilibrio, mentre sulla trequarti Zaniolo e Ekkelenkamp potrebbero agire alle spalle di Davis. Considerati gli indisponibili, non si escludono soluzioni a gara in corso come Bayo o Lovric. Il Cagliari andrebbe verso un 4-4-1-1 compatto: linea arretrata con Zé Pedro, Deiola, Rodríguez, Obert; in mediana l’asse Romano–Winks, con Adopo e Fazzini larghi, mentre Maldini dovrebbe muoversi tra le linee a supporto di Mendy. Out alcuni elementi chiave, ma la panchina offre opzioni come Gagliardini e Ciervo. Al momento non risultano squalificati per entrambe.

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Karlström, Miller, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis.

(3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Karlström, Miller, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. Cagliari (4-4-1-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodríguez, Obert; Adopo, Romano, Winks, Fazzini; Maldini; Mendy.

Gli indisponibili di Udinese-Cagliari

Assenze che pesano su entrambi i fronti. L’Udinese perde qualità e gamba in mezzo con Piotrowski e alternative difensive come Solet e Palma. Nel Cagliari fuori un terminale come Nzola e stop lunghi per profili utili alla rotazione come Felici e Idrissi. Le panchine potrebbero essere chiamate a minuti importanti, mentre non si registrano squalifiche alla vigilia.

Udinese – Infortunati: Piotrowski (problema cardiaco), Solet (infortunio all’inguine), Arizala (infortunio al bicipite femorale), Palma (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (problema cardiaco), (infortunio all’inguine), (infortunio al bicipite femorale), (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno. Cagliari – Infortunati: Nzola (problema fisico), Felici (rottura del legamento crociato anteriore), Idrissi (rottura del legamento crociato anteriore), Trepy (condizione medica). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

L’Udinese alterna fiammate offensive a qualche amnesia dietro, mentre il Cagliari viaggia con passo corto ma solido: margini stretti, difesa attenta e colpi pesati. Trend che preannuncia una gara a ritmi intermittenti: friulani più verticali, sardi compatti e pronti a ripartire.

Udinese x ok ko ko Cagliari ok ko ok ok

Udinese

Udinese–Como 1-1; Monza–Udinese 2-3; Udinese–Lazio 1-2; Inter–Udinese 5-3

Cagliari

Parma–Cagliari 0-1; Cagliari–Inter 0-1; Cagliari–Lecce 1-0; Atalanta–Cagliari 1-2

L’arbitro di Udinese-Cagliari

Dirige MANGANIELLO (assistenti BIANCHINI – PISTARELLI; IV RAPUANO; VAR COSSO; AVAR GHERSINI). In questa Serie A 2026/27 ha diretto finora 1 gara: 4 cartellini gialli, nessun rosso, nessun rigore, 19 falli sanzionati e 5 fuorigioco. Media disciplinare severa ma lineare, con tolleranza bassa sui contrasti tardivi.

Statistiche interessanti

La storia recente sorride all’Udinese, quasi sempre in controllo negli incroci con il Cagliari, specie in Friuli. Ma l’avvio sprint dei sardi – pochi gol presi, cinismo e striscia esterna di livello – fa pensare a una sfida tattica: ritmi contenuti e dettagli decisivi. Da un lato i bianconeri sono protagonisti di partite ricche di reti; dall’altro i rossoblù spiccano per organizzazione difensiva e gestione dei momenti. Occhio ai colpi di Ekkelenkamp, già protagonista nel 2026, e alla forma di Maldini, in serie utile. Possibile spartito: Udinese a spingere con gli esterni, Cagliari corto e pronto a far male in transizione.

L’ Udinese è imbattuta in 13 delle ultime 14 sfide di A contro il Cagliari (9V, 4N); unico ko friulano dal 2021.

è imbattuta in 13 delle ultime 14 sfide di A contro il (9V, 4N); unico ko friulano dal 2021. In percentuale, il Cagliari è tra le avversarie più gradite a Udine: solo il 10% di sconfitte interne bianconere (3 su 30).

è tra le avversarie più gradite a Udine: solo il 10% di sconfitte interne bianconere (3 su 30). L’ Udinese viene da due ko di fila in campionato e cerca di evitare la terza sconfitta consecutiva, evento raro nell’ultimo anno.

viene da due ko di fila in campionato e cerca di evitare la terza sconfitta consecutiva, evento raro nell’ultimo anno. Dopo lo scivolone con la Lazio , i friulani temono il bis di ko casalinghi: non accadeva da novembre-dicembre scorsi.

, i friulani temono il bis di ko casalinghi: non accadeva da novembre-dicembre scorsi. Avvio da ricordare per il Cagliari : tre successi nelle prime quattro giornate, come nel 1969/70 e 1970/71.

: tre successi nelle prime quattro giornate, come nel 1969/70 e 1970/71. Rossoblù a caccia del tris storico: potrebbero vincere tutte le prime tre trasferte stagionali di A per la prima volta.

Partite ricche di reti per l’ Udinese (4.5 di media), essenziali per il Cagliari (1.5): scontro di stili.

(4.5 di media), essenziali per il (1.5): scontro di stili. Nessuno ha subito meno gol su azione del Cagliari (1); l’ Udinese è tra le più perforate su azione in avvio.

(1); l’ è tra le più perforate su azione in avvio. Ekkelenkamp guida i bianconeri per partecipazioni rete nel 2026: impatto continuo da mezzala offensiva.

guida i bianconeri per partecipazioni rete nel 2026: impatto continuo da mezzala offensiva. Maldini è in striscia: dopo Lecce e Atalanta mira al terzo centro consecutivo in A, già a segno contro l’Udinese lo scorso aprile.

Le statistiche stagionali di Udinese e Cagliari

Numeri in controluce: l’Udinese segna di più (8) ma concede tanto (10), con precisione al tiro elevata (54.3%). Il Cagliari produce meno reti (4) ma difende meglio (2 subiti) e vanta due clean sheet. Possesso simile (41.1% vs 42.4%), ritmi medi (PPDA: 15.6 Udinese, 17.7 Cagliari). Ai punti la differenza è netta: 9 rossoblù contro 4 bianconeri.

Giocatori: per l’Udinese spiccano Ekkelenkamp (2 gol) e Kamara (2 gol); assist-man Davis (2). Più ammonito: Piotrowski (2). Portiere: Okoye ancora senza clean sheet. Nel Cagliari il faro è Maldini (2 gol, record di squadra), rifinitore Adopo (2 assist); più ammonito Deiola (2). Tra i pali Caprile: 2 clean sheet e 13 parate.

Udinese Cagliari Partite giocate 4 4 Punti (Posizione) 4 (13ª) 9 (5ª) Vittorie–Pareggi–Sconfitte 1–1–2 3–0–1 Gol fatti / subiti 8 / 10 4 / 2 Possesso palla % 41.1 42.4 Tiri totali 35 40 Precisione tiri % 54.3 47.5 PPDA (pressione) 15.6 17.7 Ammonizioni 9 5 Clean sheet 0 2

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FAQ Quando e a che ora si gioca Udinese-Cagliari? Sabato 19 settembre 2026 alle ore 15:00 (Bluenergy Stadium, Udine). Dove si gioca Udinese-Cagliari? Al Bluenergy Stadium di Udine. Chi è l’arbitro di Udinese-Cagliari? Gianluca Manganiello; assistenti Bianchini–Pistarelli; IV Rapuano; VAR Cosso; AVAR Ghersini.