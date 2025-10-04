Udinese-Cagliari: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche. Orario e diretta TV

Dove vedere Udinese-Cagliari di Serie A 2025-26, 6a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Udinese–Cagliari accende la 6a giornata della Serie A 2025-26: si gioca al Bluenergy Stadium di Udine domenica 5 ottobre alle 12:30. In classifica i friulani sono 11° con 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte; 5 gol fatti e 8 subiti), mentre i sardi sono 10° con 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta; 5 gol fatti e 5 subiti). Numeri simili ma trend diversi: l’Udinese cerca continuità interna, il Cagliari prova a confermare i progressi in trasferta.

Probabili formazioni di Udinese-Cagliari

L’Udinese dovrebbe riproporre il 3-5-2 con Sava tra i pali (complice la squalifica di Okoye) e terzetto arretrato formato da Bertola, Kristensen, Solet. Sulle corsie favoriti Ehizibue e Kamara, in mezzo regia a Karlström con Piotrowski e Atta a completare. Davanti, con Buksa out, fiducia a Zaniolo accanto a Davis, ma non è esclusa l’opzione Bayo o un impiego a gara in corso di Lovric.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il Cagliari verso un 3-5-2 compatto: dietro Caprile alle spalle di Zé Pedro, Mina, Luperto; fascia destra a Palestra, sinistra a Obert; in mezzo Adopo, Prati, Folorunsho. In attacco coppia fisico-tecnica Borrelli–Esposito, con Pavoletti e Luvumbo possibili carte dalla panchina. Le assenze di Belotti e Zappa pesano e potrebbero indirizzare rotazioni mirate.

Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.

Fonte: V:Sport

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Obert; Borrelli, Esposito.

Fonte: V:Sport

Gli indisponibili di Udinese-Cagliari

Udinese – Infortunati: Buksa (infortunio al volto). Squalificati: Okoye.

– Infortunati: Buksa (infortunio al volto). Squalificati: Okoye. Cagliari – Infortunati: Belotti (lesione del legamento crociato), Radunovic (infortunio al polpaccio), Gaetano (problema muscolare), Zappa (lesione alla coscia), Rodriguez (problema muscolare). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Forma recente speculare: l’Udinese alterna acuti esterni a fatiche interne; il Cagliari ha trovato punti pesanti con Lecce e Parma, cadendo con Inter e Napoli.

Nelle ultime 5 partite le due squadre hanno raccolto 7 punti a testa. Questo il dettaglio dei risultati:

Udinese

Udinese-Verona 1-1; Inter-Udinese 1-2; Pisa-Udinese 0-1; Udinese-Milan 0-3; Sassuolo-Udinese 3-1.

Cagliari

Cagliari-Fiorentina 1-1; Napoli-Cagliari 1-0; Cagliari-Parma 2-0; Lecce-Cagliari 1-2; Cagliari-Inter 0-2.

L’arbitro di Udinese-Cagliari

La gara sarà diretta da Arena, con assistenti Baccini e Ceccon, IV Mucera, VAR Di Paolo, AVAR Prontera. In questa stagione Arena ha arbitrato 2 incontri in Serie A: 5 ammonizioni, nessuna espulsione e 0 rigori concessi; circa 20 falli fischiati a partita e 3.5 fuorigioco medi, profilo tendenzialmente lineare nella gestione disciplinare.

Arbitro: Arena

Assistenti: Baccini – Ceccon

IV: Mucera

VAR: Di Paolo

AVAR: Prontera

Informazioni interessanti

Storicamente l’Udinese ha un feeling speciale con il Cagliari: è la squadra che i friulani hanno battuto più volte in A. Il recente bilancio conferma il trend, con una striscia positiva aperta. Attenzione però al fattore orario: i bianconeri non sorridono spesso nei lunch match delle 12:30, mentre i rossoblù fuori casa faticano a dare continuità, pur arrivando da un colpo a Lecce.

In Friuli la tradizione dice Udinese, ma i sardi hanno fisicità e piazzati per far male. Occhi su Davis, già a segno contro i sardi, e su Gaetano, che in passato ha colpito proprio a Udine: incrocio pieno di spunti.

L’ Udinese è la squadra che ha battuto più volte il Cagliari in A: 29 successi, inclusi otto nelle ultime 12 sfide.

è la squadra che ha battuto più volte il in A: 29 successi, inclusi otto nelle ultime 12 sfide. Il Cagliari ha vinto una sola volta nelle ultime 12 contro l’ Udinese ; i friulani sono imbattuti da sei incroci.

ha vinto una sola volta nelle ultime 12 contro l’ ; i friulani sono imbattuti da sei incroci. L’ Udinese non vince un anticipo domenicale delle 12:30 dal gennaio 2023: serie aperta di otto gare senza successi in quell’orario.

non vince un anticipo domenicale delle 12:30 dal gennaio 2023: serie aperta di otto gare senza successi in quell’orario. Il Cagliari ha centrato solo due vittorie nelle ultime 12 trasferte in A: per il bis esterno consecutivo manca dal 2019.

ha centrato solo due vittorie nelle ultime 12 trasferte in A: per il bis esterno consecutivo manca dal 2019. In Friuli l’ Udinese è rimasta imbattuta in 13 delle ultime 15 contro il Cagliari , con media gol casalinga oltre le due reti.

è rimasta imbattuta in 13 delle ultime 15 contro il , con media gol casalinga oltre le due reti. L’ Udinese non vince in casa da sette partite di A: l’ultima striscia più lunga risale al 2023.

non vince in casa da sette partite di A: l’ultima striscia più lunga risale al 2023. Il pressing del Cagliari produce pochi recuperi alti e raramente conclusioni dirette verso la porta.

produce pochi recuperi alti e raramente conclusioni dirette verso la porta. L’ Udinese non ha ancora segnato nell’ultima mezz’ora in questo campionato; nei secondi tempi ha prodotto appena due reti.

non ha ancora segnato nell’ultima mezz’ora in questo campionato; nei secondi tempi ha prodotto appena due reti. Davis ha già punito il Cagliari e con 2 gol è vicino ai suoi migliori numeri nei top campionati.

ha già punito il e con 2 gol è vicino ai suoi migliori numeri nei top campionati. Gaetano ha realizzato un solo gol esterno in A col Cagliari: proprio a Udine; è a secco da 12 presenze.

Le statistiche stagionali di Udinese e Cagliari

L’Udinese viaggia con possesso medio al 47.5% e 21 tiri nello specchio, conversione all’11.36%. Il Cagliari tiene il 43.5% di possesso, 18 tiri in porta e conversione del 10.87%, ma ha incassato meno (5 gol contro 8). Passaggi accurati per entrambe (83.85% Udinese, 81.09% Cagliari) e una porta inviolata a testa: partita che potrebbe decidersi su episodi e palle inattive.

Udinese Cagliari Partite giocate 5 5 Vittorie 2 2 Pareggi 1 1 Sconfitte 2 2 Gol segnati 5 5 Gol subiti 8 5 Media gol subiti 1.6 1.0 Possesso palla % 47.5 43.5 Tiri nello specchio 21 18 Precisione tiri % 47.73 39.13 Accuratezza passaggi % 83.85 81.09 Clean sheet 1 1 Cartellini gialli 13 11 Conversione al tiro % 11.36 10.87

Dove vedere Udinese-Cagliari in TV o in streaming

• Partita: Udinese-Cagliari

• Data: domenica 5 ottobre 2025

• Orario: 12:30

• TV/Streaming: DAZN

• Luogo: Udine

• Stadio: Bluenergy Stadium

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando si gioca Udinese-Cagliari? Domenica 5 ottobre 2025 alle ore 12:30. Dove si gioca Udinese-Cagliari? Al Bluenergy Stadium di Udine. Chi trasmette Udinese-Cagliari in TV o in streaming? La partita è in diretta su DAZN. Chi è l’arbitro di Udinese-Cagliari? L’arbitro è Arena; assistenti Baccini e Ceccon; IV Mucera; VAR Di Paolo; AVAR Prontera.