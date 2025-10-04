Udinese-Cagliari: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche. Orario e diretta TV

Udinese–Cagliari accende la 6a giornata della Serie A 2025-26: si gioca al Bluenergy Stadium di Udine domenica 5 ottobre alle 12:30. In classifica i friulani sono 11° con 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte; 5 gol fatti e 8 subiti), mentre i sardi sono 10° con 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta; 5 gol fatti e 5 subiti). Numeri simili ma trend diversi: l’Udinese cerca continuità interna, il Cagliari prova a confermare i progressi in trasferta.
Probabili formazioni di Udinese-Cagliari
L’Udinese dovrebbe riproporre il 3-5-2 con Sava tra i pali (complice la squalifica di Okoye) e terzetto arretrato formato da Bertola, Kristensen, Solet. Sulle corsie favoriti Ehizibue e Kamara, in mezzo regia a Karlström con Piotrowski e Atta a completare. Davanti, con Buksa out, fiducia a Zaniolo accanto a Davis, ma non è esclusa l’opzione Bayo o un impiego a gara in corso di Lovric.
Il Cagliari verso un 3-5-2 compatto: dietro Caprile alle spalle di Zé Pedro, Mina, Luperto; fascia destra a Palestra, sinistra a Obert; in mezzo Adopo, Prati, Folorunsho. In attacco coppia fisico-tecnica Borrelli–Esposito, con Pavoletti e Luvumbo possibili carte dalla panchina. Le assenze di Belotti e Zappa pesano e potrebbero indirizzare rotazioni mirate.
- Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.
- Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Obert; Borrelli, Esposito.
Gli indisponibili di Udinese-Cagliari
- Udinese – Infortunati: Buksa (infortunio al volto). Squalificati: Okoye.
- Cagliari – Infortunati: Belotti (lesione del legamento crociato), Radunovic (infortunio al polpaccio), Gaetano (problema muscolare), Zappa (lesione alla coscia), Rodriguez (problema muscolare). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Forma recente speculare: l’Udinese alterna acuti esterni a fatiche interne; il Cagliari ha trovato punti pesanti con Lecce e Parma, cadendo con Inter e Napoli.
Nelle ultime 5 partite le due squadre hanno raccolto 7 punti a testa. Questo il dettaglio dei risultati:
- Udinese
Udinese-Verona 1-1; Inter-Udinese 1-2; Pisa-Udinese 0-1; Udinese-Milan 0-3; Sassuolo-Udinese 3-1.
- Cagliari
Cagliari-Fiorentina 1-1; Napoli-Cagliari 1-0; Cagliari-Parma 2-0; Lecce-Cagliari 1-2; Cagliari-Inter 0-2.
L’arbitro di Udinese-Cagliari
La gara sarà diretta da Arena, con assistenti Baccini e Ceccon, IV Mucera, VAR Di Paolo, AVAR Prontera. In questa stagione Arena ha arbitrato 2 incontri in Serie A: 5 ammonizioni, nessuna espulsione e 0 rigori concessi; circa 20 falli fischiati a partita e 3.5 fuorigioco medi, profilo tendenzialmente lineare nella gestione disciplinare.
- Arbitro: Arena
- Assistenti: Baccini – Ceccon
- IV: Mucera
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Prontera
Informazioni interessanti
Storicamente l’Udinese ha un feeling speciale con il Cagliari: è la squadra che i friulani hanno battuto più volte in A. Il recente bilancio conferma il trend, con una striscia positiva aperta. Attenzione però al fattore orario: i bianconeri non sorridono spesso nei lunch match delle 12:30, mentre i rossoblù fuori casa faticano a dare continuità, pur arrivando da un colpo a Lecce.
In Friuli la tradizione dice Udinese, ma i sardi hanno fisicità e piazzati per far male. Occhi su Davis, già a segno contro i sardi, e su Gaetano, che in passato ha colpito proprio a Udine: incrocio pieno di spunti.
- L’Udinese è la squadra che ha battuto più volte il Cagliari in A: 29 successi, inclusi otto nelle ultime 12 sfide.
- Il Cagliari ha vinto una sola volta nelle ultime 12 contro l’Udinese; i friulani sono imbattuti da sei incroci.
- L’Udinese non vince un anticipo domenicale delle 12:30 dal gennaio 2023: serie aperta di otto gare senza successi in quell’orario.
- Il Cagliari ha centrato solo due vittorie nelle ultime 12 trasferte in A: per il bis esterno consecutivo manca dal 2019.
- In Friuli l’Udinese è rimasta imbattuta in 13 delle ultime 15 contro il Cagliari, con media gol casalinga oltre le due reti.
- L’Udinese non vince in casa da sette partite di A: l’ultima striscia più lunga risale al 2023.
- Il pressing del Cagliari produce pochi recuperi alti e raramente conclusioni dirette verso la porta.
- L’Udinese non ha ancora segnato nell’ultima mezz’ora in questo campionato; nei secondi tempi ha prodotto appena due reti.
- Davis ha già punito il Cagliari e con 2 gol è vicino ai suoi migliori numeri nei top campionati.
- Gaetano ha realizzato un solo gol esterno in A col Cagliari: proprio a Udine; è a secco da 12 presenze.
Le statistiche stagionali di Udinese e Cagliari
L’Udinese viaggia con possesso medio al 47.5% e 21 tiri nello specchio, conversione all’11.36%. Il Cagliari tiene il 43.5% di possesso, 18 tiri in porta e conversione del 10.87%, ma ha incassato meno (5 gol contro 8). Passaggi accurati per entrambe (83.85% Udinese, 81.09% Cagliari) e una porta inviolata a testa: partita che potrebbe decidersi su episodi e palle inattive.
|Udinese
|Cagliari
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|2
|2
|Pareggi
|1
|1
|Sconfitte
|2
|2
|Gol segnati
|5
|5
|Gol subiti
|8
|5
|Media gol subiti
|1.6
|1.0
|Possesso palla %
|47.5
|43.5
|Tiri nello specchio
|21
|18
|Precisione tiri %
|47.73
|39.13
|Accuratezza passaggi %
|83.85
|81.09
|Clean sheet
|1
|1
|Cartellini gialli
|13
|11
|Conversione al tiro %
|11.36
|10.87
Dove vedere Udinese-Cagliari in TV o in streaming
• Partita: Udinese-Cagliari
• Data: domenica 5 ottobre 2025
• Orario: 12:30
• TV/Streaming: DAZN
• Luogo: Udine
• Stadio: Bluenergy Stadium
