Udinese, che tegola: Zaniolo si ferma, deve operarsi al ginocchio, ecco quando torna

Il fantasista aveva avvertito un fastidio già prima della gara con il Torino ma aveva voluto giocare a tutti i costi per poi uscire anzitempo

Troppo bello per essere vero: si ferma momentaneamente il magic moment di Niccolò Zaniolo. L’ex Roma, che con la maglia dell’Udinese era tornato ai suoi migliori livelli, deve fermarsi per un’operazione al ginocchio. Lo ha reso noto lui stesso con un post su Instagram.

Il post di Zaniolo

Scrive il giocatore: “Purtroppo nell’ allenamento prima della partita contro il Torino ho sentito un piccolo fastidio al ginocchio, ho voluto esserci a tutti i costi per aiutare la squadra a conquistare la vittoria. Ora mi devo fermare per un piccolissimo intervento al ginocchio che mi permetterà di tornare ancora più forte nel giro di un paio settimane”.

Le lacrime al momento del cambio

Contro i granata Zaniolo aveva iniziato con la grinta di sempre ma nella ripresa prima era stato ammonito (e da diffidato avrebbe comunque saltato la prossima gara con l’Inter) e poi ha chiesto il cambio, uscendo col ghiaccio sul ginocchio e trattenendo a stento le lacrime.

Lo stop non dovrebbe essere lungo ma è comunque una brutta notizia per l’Udinese. Zaniolo era già a quota 6 gol du cuui 5 in campionato, Un bottino che eguaglia quello del 2019/20 con la maglia della Roma. Un riscatto totale dopo anni difficili, compreso l’ultimo diviso tra le liti con Gasperini a Bergamo e l’esperienza incolore alla Fiorentina.

La formula del prestito dal Galatasaray

L’Udinese lo aveva preso dal Galatasaray in prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto attivabile in due modalità, una prevede il pagamento di 5 milioni di euro, ma con un 50% sulla futura rivendita da riconoscere eventualmente al Galatasaray e una seconda che porta i bianconeri a versare 10 milioni di euro alla società turca, eliminando qualsiasi clausola. Nessun dubbio però: la società firulana intende riscattare il giocatore e prolungargli il contratto.