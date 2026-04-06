Udinese-Como, moviola: da Fabregas assist alla Juve, Zaniolo da record, Maresca non fischia mai

La prova dell’arbitro Maresca al BluEnergy Stadium nella 31esima di A analizzata ai raggi X, il fischietto napoletano ha ammonito 4 giocatori

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Nonostante la gara sia stata di rara bruttezza e con poche occasioni, con la frenata del Como che rilancia le ambizioni di Champions della Juve che oggi affronta il Genoa, l’arbitro Maresca non ha convinto per le sue decisioni. Ha permesso un gioco troppo duro fischiando pochissimo, ignorati anche due possibili rigori, solo 4 gli ammoniti nonostante tantissimi falli. Vediamo cosa è successo.

Udinese-Como, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Si nota intanto che in campo c’è un solo italiano, ovvero Zaniolo schierato nell’insolito ruolo di falso nueve al posto dell’infortunato Davis, anche i due tecnici sono stranieri. Al 9′ Kabasele crolla in terra in area dopo un contatto con Kempf la spinta c’è ma è leggera e insufficiente per Maresca. Al 20′ anche Atta va giù in area di rigore, contatto con Diego Carlos ma per l’arbitro non c’è mai nulla.

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Maresca fa innervosire le squadre

Al 28′ nervosismo tra Ehizibue, Valle e Da Cunha: Maresca prova a calmare le acque. La gara resta nervosa e spezzettata ma Maresca fischia poco o pochissimo, facendo innervosire entrambe le squadre. Primo giallo al 50’, è per Perrone per un fallo a centrocampo. Al 72′ giallo per Diego Carlos dopo un fallo su Zaniolo. Al 77’ ammonito anche Smolcic per una trattenuta evidente su Atta. All’81’ Gueye chiede un mani in area ma sembra trattarsi di un tocco di spalla, l’arbitro napoletano fa continuare.

Morata conquista due gialli

All’85’ brutto fallo lanciato sul neo-entrato Morata lanciato in velocità da parte di Ehizibue: giallo per lui ma il Como protesta chiedendo l’espulsione. Nuovo giallo all’88’ per Kristensen che ferma con le cattive ancora lo scatenato Morata. Dopo 6′ di recupero la gara finisce 0-0 ed è un risultato che va male soprattutto ai lariani, assai deludenti nella circostanza.

Chi è l’arbitro Maresca

Fabio Maresca, la scelta di Rocchi per Udinese-Como, è stato il primo arbitro italiano ad assegnare un calcio di rigore in Serie A grazie all’utilizzo del VAR nella gara tra Juventus e Cagliari. Nato a Napoli il 12 aprile 1981 comincia ad arbitrare il 10 aprile del 1997 in una partita degli Esordienti a Napoli. Nel 2010 raggiunge la Lega Pro e prosegue la trafila delle serie minori fino a raggiungere la Serie B nell’estate del 2013 con l’esordio nella gara tra Virtus Lanciano e Reggina. In quella stessa stagione arriverà a dirigere la sua prima gara di Serie A. Maresca è un vigile del fuoco e ha prestato servizio presso la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Campania. Due anni fa ha diretto la finale di Supercoppa Italiana 2022 a Riad tra Milan ed Inter e aveva esordito come arbitro internazionale in Irlanda-Finlandia 0-1 il 6 settembre 2020. Due anni fa è stato tra gli arbitri di maggior rendimento ma l’anno scorso dopo l’esordio alla prima giornata in stagione (Milan-Torino 2-2) è stato sospeso dalla Fifa per presunte minacce di morte a un giocatore. Rocchi lo aveva utilizzato spesso all’Avar e recentemente in B. E’ tornato a dirigere in A dopo 5 mesi e mezzo in Roma-Monza. Ultima uscita in Torino-Parma.

I precedenti con le due squadre

Erano 19 i precedenti dei bianconeri con Maresca, con 9 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte, mentre non aveva mai diretto il Como in massima serie (due pareggi e due sconfitte tra Serie B e Lega Pro).

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Ceccon e Belsanti con Perenzoni IV uomo, Mazzoleni al Var e Ghersini all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Perrone, Smolcic, Ehizibue, Kristensen.