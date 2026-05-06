Udinese-Cremonese e il caso Payero, il sospetto di “biscotto” che non fa dormire i tifosi del Lecce

Se i grigiorossi si salveranno dovranno pagare 5 milioni al club friulano per il riscatto obbligatorio del centrocampista: un dettaglio di mercato che agita la corsa salvezza

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

C’è un pericolo “biscotto” in Udinese–Cremonese, in programma alla 37a giornata di serie A? Lo teme il Lecce, attualmente a +4 sul club grigiorosso: in caso di salvezza, infatti, la società lombarda dovrebbe pagare 5 milioni di euro a quella friulana per il riscatto obbligatorio del centrocampista Martin Payero.

Udinese-Cremonese e il pericolo “biscotto”

A tre giornate dalla fine si torna a parlare di pericolo “biscotto” in serie A. A sollevare il tema è Michele Criscitiello, giornalista di Sportitalia che parlando della corsa salvezza ha puntato il dito su Udinese–Cremonese, gara in programma alla penultima giornata di campionato, quindi dopo il 36° turno che prenderà il via venerdì 8 maggio con Torino-Sassuolo.

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Discutendo in studio col presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, Criscitiello ha di fatto sottolineato come l’Udinese possa essere tentata dal favorire la Cremonese a causa di un retroscena di mercato.

Il caso Payero

Il pericolo di “biscotto” sarebbe legata all’operazione che a gennaio ha portato il centrocampista Martin Payero dall’Udinese alla Cremonese: i grigiorossi hanno preso l’argentino in prestito, ma con l’obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro in caso di salvezza. All’Udinese, ormai senza obiettivi concreti se non il miglioramento della propria classifica, converrebbe che a salvarsi fosse la Cremo, piuttosto che il Lecce. Uno scenario ancora possibile nonostante la squadra salentina abbia compiuto un enorme passo avanti verso la salvezza con la vittoria di Pisa di venerdì scorso: la classifica ora vede i salentini fuori dalla zona retrocessione, a +4 sulla Cremonese.

Polemiche dietro l’angolo

Un distacco che, però, potrebbe ridursi nella prossima giornata, decisamente favorevole ai grigiorossi allenati da Marco Giampaolo: la Cremo ospiterà il già retrocesso Pisa, mentre il Lecce affronterà al Via del Mare una Juventus tutt’altro che certa di partecipare alla prossima Champions League. Qualora la distanza tra salentini e lombardi dovesse accorciarsi, il successivo incontro al Bluenergy Stadium tra Udinese e Cremonese potrebbe risultare cruciale per il verdetto finale sulla retrocessione. E le polemiche sull’eventuale “biscotto” diverrebbero un tema centrale della corsa salvezza.