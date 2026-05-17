Udinese-Cremonese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Udinese–Cremonese accende la 37a giornata di Serie A 2025-26: si gioca domenica 17 maggio 2026 alle 20.45 al Bluenergy Stadium di Udine. I bianconeri sono 10° con 50 punti (14 vittorie, 8 pareggi, 14 sconfitte; 45 gol segnati, 46 subiti) e vogliono blindare la parte sinistra della classifica; i grigiorossi sono 18° con 31 punti (7 vittorie, 10 pareggi, 19 sconfitte; 30 gol fatti, 53 incassati) e cercano ossigeno salvezza. Sfida che profuma di scontro salvezza per la Cremonese, con la Udinese in fiducia dopo il filotto utile.
- Probabili formazioni di Udinese-Cremonese
- Gli indisponibili di Udinese-Cremonese
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Udinese-Cremonese
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Udinese e Cremonese
Probabili formazioni di Udinese-Cremonese
Verso il fischio d’inizio, la Udinese dovrebbe confermare il 3-5-2 visto nelle ultime uscite: Okoye tra i pali, retroguardia solida con Bertola, Kristensen e Solet. Sugli esterni, spinta e gamba di Kabasele a destra e Kamara a sinistra; in mezzo qualità e corsa con Miller, Karlström e Atta. Davanti, coppia fisico–profondità con Bayo e Davis. Out Ekkelenkamp (frattura alla gamba) e squalificato Ehizibue. La Cremonese si orienterebbe su un 4-4-2 di equilibrio: Audero in porta, linea difensiva con Terracciano, Bianchetti, Luperto, Ceccherini; a centrocampo ampiezza a sinistra con Vandeputte, corsa di Barbieri a destra, in mezzo i polmoni di Grassi e Maleh. In attacco, esperienza e attacco alla profondità con Bonazzoli e Vardy. Restano in dubbio/ai box Baschirotto (coscia) e Bondo (infortunio muscolare); possibili carte dalla panchina Okereke o Djuric per il finale.
- Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Kabasele, Miller, Karlström, Atta, Kamara; Bayo, Davis.
- Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Ceccherini; Barbieri, Grassi, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Vardy.
Gli indisponibili di Udinese-Cremonese
Qualche grattacapo per entrambe. La Udinese perde creatività con Ekkelenkamp e perde spinta a destra per la squalifica di Ehizibue, ma ha alternative di gamba sugli esterni. La Cremonese deve fare i conti con una difesa rimaneggiata senza Baschirotto e con il forfait in mediana di Bondo, elementi che potrebbero incidere sulle rotazioni e sull’intensità centrale.
- Udinese: Ekkelenkamp (frattura alla gamba), Ehizibue (squalifica per somma di ammonizioni)
- Cremonese: Baschirotto (infortunio alla coscia), Bondo (infortunio muscolare)
Le ultime partite giocate
L’inerzia recente sorride alla Udinese, reduce da un tris di risultati pesanti e con porta spesso inviolata. La Cremonese alterna prove solide in casa a difficoltà esterne, ma l’ultimo successo può rianimare la corsa salvezza.
|Udinese
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|Cremonese
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Questo il dettaglio dei risultati più recenti:
- Udinese: Milan–Udinese 0-3; Udinese–Parma 0-1; Lazio–Udinese 3-3; Udinese–Torino 2-0; Cagliari–Udinese 0-2.
- Cremonese: Cagliari–Cremonese 1-0; Cremonese–Torino 0-0; Napoli–Cremonese 4-0; Cremonese–Lazio 1-2; Cremonese–Pisa 3-0.
L’arbitro di Udinese-Cremonese
Designato il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo. Assistenti Berti – Vecchi, IV Ferrieri Caputi, VAR Marini, AVAR Cosso. In questa Serie A 2025-26 Manganiello ha diretto 9 gare: 1 rigore assegnato, 27 ammonizioni e nessuna espulsione, media di circa 3 cartellini gialli a partita.
Informazioni interessanti sul match
La sfida tra Udinese e Cremonese arriva in un momento chiave: i bianconeri puntano a chiudere in crescendo, mentre i grigiorossi si giocano una fetta di salvezza. La storia del confronto sorride all’Udinese, spesso solida in casa contro la Cremonese. Occhi anche sulle dinamiche tattiche: i friulani crossano poco ma attaccano con verticalità e fisicità, i lombardi sono pericolosi proprio sulle palle alte e sui traversoni. Focus uomini: Buksa ha ritrovato confidenza sotto porta e potrebbe risultare decisivo entrando a gara in corso; dall’altra parte Vardy insegue continuità realizzativa dopo l’ultima rete. E c’è un incrocio pesante: con una sconfitta e risultati sfavorevoli altrove, la Cremonese rischierebbe la retrocessione matematica. Insomma, gara tesa, dettagli e palle inattive potrebbero fare la differenza.
- L’Udinese ha perso solo uno degli ultimi 11 incroci con la Cremonese in A: i grigiorossi sono tra le avversarie più “amiche” per i bianconeri quanto a imbattibilità.
- A Udine, i precedenti di A dicono Udinese imbattuta: tre vittorie e due pareggi, compresi i successi per 3-2 (1995) e 3-0 (2023).
- I friulani inseguono il tris di vittorie consecutive in campionato, striscia che non riescono a firmare da febbraio–marzo 2025.
- Nelle ultime otto gare di A giocate a Udine, in sette casi almeno una delle due squadre è rimasta a secco di gol.
- Con una sconfitta e il contemporaneo risultato positivo del Lecce, la Cremonese sarebbe retrocessa con un turno d’anticipo.
- I grigiorossi vengono da un 3-0 al Pisa e cercano il bis: due successi di fila con clean sheet in A mancano dal 1995.
- In trasferta la Cremonese fatica a segnare: solo sette reti nelle ultime 13 gare esterne, nove volte a secco.
- Poche parabole utili per l’Udinese (meno cross riusciti in A), ma la Cremonese ha capitalizzato 11 gol su traversone: duello chiave sulle corsie.
- Buksa ha segnato due gol negli ultimi 209 minuti: mira ritrovata e candidatura forte da supersub.
- Vardy a quota sei reti in campionato: tra i bomber over 35 dei top tornei europei, regge il passo dei migliori per incisività.
Le statistiche stagionali di Udinese e Cremonese
Numeri alla mano, la Udinese è più produttiva in zona gol (45-30) e concede meno (46-53), con un baricentro medio e un PPDA più aggressivo. La Cremonese palleggia leggermente di più (47.1% di possesso a 45.3%) e costruisce pericolosità da cross e piazzati. Equilibrio nei clean sheet: 11 per i friulani, 10 per i grigiorossi. Accurata la mira ospite (48.4% tiri in porta), ma i bianconeri convertono meglio e trovano più spesso la via della rete.
Focus giocatori: per la Udinese capocannoniere Davis (10), miglior assist-man Zaniolo (6); più ammonizioni a Zaniolo (8) e un rosso per Okoye. Per la Cremonese guida la classifica marcatori Bonazzoli (9), top assist Vandeputte (5); più gialli per Pezzella e Payero (8), tre rossi totali di squadra. Tra i pali: Okoye 10 clean sheet, Audero 10.
|Udinese
|Cremonese
|Partite giocate
|36
|36
|Numero di partite vinte
|14
|7
|Numero di partite perse
|14
|19
|Numero di partite pareggiate
|8
|10
|Gol totali segnati
|45
|30
|Gol totali subiti
|46
|53
|Media gol subiti per partita
|1.3
|1.5
|Percentuale possesso palla
|45.3
|47.1
|Tiri nello specchio
|141
|120
|Percentuale di tiri in porta
|46.8
|48.4
|Clean sheet
|11
|10
|Cartellini gialli totali
|67
|66
|Cartellini rossi totali
|1
|3
|Capocannoniere
|Davis 10
|Bonazzoli 9
|Top assistman
|Zaniolo 6
|Vandeputte 5
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Udinese-Cremonese?
-
Domenica 17 maggio 2026 alle ore 20:45 (Serie A 2025-26, 37a giornata).
- Dove si gioca Udinese-Cremonese?
-
Al Bluenergy Stadium di Udine.
- Chi è l’arbitro di Udinese-Cremonese?
-
L’arbitro è Gianluca Manganiello; assistenti Berti–Vecchi, IV Ferrieri Caputi, VAR Marini, AVAR Cosso.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.