Udinese-Cremonese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Udinese-Cremonese di Serie A 2025-26, 37a giornata: orario, stadio, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e curiosità

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Udinese–Cremonese accende la 37a giornata di Serie A 2025-26: si gioca domenica 17 maggio 2026 alle 20.45 al Bluenergy Stadium di Udine. I bianconeri sono 10° con 50 punti (14 vittorie, 8 pareggi, 14 sconfitte; 45 gol segnati, 46 subiti) e vogliono blindare la parte sinistra della classifica; i grigiorossi sono 18° con 31 punti (7 vittorie, 10 pareggi, 19 sconfitte; 30 gol fatti, 53 incassati) e cercano ossigeno salvezza. Sfida che profuma di scontro salvezza per la Cremonese, con la Udinese in fiducia dopo il filotto utile.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni di Udinese-Cremonese

Verso il fischio d’inizio, la Udinese dovrebbe confermare il 3-5-2 visto nelle ultime uscite: Okoye tra i pali, retroguardia solida con Bertola, Kristensen e Solet. Sugli esterni, spinta e gamba di Kabasele a destra e Kamara a sinistra; in mezzo qualità e corsa con Miller, Karlström e Atta. Davanti, coppia fisico–profondità con Bayo e Davis. Out Ekkelenkamp (frattura alla gamba) e squalificato Ehizibue. La Cremonese si orienterebbe su un 4-4-2 di equilibrio: Audero in porta, linea difensiva con Terracciano, Bianchetti, Luperto, Ceccherini; a centrocampo ampiezza a sinistra con Vandeputte, corsa di Barbieri a destra, in mezzo i polmoni di Grassi e Maleh. In attacco, esperienza e attacco alla profondità con Bonazzoli e Vardy. Restano in dubbio/ai box Baschirotto (coscia) e Bondo (infortunio muscolare); possibili carte dalla panchina Okereke o Djuric per il finale.

Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Kabasele, Miller, Karlström, Atta, Kamara; Bayo, Davis.

(3-5-2): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Kabasele, Miller, Karlström, Atta, Kamara; Bayo, Davis. Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Ceccherini; Barbieri, Grassi, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Vardy.

Gli indisponibili di Udinese-Cremonese

Qualche grattacapo per entrambe. La Udinese perde creatività con Ekkelenkamp e perde spinta a destra per la squalifica di Ehizibue, ma ha alternative di gamba sugli esterni. La Cremonese deve fare i conti con una difesa rimaneggiata senza Baschirotto e con il forfait in mediana di Bondo, elementi che potrebbero incidere sulle rotazioni e sull’intensità centrale.

Udinese : Ekkelenkamp (frattura alla gamba), Ehizibue (squalifica per somma di ammonizioni)

: (frattura alla gamba), (squalifica per somma di ammonizioni) Cremonese: Baschirotto (infortunio alla coscia), Bondo (infortunio muscolare)

Le ultime partite giocate

L’inerzia recente sorride alla Udinese, reduce da un tris di risultati pesanti e con porta spesso inviolata. La Cremonese alterna prove solide in casa a difficoltà esterne, ma l’ultimo successo può rianimare la corsa salvezza.

Udinese ok ko x ok ok Cremonese ko x ko ko ok

Questo il dettaglio dei risultati più recenti:

Udinese: Milan–Udinese 0-3; Udinese–Parma 0-1; Lazio–Udinese 3-3; Udinese–Torino 2-0; Cagliari–Udinese 0-2.

Cremonese: Cagliari–Cremonese 1-0; Cremonese–Torino 0-0; Napoli–Cremonese 4-0; Cremonese–Lazio 1-2; Cremonese–Pisa 3-0.

L’arbitro di Udinese-Cremonese

Designato il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo. Assistenti Berti – Vecchi, IV Ferrieri Caputi, VAR Marini, AVAR Cosso. In questa Serie A 2025-26 Manganiello ha diretto 9 gare: 1 rigore assegnato, 27 ammonizioni e nessuna espulsione, media di circa 3 cartellini gialli a partita.

Informazioni interessanti sul match

La sfida tra Udinese e Cremonese arriva in un momento chiave: i bianconeri puntano a chiudere in crescendo, mentre i grigiorossi si giocano una fetta di salvezza. La storia del confronto sorride all’Udinese, spesso solida in casa contro la Cremonese. Occhi anche sulle dinamiche tattiche: i friulani crossano poco ma attaccano con verticalità e fisicità, i lombardi sono pericolosi proprio sulle palle alte e sui traversoni. Focus uomini: Buksa ha ritrovato confidenza sotto porta e potrebbe risultare decisivo entrando a gara in corso; dall’altra parte Vardy insegue continuità realizzativa dopo l’ultima rete. E c’è un incrocio pesante: con una sconfitta e risultati sfavorevoli altrove, la Cremonese rischierebbe la retrocessione matematica. Insomma, gara tesa, dettagli e palle inattive potrebbero fare la differenza.

L’ Udinese ha perso solo uno degli ultimi 11 incroci con la Cremonese in A: i grigiorossi sono tra le avversarie più “amiche” per i bianconeri quanto a imbattibilità.

ha perso solo uno degli ultimi 11 incroci con la in A: i grigiorossi sono tra le avversarie più “amiche” per i bianconeri quanto a imbattibilità. A Udine, i precedenti di A dicono Udinese imbattuta: tre vittorie e due pareggi, compresi i successi per 3-2 (1995) e 3-0 (2023).

imbattuta: tre vittorie e due pareggi, compresi i successi per 3-2 (1995) e 3-0 (2023). I friulani inseguono il tris di vittorie consecutive in campionato, striscia che non riescono a firmare da febbraio–marzo 2025.

Nelle ultime otto gare di A giocate a Udine, in sette casi almeno una delle due squadre è rimasta a secco di gol.

Con una sconfitta e il contemporaneo risultato positivo del Lecce, la Cremonese sarebbe retrocessa con un turno d’anticipo.

sarebbe retrocessa con un turno d’anticipo. I grigiorossi vengono da un 3-0 al Pisa e cercano il bis: due successi di fila con clean sheet in A mancano dal 1995.

In trasferta la Cremonese fatica a segnare: solo sette reti nelle ultime 13 gare esterne, nove volte a secco.

fatica a segnare: solo sette reti nelle ultime 13 gare esterne, nove volte a secco. Poche parabole utili per l’ Udinese (meno cross riusciti in A), ma la Cremonese ha capitalizzato 11 gol su traversone: duello chiave sulle corsie.

(meno cross riusciti in A), ma la ha capitalizzato 11 gol su traversone: duello chiave sulle corsie. Buksa ha segnato due gol negli ultimi 209 minuti: mira ritrovata e candidatura forte da supersub.

ha segnato due gol negli ultimi 209 minuti: mira ritrovata e candidatura forte da supersub. Vardy a quota sei reti in campionato: tra i bomber over 35 dei top tornei europei, regge il passo dei migliori per incisività.

Le statistiche stagionali di Udinese e Cremonese

Numeri alla mano, la Udinese è più produttiva in zona gol (45-30) e concede meno (46-53), con un baricentro medio e un PPDA più aggressivo. La Cremonese palleggia leggermente di più (47.1% di possesso a 45.3%) e costruisce pericolosità da cross e piazzati. Equilibrio nei clean sheet: 11 per i friulani, 10 per i grigiorossi. Accurata la mira ospite (48.4% tiri in porta), ma i bianconeri convertono meglio e trovano più spesso la via della rete.

Focus giocatori: per la Udinese capocannoniere Davis (10), miglior assist-man Zaniolo (6); più ammonizioni a Zaniolo (8) e un rosso per Okoye. Per la Cremonese guida la classifica marcatori Bonazzoli (9), top assist Vandeputte (5); più gialli per Pezzella e Payero (8), tre rossi totali di squadra. Tra i pali: Okoye 10 clean sheet, Audero 10.

Udinese Cremonese Partite giocate 36 36 Numero di partite vinte 14 7 Numero di partite perse 14 19 Numero di partite pareggiate 8 10 Gol totali segnati 45 30 Gol totali subiti 46 53 Media gol subiti per partita 1.3 1.5 Percentuale possesso palla 45.3 47.1 Tiri nello specchio 141 120 Percentuale di tiri in porta 46.8 48.4 Clean sheet 11 10 Cartellini gialli totali 67 66 Cartellini rossi totali 1 3 Capocannoniere Davis 10 Bonazzoli 9 Top assistman Zaniolo 6 Vandeputte 5

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Udinese-Cremonese? Domenica 17 maggio 2026 alle ore 20:45 (Serie A 2025-26, 37a giornata). Dove si gioca Udinese-Cremonese? Al Bluenergy Stadium di Udine. Chi è l’arbitro di Udinese-Cremonese? L’arbitro è Gianluca Manganiello; assistenti Berti–Vecchi, IV Ferrieri Caputi, VAR Marini, AVAR Cosso.