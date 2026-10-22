Ennesima panchina a rischio per la serie A. Ora a veder vacillare la sua posizione è Kosta Runjaic. Il tecnico dell’Udinese è finito nel mirino per le prestazioni deludenti di questo inizio di stagione con soli 5 punti conquistati e la bruttissima sconfitta interna con il Lecce di domenica scorsa che ha aperto ufficialmente la crisi. Il club ha risposto ordinando il ritiro in vista della sfida con il Milan, ma quella con i rossoneri così come le partite con Parma e Roma saranno decisive per il futuro del tecnico.

Runjaic, il futuro è appeso a un filo

La crisi in casa Udinese è ufficialmente aperta, le prossime partite saranno decisive per il futuro di Kosta Runjaic. Per il momento il tecnico bianconero ha incassato la fiducia della società che però come avviene spesso in queste situazioni sarà solo a termine. Le gare con Milan, Parma e Roma decideranno il futuro del tecnico mentre spuntano già i nomi dei possibili sostituti: Paolo Zanetti, Roberto D’Aversa e la vecchia conoscenza Igor Tudor.

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Il ritorno di Zaniolo

La sconfitta con il Lecce ha rappresentato senza dubbio uno dei momenti più difficili dell’esperienza di Runjaic sulla panchina dell’Udinese. Una situazione complicata nata anche dai tanti infortuni che hanno complicato il cammino della formazione friulana. Ora però un mezzo sorriso c’è ed è dato dal rientro di Niccolò Zaniolo. Il centrocampista offensivo, fermato da un problema fisico per oltre un mese (che lo ha costretto a saltare anche l’appuntamento con l’Italia di Mancini), è finalmente recuperato e potrebbe essere schiarato anche dal primo minuto nella sfida contro il Milan che potrebbe essere anche decisiva per le sorti dell’allenatore.

Il duro confronto con i tifosi

Già dopo la sconfitta con il Lecce, i tifosi dell’Udinese avevano alzato la voce chiedendo un confronto con la squadra subito dopo la partita. Una situazione di crisi e di tensione che è andata anche aumentando in vista del confronto con il Milan e secondo quanto raccontato da TuttoUdinese, ci sarebbe stato anche un altro confronto tra i tifosi, il tecnico e i giocatori bianconeri. Un faccia a faccia in cui i rappresentanti della tifoseria hanno chiesto un immediato cambio di atteggiamento, una maggiore determinazione e soprattutto hanno avvisato che non saranno tollerati altri errori. L’avviso è chiaro: in caso di prestazione negativa contro il Milan ci potrebbe essere una durissima contestazione.