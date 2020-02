Udinese-Fiorentina 2019-20: le probabili formazioni

Alla Dacia Arena si gioca alle 18 di sabato tra Udinese e Fiorentina.

Le squadre di Gotti e Iachini sono reduci dai pareggi ottenuti rispettivamente a Bologna, con tanto di beffa nel finale, e in casa con il Milan. Viola privi dello squalificato Dalbert e che con ogni probabilità scenderanno in campo con il tandem d'attacco fomato da Vlahovic e Chiesa. Tra i bianconeri dovrebbe esserci spazio fin dal primo minuto per Nestorovski.

Probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski. Allenatore: Gotti. A disposizione: Nicolas, Perisan, Samir, Ter Avest, Walace, Jajalo, Zeegelaar, Lasagna, Teodorczyk.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Germ. Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Igor; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Iachini. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Venuti, Terzic, Ceccherini, Benassi, Badelj, Agudelo, Sottil, Ghezzal, Cutrone.

SPORTAL.IT | 28-02-2020 12:28