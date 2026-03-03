Udinese-Fiorentina, moviola: Zaniolo è proprio cambiato, Pairetto regala un record, incubo Rugani

La prova dell’arbitro piemontese Pairetto al Bluenergy Stadium nel posticipo di A commentata dal talent di Dazn Luca Marelli, cinque gli ammoniti

Prova di polso di Pairetto che corona una 4 giorni di serie A finalmente senza grossi strafalcioni arbitrali. Giuste le ammonizioni ed il rigore concesso ai friulani.

Udinese-Fiorentina, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 10′ il gol di Kabasele che supera Rugani e segna su assist di Zaniolo. Al 20′ bravo Pairetto a scovare l’ultima deviazione di Zaniolo nel contrasto con Pongracic e ad assegnare rimessa dal fondo per i viola. Primo giallo al 28′, è per Pongracic per un intervento in ritardo sullo scatenato Zaniolo. Al 31′ fallo di Pongracic su Davis, si accendono gli animi e nasce un duro battibecco tra Parisi ed Ehizibue: l’arbitro ammonisce entrambi. Il giocatore della Fiorentina era diffidato e salterà la prossima gara col Parma.

Rugani rischia il rosso

Al 61′ su cross di Zemura Davis sbuca alle spalle di Rugani che però lo travolge, rischiando anche il rosso. Rigore netto ed ammonizione, dal dischetto è Davis a fare il 2-0. Era stato Zaniolo a presentarsi dagli 11 metri e a prendere il pallone ma poi ha lasciato l’incarico al compagno. All’80’ ammonito Ranieri per un intervento in netto ritardo su Kamara. All’87’ Zaniolo, toccato duro poco prima, esce tra gli applausi del pubblico. Al 94′ Buksa vince un duello con un Rugani sempre più distratto e segna il 3-0. Dopo 5′ di recupero la gara finisce così.

La sentenza di Marelli

Sul mancato rosso a Rugani ha spiegato tutto il talent di Dazn Luca Marelli. L’ex arbitro comasco ha detto: ““Posizione regolare di Davis che si libera di Rugani, che lo trattiene fin dal primo momento con la mano sinistra sulla maglietta e c’è anche un contatto basso sulle gambe. Giusto il cartellino giallo per spa e non rosso, perché si tratta di un’azione potenzialmente pericolosa, ma non c’era la possibilità di giocare il pallone”.

Chi è l’arbitro Pairetto

Arbitro dal 1999, Pairetto – la scelta per Udinese-Fiorentina- è figlio d’arte ed ha avuto una rapida ascesa nel mondo arbitrale arrivando negli organici nazionali già dopo solo 6 anni di tessera, venendo inquadrato alla CAI nel 2006. Ogni 3 anni, effettua i passaggi di categoria arrivando in CAN/B nel 2012. Nel 2016 viene inserito nell’organico CAN/A (oggi organico CAN) fino al raggiungimento di arbitro internazionale nel 2021. In questa stagione era stato impiegato inizialmente solo in B poi in A in Cagliari-Sassuolo e Verona-Parma. Ultima in A in Parma-Verona.

I precedenti di Pairetto con Udinese e Fiorentina

Il fischietto di Nichelino aveva diretto i viola in 11 circostanze: 4 i successi della Fiorentina, 3 le sconfitte e 4 pareggi. L’Udinese e Pairetto invece si erano incontrati 14 volte: 3 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Passeri e Mondin con Rapuano IV uomo, Paterna al Var e Doveri all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Pongracic, Parisi, Ehizibue, Rugani, Ranieri