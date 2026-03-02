Pagelle Udinese-Fiorentina 3-0: sprofondo viola, Rugani è un disastro. Zaniolo in forma, bene Davis

Dopo tre sconfitte consecutive, l'Udinese torna a vincere e lo fa con una grande prestazione contro una Fiorentina assente: Davis trascinatore. Delude Kean

L’Udinese torna a vincere: 3-0 contro la Fiorentina al Bluenergy Stadium. Vittoria fondamentale per i friulani che conquistano l’intera posta in palio dopo tre sconfitte consecutive. Un gol per tempo per la squadra di Runjaic: dopo 10 minuti dall’inizio, Kabasele sblocca sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Davis su rigore firma il raddoppio nella ripresa. Poi Buksa in pieno recupero cala anche il tris. Inerme la Fiorentina che non riesce mai a impensierire la porta difesa da Okoye. I viola rimangono al sedicesimo posto, mentre l’Udinese scavalca la Lazio e torna nella “parte sinistra” della classifica.

Kabasele sblocca Udinese-Fiorentina

Parte subito forte l’Udinese che dopo dieci minuti si porta in vantaggio: al secondo calcio d’angolo conquistato, Zaniolo mette in mezzo un pallone delizioso per l’inserimento di Kabasele che si inserisce con i tempi giusti e la mette dentro di testa. Dopo il vantaggio, l’Udinese non riesce a mantenere alti i ritmi e cresce la Fiorentina.

L’occasione per i viola arriva sui piedi di Mandragora: dopo una serie di rimpalli nell’area della squadra di Runjaic, il pallone arriva al centrocampista che calcia un rigore in movimento la spedisce il pallone alto sopra la traversa. Nel finale della prima frazione di gioco l’Udinese torna farsi vedere dalle parti di De Gea che deve respingere l’occasione da pochi passi di Zaniolo con un grande intervento.

Davis firma il raddoppio, Buksa chiude la partita

L’Udinese entra con un piglio migliore nella ripresa, Zaniolo ci prova con qualche tiro dalla distanza ma non riesce a inquadrare la porta. La svolta arriva intorno al 60′ quando Rugani atterra in area Davis: non ha dubbi Pairetto, con il penalty che viene convalidato anche dopo il silent check del Var.

Dal dischetto si presenta lo stesso Davis che non sbaglia e firma il raddoppio per l’Udinese. La partita scivola via con l’Udinese che controlla perfettamente la partita, con un giro palla fluido e una fase difensiva senza errori. Meriti ai friulani, ma resta il fatto che la Fiorentina non è mai riuscita a mettere in difficoltà Okoye: ritmi troppo lenti e seconde palle sempre degli avversari, la colpa non può essere solo del cambio di modulo. In pieno recupero arriva anche la rete del tris, con Buksa che prende il tempo su Rugani e a tu per tu con De Gea non sbaglia.

Top e Flop di Udinese-Fiorentina

Zaniolo 7: Contro le ex squadre si esalta sempre, e lo fa anche stasera. Assist veramente di altissimo livello nel gol dell’Udinese, Kabasele non deve neanche saltare per metterla dentro. Durante tutta la partita rimane tra i più pericolosi dei suoi.

Kabasele 7,5: Gol da attaccante vero, nonostante di professione faccia il centrale di difesa. Tempi di inserimento incredibili e freddezza. Oltre al gol porta a casa una partita solida in difesa annullando un cliente difficile come Kean.

Davis 8: Gioca bene con la squadra, difende il pallone e sfrutta le incertezze troppo frequenti della difesa della Fiorentina. La bella prestazione viene ripagata con il rigore, conquistato e segnato.

Parisi 6: Uno dei pochissimi, se non l’unico, a creare qualcosa nella metà campo avversaria. Da solo può fare poco, ma cerca spesso le verticalizzazioni e le percussioni, dando quantomeno qualche difficoltà alla difesa dell’Udinese.

Kean 5: Impalpabile. Vero che in area gli arrivano pochi palloni buoni e giocabili, ma ci mette del suo per non farsi trovare pronto, a tratti sembra si nasconda dietro la linea difensiva dell’Udinese.

Mandragora 4,5: L’unica vera occasione di tutta la partita per la Fiorentina arriva sui suoi piedi, ma la spreca malamente. Non riesce a far girare la squadra, proiezione offensiva praticamente assente.

Rugani 3: L’esordio da titolare in campionato con la Fiorentina poteva andare decisamente meglio. Male sul gol dell’Udinese, si perde Kabasele che mette dentro il pallone tutto solo alle sue spalle. Poi causa il rigore netto atterrando Davis in area. Per mettere la ciliegina, perde il pallone sul terzo gol dell’Udinese.