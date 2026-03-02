Udinese-Fiorentina: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e pillole

Udinese–Fiorentina vale la 27a giornata di Serie A 2025-26: si gioca al Bluenergy Stadium di Udine lunedì 2 marzo 2026 alle 20.45. I friulani sono 12° con 32 punti in 26 gare (9 vittorie, 5 pareggi, 12 sconfitte; 28 gol fatti, 39 subiti), i viola 16° a quota 24 (5 vittorie, 9 pareggi, 12 sconfitte; 30 segnati, 39 incassati). È uno scontro salvezza ad alta tensione: per la Fiorentina punti pesantissimi, la Udinese vuole allontanare la zona calda davanti al proprio pubblico.
- Probabili formazioni di Udinese-Fiorentina
- Gli indisponibili di Udinese-Fiorentina
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Udinese-Fiorentina
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Udinese e Fiorentina
Probabili formazioni di Udinese-Fiorentina
A ridosso del fischio d’inizio, l’Udinese dovrebbe confermare il 3-5-2: in assenza di Solet, spazio a Kristensen e Kabasele con Bertola a sinistra. Sulle corsie, Ehizibue e Atta restano le prime opzioni, con Zemura e Piotrowski interni accanto a Karlström. Davanti, Zaniolo potrebbe agire accanto a Buksa, con le alternative Davis o Bayo a gara in corso. La Fiorentina, priva dello squalificato Dodô e con le defezioni di Lamptey, Lezzerini e Sabiri, si orienterebbe sul 4-3-3: possibile linea a quattro con Fortini, Pongracic, Ranieri, Parisi; in mezzo Fagioli e Mandragora con Brescianini mezzala. In avanti, si va verso Harrison, Kean, Gudmundsson, ma non è escluso l’impiego di Piccoli o l’inserimento di Fabbian per dare peso e inserimenti.
- Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Bertola; Ehizibue, Piotrowski, Karlström, Zemura, Atta; Zaniolo, Buksa.
- Fiorentina (4-3-3): de Gea; Fortini, Pongracic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Gudmundsson.
Gli indisponibili di Udinese-Fiorentina
Assenze pesanti da entrambe le parti. L’Udinese perde un cardine difensivo come Solet, mentre la Fiorentina deve fare i conti con lo stop lungo di Lamptey e i problemi muscolari di Lezzerini e Sabiri. In più, la squalifica di Dodô obbliga a ridisegnare la corsia destra. Scelte e rotazioni, soprattutto tra difesa e mezze ali, potrebbero incidere sul piano gara.
- Udinese – Infortunati: Solet (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno.
- Fiorentina – Infortunati: Lezzerini (infortunio alla coscia), Sabiri (infortunio alla coscia), Lamptey (infortunio al legamento crociato anteriore). Squalificati: Dodô (squalifica per somma di ammonizioni).
Le ultime partite giocate
L’Udinese arriva da un periodo altalenante: due successi e tre ko nelle ultime cinque. La Fiorentina ha rialzato la testa tra Como e Pisa, ma ha pagato dazio con Cagliari e Napoli. Equilibrio fragile e dettagli che potrebbero spostare l’inerzia del match.
|Udinese
|ok
|ok
|ko
|ko
|ko
|Fiorentina
|ko
|ko
|x
|ok
|ok
Nelle ultime 5 di campionato l’Udinese ha totalizzato 6 punti, la Fiorentina 7. Questo il dettaglio dei risultati:
- Udinese
Verona–Udinese 1-3; Udinese–Roma 1-0; Lecce–Udinese 2-1; Udinese–Sassuolo 1-2; Bologna–Udinese 1-0.
- Fiorentina
Fiorentina–Cagliari 1-2; Napoli–Fiorentina 2-1; Fiorentina–Torino 2-2; Como–Fiorentina 1-2; Fiorentina–Pisa 1-0.
L’arbitro di Udinese-Fiorentina
Dirige Luca Pairetto; assistenti Passeri – Mondin; IV Rapuano; VAR Paterna; AVAR Doveri. In Serie A 2025/26 Pairetto ha arbitrato 8 gare: 5 rigori concessi, 46 ammonizioni e 3 espulsioni, per una media di 6.1 cartellini a partita (229 falli fischiati).
Informazioni interessanti sul match
La sfida mette di fronte una Udinese chiamata a invertire la rotta interna e una Fiorentina in cerca di continuità lontano da casa. Gli ultimi incroci hanno offerto spettacolo e gol, con la Viola spesso cinica e capace di colpire in transizione. Occhi anche ai dettagli: i rigori pesano in entrambe le metà campo, così come le palle inattive. L’ex di turno Zaniolo vive un buon momento, mentre Kean è in serie positiva e storicamente ispirato contro i friulani. L’equilibrio statistico su gol subiti (39 a testa) fa pensare a un duello nervoso, dove compattezza e lucidità sotto porta potrebbero fare la differenza.
- La Fiorentina ha vinto 4 delle ultime 6 contro l’Udinese (1N, 1P) e, dopo i successi di maggio e dicembre 2025, insegue il tris come non accadeva dal 2018.
- L’Udinese ha perso 3 delle ultime 4 gare casalinghe con la Fiorentina (1V), tante quante nelle precedenti 18 in Friuli.
- Media gol altissima nei 4 incroci più recenti: 18 reti totali (4.5 a partita), il doppio rispetto ai 4 precedenti.
- Fiorentina in ripresa in trasferta: 2 successi nelle ultime 3 (1P), come nei precedenti 18 viaggi.
- Serie negativa Udinese: dopo un buon filotto, sono arrivati 3 ko di fila; con Runjaic solo una volta è andata peggio (cinquina di sconfitte nel 2025).
- Nel 2026 la Fiorentina ha raccolto 15 dei suoi 24 punti e, dopo Como e Pisa, sogna tre vittorie consecutive in campionato.
- Peso dei rigori: la Fiorentina è prima per reti dal dischetto (6), l’Udinese è tra chi ne ha subite di più (6).
- Zaniolo, ex viola nel 2025, è a 5 gol: può eguagliare il suo best in A (6 con la Roma nel 2019/20).
- Kean ha segnato nelle ultime 3 di A: l’Udinese è la sua vittima preferita (6 gol in 8 sfide, doppietta all’andata).
Le statistiche stagionali di Udinese e Fiorentina
Possesso palla: Udinese 45.9%, Fiorentina 52.2%. Gol segnati/subiti: 28/39 per i friulani, 30/39 per i viola. Precisione al tiro simile (43.19% Udinese, 38.65% Fiorentina), ma i gigliati producono più conclusioni (251 a 213) e più passaggi riusciti. Cartellini: 48 gialli Udinese, 57 Fiorentina. Clean sheet: 5 vs 4. Squadre vicine nei numeri difensivi, con la Fiorentina più propositiva in costruzione.
Focus giocatori: capocannonieri Davis (Udinese, 7) e Kean (Fiorentina, 8). Assist-man: Atta (Udinese, 3) e Fagioli (Fiorentina, 3). Più ammoniti: Zaniolo (Udinese, 5) e Pongracic (Fiorentina, 8). Espulsi: Okoye (Udinese, 1 rosso) e Viti (Fiorentina, 1 – doppia ammonizione). Clean sheet portieri: Okoye 4 (contributo Sava 1), de Gea 4.
|Udinese
|Fiorentina
|Partite giocate
|26
|26
|Vittorie
|9
|5
|Pareggi
|5
|9
|Sconfitte
|12
|12
|Gol segnati
|28
|30
|Gol subiti
|39
|39
|Possesso palla (%)
|45.9
|52.2
|Tiri in porta
|92
|97
|Precisione al tiro (%)
|43.19
|38.65
|Cartellini gialli
|48
|57
|Cartellini rossi
|1
|1
|Clean sheet
|5
|4
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando si gioca Udinese-Fiorentina e a che ora inizia?
-
Udinese-Fiorentina si gioca lunedì 2 marzo 2026 con inizio alle ore 20.45.
- Dove si gioca Udinese-Fiorentina?
-
La partita si disputa al Bluenergy Stadium di Udine.
- Chi è l’arbitro di Udinese-Fiorentina?
-
L’arbitro è Luca Pairetto, con assistenti Passeri e Mondin; IV Rapuano; VAR Paterna; AVAR Doveri.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.