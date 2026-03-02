Udinese-Fiorentina, Rugani da incubo all’esordio: rigore su Davis, polemiche per la mancata espulsione

L'ex Juventus, tornato in campo dopo più di due mesi fermo ai box e alla prima in maglia viola, rovina la prestazione causando il penalty. Male anche in occasione del vantaggio

Esordio peggiore non poteva immaginarlo, Daniele Rugani. Il difensore ex Juventus, arrivato a fine gennaio ma in campo per la prima volta con la maglia della Fiorentina solo al Bluenergy Stadium a causa di un infortunio muscolare, ha macchiato il suo debutto provocando il rigore che ha consentito ai friulani di raddoppiare con Davis. Polemiche per la mancata espulsione: il 31enne se l’è cavata con un cartellino giallo.

Udinese-Fiorentina, Rugani da incubo

L’ultima presenza in campo il 20 dicembre: 30’ in Juventus-Roma. Nonostante la lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra che lo ha costretto a uno stop di oltre due mesi, Paratici lo ha voluto ugualmente portare a Firenze per affidargli le chiavi di un pacchetto arretrato allo sbando.

Ma la prima di Rugani con la Viola si è rivelata disastrosa non solo per essere stato bruciato da Kabasele in occasione del gol dell’1-0 dell’Udinese, ma anche per via del fallo da rigore su Davis al minuto 61. L’arbitro Pairetto non ha avuto dubbi nel concedere il penalty ed estrarre il cartellino giallo all’indirizzo del centrale del classe 1994 di Lucca schierato titolare da Vanoli nella difesa a 3 con Pongracic e Ranieri.

Polemiche per la mancata espulsione

Rugani si è letteralmente aggrappato al possente centravanti di Runjaic finendo per travolgerlo in area. I padroni di casa hanno chiesto l’espulsione del difensore per fallo da ultimo uomo, ma a fare chiarezza sull’episodio è l’ex arbitro ed esperto di Dazn Luca Marelli, che concorda con la decisione del fischietto di Nichelino.

“Posizione regolare di Davis che si libera di Rugani, che lo trattiene fin dal primo momento con la mano sinistra sulla maglietta e c’è anche un contatto basso sulle gambe – dice -. Giusto il cartellino giallo e non rosso, perché si tratta di un’azione potenzialmente pericolosa, ma non c’era la possibilità di giocare il pallone”.

