Udinese-Genoa: gol annullato a Davis, poi Maresca dà rigore ai rossoblù. Furia dei friulani, Marelli fa chiarezza

La partita tra Udinese e Genoa, posticipo del lunedì valevole per la 14a giornata di Serie A, si è aperta con alcuni episodi che hanno segnato il corso del match. Dopo soli pochi minuti dall’inizio dell’incontro Maresca ha annullato un gol a Davis: inutili le proteste del centravanti bianconero. A seguire, la squadra di Runjaic ha perso un calciatore – Zemura – per infortunio. Ma non è certo finita qui, perché i liguri hanno sbloccato il match con un calcio di rigore concesso per fallo di Okoye.
Udinese-Genoa: gol annullato a Davis
Dopo 9′ dal fischio d’inizio l’Udinese ha sbloccato il match con il gol messo a segno da Davis. Ma la gioia dei padroni di casa è durata solo pochi istanti, perché poi il Var ha confermato all’arbitro Maresca la posizione di fuorigioco del gigante inglese che indossa la maglia numero 9.
L’azione è stata un po’ caotica: cross dalla destra di Zanoli, splendida rovesciata di Ekkelenkamp, il pallone capita poi sui piedi di Davis che trafigge Leali. Ma il fischio è praticamente immediato.
Furia dei bianconeri: la spiegazione di Marelli
L’Udinese ha protestato, perché prima della conclusione di Davis due giocatori del Genoa, Masini e Otoa, hanno toccato il pallone. A fare chiarezza è l’esperto di Dazn ed ex arbitro Luca Marelli, che promuove l’operato di direttore di gara e Var.
“Sì, i due calciatori toccano il pallone. L’Udinese si lamenta perché ritiene che si tratti di retropassaggio, ma in realtà sono deviazioni che non rimettono in gioco l’attaccante. Dunque, la sua posizione è da valutare al momento della rovesciata ed è ben oltre l’ultimo difendente”.
Follia di Okoye, rigore per i liguri
Pochi minuti dopo il gol annullato a Davis, Runjaic ha perso Zemura, messo ko da un problema muscolare e sostituito da Modesto. Alla mezz’ora l’altro episodio chiave dell’incontro del Bluenergy Stadium: Okoye sbaglia completamente il tempo dell’uscita e frana su Colombo.
Maresca non ha dubbi e indica il dischetto del rigore. Dagli undici metri Malinovskiy non sbaglia, consentendo alla squadra ospite allenata da De Rossi di portarsi in vantaggio. Il penalty è solare e Marelli lo sottolinea: “Dinamica classica dell’uscita del portiere che viene anticipato dall’attaccante, poi con la mano va a cercare il piede dell’avversario. Rigore evidente, giusto non sanzionare il portiere dell’Udinese”.