Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Udinese-Genoa: gol annullato a Davis, poi Maresca dà rigore ai rossoblù. Furia dei friulani, Marelli fa chiarezza

I padroni di casa prostestano per la rete non concessa a Davis a inizio partita: ecco che cosa è successo. La follia di Okyoe costa carissimo: De Rossi ringrazia

Pubblicato:

Domenico Esposito

Domenico Esposito

Giornalista

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La partita tra Udinese e Genoa, posticipo del lunedì valevole per la 14a giornata di Serie A, si è aperta con alcuni episodi che hanno segnato il corso del match. Dopo soli pochi minuti dall’inizio dell’incontro Maresca ha annullato un gol a Davis: inutili le proteste del centravanti bianconero. A seguire, la squadra di Runjaic ha perso un calciatore – Zemura – per infortunio. Ma non è certo finita qui, perché i liguri hanno sbloccato il match con un calcio di rigore concesso per fallo di Okoye.

Udinese-Genoa: gol annullato a Davis

Dopo 9′ dal fischio d’inizio l’Udinese ha sbloccato il match con il gol messo a segno da Davis. Ma la gioia dei padroni di casa è durata solo pochi istanti, perché poi il Var ha confermato all’arbitro Maresca la posizione di fuorigioco del gigante inglese che indossa la maglia numero 9.

L’azione è stata un po’ caotica: cross dalla destra di Zanoli, splendida rovesciata di Ekkelenkamp, il pallone capita poi sui piedi di Davis che trafigge Leali. Ma il fischio è praticamente immediato.

Furia dei bianconeri: la spiegazione di Marelli

L’Udinese ha protestato, perché prima della conclusione di Davis due giocatori del Genoa, Masini e Otoa, hanno toccato il pallone. A fare chiarezza è l’esperto di Dazn ed ex arbitro Luca Marelli, che promuove l’operato di direttore di gara e Var.

“Sì, i due calciatori toccano il pallone. L’Udinese si lamenta perché ritiene che si tratti di retropassaggio, ma in realtà sono deviazioni che non rimettono in gioco l’attaccante. Dunque, la sua posizione è da valutare al momento della rovesciata ed è ben oltre l’ultimo difendente”.

Follia di Okoye, rigore per i liguri

Pochi minuti dopo il gol annullato a Davis, Runjaic ha perso Zemura, messo ko da un problema muscolare e sostituito da Modesto. Alla mezz’ora l’altro episodio chiave dell’incontro del Bluenergy Stadium: Okoye sbaglia completamente il tempo dell’uscita e frana su Colombo.

Maresca non ha dubbi e indica il dischetto del rigore. Dagli undici metri Malinovskiy non sbaglia, consentendo alla squadra ospite allenata da De Rossi di portarsi in vantaggio. Il penalty è solare e Marelli lo sottolinea: “Dinamica classica dell’uscita del portiere che viene anticipato dall’attaccante, poi con la mano va a cercare il piede dell’avversario. Rigore evidente, giusto non sanzionare il portiere dell’Udinese”.

Udinese-Genoa: gol annullato a Davis, poi Maresca dà rigore ai rossoblù. Furia dei friulani, Marelli fa chiarezza Serie A 2025-2026, i big match di dicembre: fine anno da urlo, Juventus grande protagonista Ansa

Leggi anche:

WeWALK

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Torino - Milan

SPORT TREND

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio