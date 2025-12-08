Udinese-Genoa: gol annullato a Davis, poi Maresca dà rigore ai rossoblù. Furia dei friulani, Marelli fa chiarezza

I padroni di casa prostestano per la rete non concessa a Davis a inizio partita: ecco che cosa è successo. La follia di Okyoe costa carissimo: De Rossi ringrazia

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La partita tra Udinese e Genoa, posticipo del lunedì valevole per la 14a giornata di Serie A, si è aperta con alcuni episodi che hanno segnato il corso del match. Dopo soli pochi minuti dall’inizio dell’incontro Maresca ha annullato un gol a Davis: inutili le proteste del centravanti bianconero. A seguire, la squadra di Runjaic ha perso un calciatore – Zemura – per infortunio. Ma non è certo finita qui, perché i liguri hanno sbloccato il match con un calcio di rigore concesso per fallo di Okoye.

Udinese-Genoa: gol annullato a Davis

Dopo 9′ dal fischio d’inizio l’Udinese ha sbloccato il match con il gol messo a segno da Davis. Ma la gioia dei padroni di casa è durata solo pochi istanti, perché poi il Var ha confermato all’arbitro Maresca la posizione di fuorigioco del gigante inglese che indossa la maglia numero 9.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’azione è stata un po’ caotica: cross dalla destra di Zanoli, splendida rovesciata di Ekkelenkamp, il pallone capita poi sui piedi di Davis che trafigge Leali. Ma il fischio è praticamente immediato.

Furia dei bianconeri: la spiegazione di Marelli

L’Udinese ha protestato, perché prima della conclusione di Davis due giocatori del Genoa, Masini e Otoa, hanno toccato il pallone. A fare chiarezza è l’esperto di Dazn ed ex arbitro Luca Marelli, che promuove l’operato di direttore di gara e Var.

“Sì, i due calciatori toccano il pallone. L’Udinese si lamenta perché ritiene che si tratti di retropassaggio, ma in realtà sono deviazioni che non rimettono in gioco l’attaccante. Dunque, la sua posizione è da valutare al momento della rovesciata ed è ben oltre l’ultimo difendente”.

Follia di Okoye, rigore per i liguri

Pochi minuti dopo il gol annullato a Davis, Runjaic ha perso Zemura, messo ko da un problema muscolare e sostituito da Modesto. Alla mezz’ora l’altro episodio chiave dell’incontro del Bluenergy Stadium: Okoye sbaglia completamente il tempo dell’uscita e frana su Colombo.

Maresca non ha dubbi e indica il dischetto del rigore. Dagli undici metri Malinovskiy non sbaglia, consentendo alla squadra ospite allenata da De Rossi di portarsi in vantaggio. Il penalty è solare e Marelli lo sottolinea: “Dinamica classica dell’uscita del portiere che viene anticipato dall’attaccante, poi con la mano va a cercare il piede dell’avversario. Rigore evidente, giusto non sanzionare il portiere dell’Udinese”.