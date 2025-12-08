Udinese-Genoa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Udinese–Genoa apre il lunedì della 14a giornata di Serie A 2025-26: si gioca al Bluenergy Stadium di Udine lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 18:00. Sfida in chiave salvezza: i friulani sono 11° con 18 punti in 13 gare (5 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte; 14 gol fatti, 20 subiti), i rossoblù 16° a 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte; 13 gol segnati, 20 incassati). Entrambe cercano ossigeno: Udinese per allungare sulla zona calda, Genoa per uscire dalle sabbie mobili.
- Probabili formazioni di Udinese-Genoa
- Gli indisponibili di Udinese-Genoa
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Udinese-Genoa
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Udinese e Genoa
Probabili formazioni di Udinese-Genoa
Verso un’Udinese più pragmatica: con Okoye tra i pali, linea a tre guidata da Kabasele e quinti larghi per spingere. In mezzo, equilibrio e seconde palle a cura di Karlström e Piotrowski, mentre Zaniolo dovrebbe agire alle spalle di Davis. Kamara è in dubbio, Atta out: possibile spazio a partita in corso per Ehizibue o Lovric. Il Genoa di norma non rinuncia al 3-5-2: Leali in porta, braccetti aggressivi con Marcandalli e Vásquez, corsie presidiate da Norton-Cuffy e Aarón Martín. In mediana, sostanza con Frendrup e Thorsby, incursioni di Masini; davanti coppia mobile Vitinha–Colombo, ma le opzioni Malinovskyi e Carboni restano vive. Nessuna squalifica segnalata.
- Udinese (3-5-1-1): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlström, Miller, Zemura; Zaniolo; Davis.
- Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Norton-Cuffy, Masini, Frendrup, Thorsby, Aarón Martín; Vitinha, Colombo.
Gli indisponibili di Udinese-Genoa
Le scelte pesano soprattutto sugli esterni friulani, con Kamara in forte dubbio e Atta ai box: serviranno gamba e coperture sulle transizioni rossoblù. Nel Genoa resta out Grønbæk, pedina utile tra le linee per qualità e inserimenti: possibile maggiore minutaggio per Malinovskyi e Carboni in rotazione.
- Udinese – Infortunati: Kamara (infortunio al piede, in dubbio), Atta (infortunio al bicipite femorale). Squalificati: nessuno.
- Genoa – Infortunati: Grønbæk (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Udinese a corrente alternata: due successi e tre ko nelle ultime cinque, con fragilità difensive da limitare. Genoa in crescita di risultati e personalità, tra pareggi pesanti in trasferta e vittorie interne che fanno classifica. Equilibrio e dettagli potrebbero indirizzare la gara.
|Udinese
|ko
|ok
|ko
|ko
|ok
|Genoa
|ko
|ok
|x
|x
|ok
Nelle ultime 5 di campionato l’Udinese ha totalizzato 6 punti, mentre il Genoa ne ha fatti 8. Dettaglio:
- Udinese
Juventus-Udinese 3-1; Udinese-Atalanta 1-0; Roma-Udinese 2-0; Udinese-Bologna 0-3; Parma-Udinese 0-2.
- Genoa
Genoa-Cremonese 0-2; Sassuolo-Genoa 1-2; Genoa-Fiorentina 2-2; Cagliari-Genoa 3-3; Genoa-Verona 2-1.
L’arbitro di Udinese-Genoa
Dirige Fabio Maresca (Napoli, classe 1981). Assistenti: Rossi C. e Ceolin; IV ufficiale: Galipò; VAR: Maggioni; AVAR: Marinelli. Designazione d’esperienza per una gara dal peso specifico alto in chiave salvezza.
Informazioni interessanti
Tradizione recente favorevole al Genoa: serie positiva aperta contro l’Udinese e capacità di trovare gol in trasferta, ma con qualche calo nella ripresa. I friulani, fluidi nel 3-5-1-1, puntano sulle fiammate di Zaniolo e sul fisico di Davis, cercando compattezza nei duelli e attenzione sulle palle inattive, dove i rossoblù incidono con i centrali come Østigård. Occhio ai lunedì dei bianconeri, spesso da pareggio, e alle letture al cross di Aarón Martín. In chiave individuale, Malinovskyi ha storicamente feeling con questa sfida, mentre il momento di forma di Zaniolo può pesare nell’uno contro uno e sulle seconde palle ai sedici metri.
- Il Genoa è imbattuto da sette sfide di Serie A contro l’Udinese e arriva da tre vittorie di fila: striscia aperta che profuma di fiducia.
- L’Udinese non segna al Genoa da tre gare: cinque match su sei più recenti contro il Grifone senza gol.
- A Udine i friulani non vincono da tre incroci con il Genoa (2N, 1P): nelle ultime due al Bluenergy hanno sempre incassato due reti.
- La squadra rossoblù è risalita con una serie positiva fra Criscito e De Rossi: ora cerca il bis di vittorie che manca da gennaio 2024.
- L’Udinese ha pareggiato gli ultimi quattro lunedì di campionato: trend da tenere d’occhio nel pre-partita.
- Il Genoa ha sempre segnato e subito in trasferta da maggio: 14 gol fatti e 14 concessi nel parziale.
- I friulani hanno 18 punti con differenza reti negativa (-6): rarità in A, precedente illustre il Catania 2006/07.
- Dopo l’intervallo, Genoa e Udinese soffrono: 12 gol incassati a testa nella ripresa, dato tra i peggiori.
- Zaniolo è tra i più prolifici da ottobre, ma contro il Genoa non ha ancora inciso: può essere la partita della svolta.
- Malinovskyi ama l’Udinese: 2 gol e 3 assist in A contro i friulani, pur vivendo ora un periodo di alti e bassi.
Le statistiche stagionali di Udinese e Genoa
Poche reti ma gara fisica in vista: Udinese a quota 14 gol, Genoa a 13; possesso medio 46.9% contro 49.1%. Precisione al tiro quasi identica (Udinese 44.95%, Genoa 44.54), ma i rossoblù primeggiano nei duelli e nel tackle success (65.78% contro 59.43%). Clean sheet: 3 a 2 per i friulani. Disciplina: bianconeri a 26 gialli, rossoblù a 32 e 1 rosso complessivo.
Giocatori: per l’Udinese miglior marcatore a pari merito Zaniolo (4) e Davis (4); top assist Atta (2). Per il Genoa guida i gol Østigård (3), assist-man Aarón Martín (2). Più ammonito rossoblù Malinovskyi (5); tra i friulani spiccano vari a quota 2. Nessun rosso per l’Udinese, un’espulsione (doppio giallo) per Norton-Cuffy nel Genoa. Clean sheet: Okoye 2 (più Sava 1) e Leali 2.
|Udinese
|Genoa
|Partite giocate
|13
|13
|Vittorie
|5
|2
|Pareggi
|3
|5
|Sconfitte
|5
|6
|Gol segnati
|14
|13
|Gol subiti
|20
|20
|Media gol subiti/gara
|1.5
|1.5
|Possesso palla (%)
|46.9
|49.1
|Tiri in porta
|49
|53
|Precisione tiri (%)
|44.95
|44.54
|Clean sheet
|3
|2
|Ammonizioni
|26
|32
|Espulsioni
|0
|1
|Capocannoniere
|Zaniolo 4; Davis 4
|Østigård 3
|Top assist
|Atta 2
|Aarón Martín 2
