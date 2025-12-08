Virgilio Sport
Udinese-Genoa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Udinese-Genoa di Serie A 2025-26, 14a giornata:

UdineseGenoa apre il lunedì della 14a giornata di Serie A 2025-26: si gioca al Bluenergy Stadium di Udine lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 18:00. Sfida in chiave salvezza: i friulani sono 11° con 18 punti in 13 gare (5 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte; 14 gol fatti, 20 subiti), i rossoblù 16° a 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte; 13 gol segnati, 20 incassati). Entrambe cercano ossigeno: Udinese per allungare sulla zona calda, Genoa per uscire dalle sabbie mobili.


Probabili formazioni di Udinese-Genoa

Verso un’Udinese più pragmatica: con Okoye tra i pali, linea a tre guidata da Kabasele e quinti larghi per spingere. In mezzo, equilibrio e seconde palle a cura di Karlström e Piotrowski, mentre Zaniolo dovrebbe agire alle spalle di Davis. Kamara è in dubbio, Atta out: possibile spazio a partita in corso per Ehizibue o Lovric. Il Genoa di norma non rinuncia al 3-5-2: Leali in porta, braccetti aggressivi con Marcandalli e Vásquez, corsie presidiate da Norton-Cuffy e Aarón Martín. In mediana, sostanza con Frendrup e Thorsby, incursioni di Masini; davanti coppia mobile VitinhaColombo, ma le opzioni Malinovskyi e Carboni restano vive. Nessuna squalifica segnalata.

  • Udinese (3-5-1-1): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlström, Miller, Zemura; Zaniolo; Davis.
  • V:Sport
  • Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Norton-Cuffy, Masini, Frendrup, Thorsby, Aarón Martín; Vitinha, Colombo.
  • V:Sport

Gli indisponibili di Udinese-Genoa

Le scelte pesano soprattutto sugli esterni friulani, con Kamara in forte dubbio e Atta ai box: serviranno gamba e coperture sulle transizioni rossoblù. Nel Genoa resta out Grønbæk, pedina utile tra le linee per qualità e inserimenti: possibile maggiore minutaggio per Malinovskyi e Carboni in rotazione.

  • Udinese – Infortunati: Kamara (infortunio al piede, in dubbio), Atta (infortunio al bicipite femorale). Squalificati: nessuno.
  • Genoa – Infortunati: Grønbæk (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Udinese a corrente alternata: due successi e tre ko nelle ultime cinque, con fragilità difensive da limitare. Genoa in crescita di risultati e personalità, tra pareggi pesanti in trasferta e vittorie interne che fanno classifica. Equilibrio e dettagli potrebbero indirizzare la gara.

Udinese ko ok ko ko ok
Genoa ko ok x x ok

Nelle ultime 5 di campionato l’Udinese ha totalizzato 6 punti, mentre il Genoa ne ha fatti 8. Dettaglio:

  • Udinese

Juventus-Udinese 3-1; Udinese-Atalanta 1-0; Roma-Udinese 2-0; Udinese-Bologna 0-3; Parma-Udinese 0-2.

  • Genoa

Genoa-Cremonese 0-2; Sassuolo-Genoa 1-2; Genoa-Fiorentina 2-2; Cagliari-Genoa 3-3; Genoa-Verona 2-1.

L’arbitro di Udinese-Genoa

Dirige Fabio Maresca (Napoli, classe 1981). Assistenti: Rossi C. e Ceolin; IV ufficiale: Galipò; VAR: Maggioni; AVAR: Marinelli. Designazione d’esperienza per una gara dal peso specifico alto in chiave salvezza.

Informazioni interessanti

Tradizione recente favorevole al Genoa: serie positiva aperta contro l’Udinese e capacità di trovare gol in trasferta, ma con qualche calo nella ripresa. I friulani, fluidi nel 3-5-1-1, puntano sulle fiammate di Zaniolo e sul fisico di Davis, cercando compattezza nei duelli e attenzione sulle palle inattive, dove i rossoblù incidono con i centrali come Østigård. Occhio ai lunedì dei bianconeri, spesso da pareggio, e alle letture al cross di Aarón Martín. In chiave individuale, Malinovskyi ha storicamente feeling con questa sfida, mentre il momento di forma di Zaniolo può pesare nell’uno contro uno e sulle seconde palle ai sedici metri.

  • Il Genoa è imbattuto da sette sfide di Serie A contro l’Udinese e arriva da tre vittorie di fila: striscia aperta che profuma di fiducia.
  • L’Udinese non segna al Genoa da tre gare: cinque match su sei più recenti contro il Grifone senza gol.
  • A Udine i friulani non vincono da tre incroci con il Genoa (2N, 1P): nelle ultime due al Bluenergy hanno sempre incassato due reti.
  • La squadra rossoblù è risalita con una serie positiva fra Criscito e De Rossi: ora cerca il bis di vittorie che manca da gennaio 2024.
  • L’Udinese ha pareggiato gli ultimi quattro lunedì di campionato: trend da tenere d’occhio nel pre-partita.
  • Il Genoa ha sempre segnato e subito in trasferta da maggio: 14 gol fatti e 14 concessi nel parziale.
  • I friulani hanno 18 punti con differenza reti negativa (-6): rarità in A, precedente illustre il Catania 2006/07.
  • Dopo l’intervallo, Genoa e Udinese soffrono: 12 gol incassati a testa nella ripresa, dato tra i peggiori.
  • Zaniolo è tra i più prolifici da ottobre, ma contro il Genoa non ha ancora inciso: può essere la partita della svolta.
  • Malinovskyi ama l’Udinese: 2 gol e 3 assist in A contro i friulani, pur vivendo ora un periodo di alti e bassi.

Le statistiche stagionali di Udinese e Genoa

Poche reti ma gara fisica in vista: Udinese a quota 14 gol, Genoa a 13; possesso medio 46.9% contro 49.1%. Precisione al tiro quasi identica (Udinese 44.95%, Genoa 44.54), ma i rossoblù primeggiano nei duelli e nel tackle success (65.78% contro 59.43%). Clean sheet: 3 a 2 per i friulani. Disciplina: bianconeri a 26 gialli, rossoblù a 32 e 1 rosso complessivo.

Giocatori: per l’Udinese miglior marcatore a pari merito Zaniolo (4) e Davis (4); top assist Atta (2). Per il Genoa guida i gol Østigård (3), assist-man Aarón Martín (2). Più ammonito rossoblù Malinovskyi (5); tra i friulani spiccano vari a quota 2. Nessun rosso per l’Udinese, un’espulsione (doppio giallo) per Norton-Cuffy nel Genoa. Clean sheet: Okoye 2 (più Sava 1) e Leali 2.

Udinese Genoa
Partite giocate 13 13
Vittorie 5 2
Pareggi 3 5
Sconfitte 5 6
Gol segnati 14 13
Gol subiti 20 20
Media gol subiti/gara 1.5 1.5
Possesso palla (%) 46.9 49.1
Tiri in porta 49 53
Precisione tiri (%) 44.95 44.54
Clean sheet 3 2
Ammonizioni 26 32
Espulsioni 0 1
Capocannoniere Zaniolo 4; Davis 4 Østigård 3
Top assist Atta 2 Aarón Martín 2

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando e a che ora si gioca Udinese-Genoa?

Lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 18:00 (italiane).

Dove si gioca Udinese-Genoa?

Al Bluenergy Stadium di Udine.

Chi è l’arbitro di Udinese-Genoa?

Fabio Maresca di Napoli; assistenti Rossi C. e Ceolin, IV Galipò, VAR Maggioni, AVAR Marinelli.



Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

