Udinese: "Incaz..., gol regolarissimo"

Il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Daniele Pradé è una furia per il gol annullato a Okaka per fuorigioco passivo di Lasagna: "La partita la dovevamo pareggiare. Il VAR è stata fatta per il grande errore, il gol di Okaka è regolarissimo. Il portiere la legge benissimo, non ci sarebbe arrivato neanche con la presenza di nessun calciatore. Noi ci giochiamo tutto ad ogni partita, il Var deve intervenire negli ultimi 12 metri, così diventa dura. Rispetto i pareri di tutto permetteteci di essere incazzati", le parole a Sky.

"Rigore a favore del Toro? Non mi sembra che Larsen abbia commesso un’irregolarità, dove deve mettere le mani quando atterra? Poi sinceramente non ho ancora capito la regola sul tocco di mano, nonostante faccia calcio da tanti anni. Poi sono d’accordo sul fatto che Guida doveva andare a controllare il VAR".

SPORTAL.IT | 10-02-2019 17:55