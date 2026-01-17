Virgilio Sport
Udinese-Inter, le formazioni ufficiali: Chivu ci ha preso gusto, chi gioca tra Zielinski, Pio Esposito e Mkhitaryan

I nerazzurri tentano la fuga in testa alla classifica, friulani senza lo squalificato Zaniolo: le scelte dei due allenatori

Alle 15 si affrontano Udinese e Inter: i friulani vogliono alzare l’asticella e cercano continuità, i nerazzurri cercano di allungare la striscia positiva e provano la fuga in vetta. Le scelte dei due allenatori non senza sorprese.

Udinese-Inter, il cammino delle due squadre

In classifica l’Inter è saldamente prima con 5 vittorie e un pari nelle ultime sei partite, l’Udinese viaggia tra alti e bassi: dopo la vittoria in trasferta a Torino si è fatta stoppare in casa dal Pisa (2-2) senza riuscire a fare il salto di qualità.

Chivu cambia mezza squadra, quante novità

Con Zaniolo squalificato e ai box, Runjaic rimodella l’attacco e rilancia Atta alle spalle di Davis. Nell’Inter rispetto a mercoledì, dentro dall’inizio anche Bisseck, Luis Henrique, Dimarco, Esposito e Lautaro. Chivu ci ha preso gusto col turnover: Mkhitaryan vince il ballottaggio con Sucic, Barella fa rifatare Zielinski.

Udinese-Inter, le formazioni ufficiali

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlström, Ekkelenkamp, Bertola; Atta; Davis. All. Runjaic

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro. All: Chivu.

Udinese-Inter: tutte le emozioni del match

