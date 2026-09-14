Inter-Udinese, formazioni ufficiali: le scelte di Chivu su Diouf, Calhanoglu e Pio Esposito

Chivu conferma Pio Esposito al fianco di Lautaro e si affida a Calhanoglu in regia. Diouf titolare sulla fascia, Runjaic risponde con Davis al centro dell’attacco

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Serie A torna in campo con il posticipo della quarta giornata tra Inter e Udinese, in programma questa sera alle 20.45. Sono state ufficializzate le scelte dei due allenatori per la sfida di San Siro. Cristian Chivu conferma diverse delle indicazioni emerse alla vigilia, con Pio Esposito titolare al fianco di Lautaro Martinez. In mezzo al campo c’è Calhanoglu, mentre sulle fasce trovano spazio Diouf e Carlos Augusto. Nell’Udinese confermato il 3-4-2-1 con Davis riferimento offensivo.

Inter-Udinese: le formazioni ufficiali

Nei nerazzurri Chivu sceglie ancora il 3-5-2 e punta sulla coppia offensiva formata da Pio Esposito e Lautaro Martinez. Alle loro spalle c’è un centrocampo con Zielinski, Calhanoglu e Sucic, mentre Diouf e Carlos Augusto occupano le corsie esterne. In difesa spazio ad Akanji, Stones e Bastoni davanti a Martinez (confermato nonostante l’erroraccio in Champions). Restano quindi inizialmente in panchina Thuram e Bonny, pronti a dare una soluzione offensiva differente nella ripresa. Confermata anche la presenza di Calhanoglu in cabina di regia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Diouf titolare, Calhanoglu in regia

Una delle scelte più interessanti di Chivu riguarda Diouf, confermato dal primo minuto sulla fascia destra. Il giovane nerazzurro avrà il compito di garantire spinta e ampiezza, mentre sulla corsia opposta c’è Carlos Augusto. In mezzo al campo la regia è affidata a Calhanoglu, affiancato da Zielinski e Sucic. Il turco rappresenta il riferimento principale nella costruzione del gioco e dovrà dare ordine alla manovra nerazzurra. Una scelta che conferma la volontà dell’allenatore di affidarsi alla sua esperienza in una partita nella quale l’Inter è chiamata a fare la partita.

Pio Esposito ancora titolare con Lautaro

Davanti c’è una conferma importante: Pio Esposito parte ancora titolare insieme a Lautaro Martinez. Chivu sceglie quindi di dare continuità al giovane attaccante, preferendolo inizialmente a Thuram e Bonny. Per Esposito si tratta di un’altra occasione significativa per confermare le buone impressioni mostrate in questo avvio di stagione. Il capitano argentino resta invece il punto di riferimento principale dell’attacco nerazzurro. L’Inter avrà comunque diverse alternative offensive in panchina per cambiare l’assetto della gara nella ripresa.

Udinese, Davis guida l’attacco

Nell’Udinese Kosta Runjaic conferma il 3-4-2-1 con Okoye tra i pali e il terzetto difensivo formato da Abankwah, Kabasele ed Ebosse. Vojvoda e Kamara saranno i due esterni di centrocampo, con Miller e Karlstrom al centro. Sulla trequarti spazio a Ekkelenkamp e Unai Gomez, chiamati a sostenere Davis. Il centravanti sarà quindi il riferimento offensivo della formazione friulana, che proverà a sfruttare le ripartenze e gli spazi lasciati dall’Inter. In panchina, tra gli altri, Bayo e gli uomini pronti a entrare a gara in corso.

Inter-Udinese: formazioni ufficiali