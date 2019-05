Udinese-Inter, le probabili formazioni

Gara delicatissima alla Dacia Arena con l'Udinese alla disperata ricerca di punti salvezza e l'Inter, dopo il pari nel Derby d'Italia, desiderosa di tornare al successo per blindare il terzo posto e fare un passo decisivo verso il pass per la prossima Champions League.

Tante assenze per Tudor. Fuori gioco Opoku, Ter Avest, Troost-Ekong, Fofana, Barak e Behrami, oltre allo squalificato Samir. 3-5-2 per i bianconeri con, in attacco, Okaka al fianco di Lasagna. Spalletti punterà sul 4-2-3-1 con Brozovic titolare. Politano, Nainggolan e Perisic agiranno alle spalle di Icardi (in corsa anche Lautaro per una maglia da titolare).

L'ultima vittoria casalinga dei friulani contro i nerazzurri risale al 2013 (3-0). I precedenti in Friuli sorridono all'Inter, vittoriosa in 20 occasioni (11 le vittorie bianconere, 14 i pareggi).

UDINESE-INTER sabato ore 20.30

UDINESE (3-5-2): Musso; Larsen, De Maio, Nuytinck; D’Alessandro, Mandragora, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Okaka, Lasagna. All. Tudor

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti

SPORTAL.IT | 03-05-2019 08:03