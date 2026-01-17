Udinese-Inter, moviola: gol annullato, rigore negato e mancato rosso ma Di Bello commette un solo errore grave

La prova dell’arbitro brindisino Marco Di Bello al Bluenergy Stadium nell’anticipo di serie A analizzata ai raggi X dal talent di Dazn Luca Marelli

Nuova chance per Di Bello, la scelta di Rocchi per Udinese-Inter: il fischietto brindisino l’anno scorso era stato messo in castigo dopo i disastri in Lazio-Milan e dopo un lungo stop aveva arbitrato quasi solo in serie B. Quest’anno gli era stata affidata una gara di terza fascia come Cagliari-Como poi è stato chiamato a fischiare una big, in Empoli-Juve senza convincere e quindi è stato discreto in Empoli-Como ma è ricaduto in grossi errori in Atalanta-Udinese. Ultime uscite deludenti in Roma-Parma prima e Cagliari-Parma poi e continui alti e bassi. Quest’anno in A aveva diretto in precedenza Como-Cremonese, Juve-Udinese, Parma-Atalanta, Napoli-Atalanta e Inter-Como, Roma-Genoa e Bologna-Atalanta in A, vediamo come se l’è cavata stavolta.

I precedenti di Di Bello con Udinese e Inter

Il fischietto brindisino aveva diretto l’Udinese in 22 partite per un bilancio di 3 vittorie, 5 pareggi e 14 sconfitte dei friulani. L’ultima volta che aveva incrociato la squadra di Runjaic era stato lo scorso 29 ottobre in Juventus-Udinese 3-1. Con l’Inter Di Bello aveva 16 precedenti per un bilancio di 12 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito un sol giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Zingarelli con Feliciani IV uomo, Mazzoleni al Var e La Penna all’Avar, l’arbitro ha ammonito solo Carlos Augusto.

Udinese-Inter, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 3′ trattenuta evidente di Piotrowski su Mkhitaryan; sarebbe da giallo ma Guida lascia giocare. Al 61′ Dimarco dà il via all’azione e vede l’inserimento di Pio Esposito che segna ma è tutto fermo per il fuorigioco dell’esterno. Al 68′ Bisseck sceglie l’assist centrale per Mkhitaryan, sul quale arriva un tocco di braccio di Kabasele ma non c’è rigore..Primo giallo al 70′, quando Carlos Augusto atterra Davis anche se in realtà non prende il piede dell’avversario ma il pallone, i friulani esagerano nel chiedere addirittura il rosso. Dopo il recupero Udinese-Inter finisce 0-1.

La sentenza di Marelli

Sui casi dubbi della gara dice la sua l’esperto di Dazn, Luca Marelli che si sofferma sul mancato rosso a Carlos Augusto: “Carlos Augusto prende il pallone senza fare fallo su Davis, l’arbitro è stato ingannato dalla dinamica dell’azione: l’Udinese voleva il rosso ma in realtà non c’è nè ammonizione nè fallo”.