Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Udinese-Inter: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Udinese-Inter di Serie A 2025-26, 21a giornata: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime, pillole e statistiche a confronto

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

UdineseInter apre la 21a giornata della Serie A 2025-26: si gioca al Bluenergy Stadium di Udine sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15:00. I bianconeri sono al 10° posto con 26 punti in 20 gare (7 vittorie, 5 pareggi, 8 sconfitte; 22 gol fatti, 32 subiti), mentre i nerazzurri guidano la classifica con 46 punti (15 vittorie, 1 pareggio, 4 sconfitte; 43 gol segnati, 17 incassati). Sfida tra aspirazioni diverse: per l’Udinese punti pesanti per restare nella metà sinistra, per l’Inter tappa da capolista da non fallire.


Probabili formazioni di Udinese-Inter

L’Udinese dovrebbe confermare il 4-4-2: davanti a Okoye, linea a quattro con Zanoli (alto) e coppia centrale KabaseleSolet a protezione, mentre Kamara darebbe spinta a sinistra. In mezzo, regia dinamica con Miller e Karlström, corsie a trazione con Zanoli e Ekkelenkamp; in attacco si va verso Gueye accanto a Davis. Tra gli assenti, Buksa out. L’Inter si orienterebbe sul 3-5-2: terzetto arretrato con Bisseck, Akanji, Bastoni; esterni Luis Henrique e Dimarco, in mezzo equilibrio e qualità con Barella, Mkhitaryan, Zielinski. Davanti coppia rodata ThuramMartínez. Da valutare Çalhanoglu e Martínez (portiere) in dubbio; out Dumfries.

  • Udinese (4-4-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet, Kamara; Zanoli, Miller, Karlström, Ekkelenkamp; Gueye, Davis.

V:Sport

  • Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Mkhitaryan, Zielinski, Dimarco; Thuram, Martínez.

V:Sport

Gli indisponibili di Udinese-Inter

Tra i bianconeri pesa l’assenza di Buksa, soluzione utile per cambiare il peso offensivo a gara in corso. Nei nerazzurri la lista è più lunga: Dumfries fermo, Palacios ancora ai box, e da monitorare Çalhanoglu e Martínez (portiere). Tra i pali resta quindi centralissima la figura di Sommer. Al momento non risultano squalificati.

  • Udinese – Infortunati: Buksa (infortunio al polpaccio). Squalificati: nessuno.
  • Inter – Infortunati: Çalhanoglu (infortunio al polpaccio, in dubbio), Di Gennaro (frattura del polso), Dumfries (infortunio alla caviglia), Martínez (infortunio alla caviglia, in dubbio), Palacios (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

L’Udinese alterna risultati: un successo, due pari e due ko nelle ultime cinque. L’Inter viaggia forte: quattro vittorie e un pari, con difesa solida e capacità di colpire in trasferta.

Udinese ko x ko ok x
Inter ok ok ok x ok

Nelle ultime 5 di campionato l’Udinese ha raccolto 5 punti, l’Inter 13. Questo il dettaglio dei risultati:

  • Udinese
  • Fiorentina–Udinese 5-1
  • Udinese–Lazio 1-1
  • Como–Udinese 1-0
  • Torino–Udinese 1-2
  • Udinese–Pisa 2-2
  • Inter
  • Atalanta–Inter 0-1
  • Inter–Bologna 3-1
  • Parma–Inter 0-2
  • Inter–Napoli 2-2
  • Inter–Lecce 1-0

L’arbitro di Udinese-Inter

Dirige Di Bello, assistenti Bercigli–Zingarelli, IV Feliciani, VAR Mazzoleni, AVAR La Penna. Nella Serie A 2025-26 Marco Di Bello ha arbitrato 7 gare: 3 rigori concessi, 21 ammonizioni e 1 espulsione (media 3,1 cartellini a partita), con 191 falli sanzionati.

  • Arbitro: DI BELLO
  • Assistenti: BERCIGLI – ZINGARELLI
  • IV: FELICIANI
  • VAR: MAZZOLENI
  • AVAR: LA PENNA

Informazioni interessanti sul match

Gara dall’alto tasso narrativo. L’Udinese ha spezzato la serie negativa contro l’Inter all’andata e cerca uno storico bis che manca dal 2012/13. In Friuli i bianconeri hanno ritrovato il gol nelle ultime sfide interne con i nerazzurri, mentre la capolista ha costruito il suo primato su equilibrio difensivo e una striscia esterna di grande continuità: cinque vittorie nelle ultime cinque trasferte, con porta spesso inviolata. Occhio alle forme del momento: i friulani tendono a cambiare esito di gara in gara, mentre l’Inter macina punti e può proiettarsi verso traguardi ambiziosi. Al centro del palcoscenico i bomber: Martínez ha spesso colpito i bianconeri, Davis è in crescita e vuole continuità. La partita promette intensità, duelli sulle fasce e gestione del ritmo in mezzo, dove qualità e inserimenti possono indirizzare l’inerzia.

  • Dopo lo stop della scorsa stagione, l’Udinese ha battuto l’Inter all’andata e insegue il doppio successo stagionale che manca dall’era Guidolin.
  • I friulani hanno segnato in ognuna delle ultime quattro gare interne contro l’Inter: tentano la quinta di fila con gol, mai centrata finora.
  • Cronometro bianconero altalenante: nelle ultime nove di campionato l’Udinese non ha mai ripetuto lo stesso risultato due volte di seguito.
  • Due pareggi casalinghi di fila per l’Udinese; il tris interno manca dal marzo 2024.
  • Dalla 5a giornata in poi l’Inter ha collezionato nove clean sheet, vertice europeo nel periodo.
  • Nerazzurri dominanti in trasferta: cinque successi consecutivi, con ultimi due senza reti al passivo.
  • Con 46 punti in 20 gare, l’Inter è in linea con stagioni chiuse nelle prime due posizioni.
  • L’Inter punta le 16 vittorie nelle prime 21: quando c’è riuscita ha poi sempre vinto lo Scudetto.
  • Davis ha già raddoppiato il bottino delle ultime due stagioni: cerca il primo bis personale di gol consecutivi.
  • Lautaro Martínez è spesso decisivo contro l’Udinese e viaggia verso un altro traguardo di reti esterne.

Le statistiche stagionali di Udinese e Inter

L’Inter primeggia per possesso (58,7%) e precisione (86,9%), con 43 gol fatti e 17 subiti: media 0,85 a gara. L’Udinese ha possesso al 46,2%, 22 gol segnati e 32 incassati (1,6 a partita). Tiri nello specchio: 117 a 74 per i nerazzurri; clean sheet 10 a 4. Disciplina più severa in Friuli (37 gialli) rispetto a Milano (32).

Focus sui singoli: per l’Udinese il capocannoniere è Davis (6) davanti a Zaniolo (5); top assist Davis (3). Più ammonizioni: Zaniolo (5); un rosso per Okoye. Nell’Inter guida Lautaro Martínez (10) con Thuram (6); assist leader Barella e Dimarco (5). Più gialli: Çalhanoglu (4). Clean sheet: Sommer 9 (più Martínez 1) contro Okoye 3 e Sava 1.

Udinese Inter
Partite giocate 20 20
Vittorie 7 15
Pareggi 5 1
Sconfitte 8 4
Gol fatti 22 43
Gol subiti 32 17
Media gol subiti 1,6 0,85
Possesso palla % 46,2 58,7
Tiri nello specchio 74 117
Precisione al tiro % 42,5 45,0
Clean sheet 4 10
Gialli totali 37 32

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando si gioca Udinese-Inter?

Sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15:00.

Dove si gioca Udinese-Inter?

Al Bluenergy Stadium di Udine.

Chi è l’arbitro di Udinese-Inter?

Marco Di Bello; assistenti Bercigli–Zingarelli, IV Feliciani, VAR Mazzoleni, AVAR La Penna.

Udinese-Inter: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Udinese - Inter
Napoli - Sassuolo
Cagliari - Juventus
SERIE B:
Padova - Mantova
Monza - Frosinone
Empoli - Sudtirol
Venezia - Catanzaro
Avellino - Carrarese
Reggiana - Cesena
Bari - Juve Stabia

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio