Udinese-Inter: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Udinese-Inter di Serie A 2025-26, 21a giornata: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime, pillole e statistiche a confronto

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Udinese–Inter apre la 21a giornata della Serie A 2025-26: si gioca al Bluenergy Stadium di Udine sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15:00. I bianconeri sono al 10° posto con 26 punti in 20 gare (7 vittorie, 5 pareggi, 8 sconfitte; 22 gol fatti, 32 subiti), mentre i nerazzurri guidano la classifica con 46 punti (15 vittorie, 1 pareggio, 4 sconfitte; 43 gol segnati, 17 incassati). Sfida tra aspirazioni diverse: per l’Udinese punti pesanti per restare nella metà sinistra, per l’Inter tappa da capolista da non fallire.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni di Udinese-Inter

L’Udinese dovrebbe confermare il 4-4-2: davanti a Okoye, linea a quattro con Zanoli (alto) e coppia centrale Kabasele–Solet a protezione, mentre Kamara darebbe spinta a sinistra. In mezzo, regia dinamica con Miller e Karlström, corsie a trazione con Zanoli e Ekkelenkamp; in attacco si va verso Gueye accanto a Davis. Tra gli assenti, Buksa out. L’Inter si orienterebbe sul 3-5-2: terzetto arretrato con Bisseck, Akanji, Bastoni; esterni Luis Henrique e Dimarco, in mezzo equilibrio e qualità con Barella, Mkhitaryan, Zielinski. Davanti coppia rodata Thuram–Martínez. Da valutare Çalhanoglu e Martínez (portiere) in dubbio; out Dumfries.

Udinese (4-4-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet, Kamara; Zanoli, Miller, Karlström, Ekkelenkamp; Gueye, Davis.

V:Sport

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Mkhitaryan, Zielinski, Dimarco; Thuram, Martínez.

V:Sport

Gli indisponibili di Udinese-Inter

Tra i bianconeri pesa l’assenza di Buksa, soluzione utile per cambiare il peso offensivo a gara in corso. Nei nerazzurri la lista è più lunga: Dumfries fermo, Palacios ancora ai box, e da monitorare Çalhanoglu e Martínez (portiere). Tra i pali resta quindi centralissima la figura di Sommer. Al momento non risultano squalificati.

Udinese – Infortunati: Buksa (infortunio al polpaccio). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (infortunio al polpaccio). Squalificati: nessuno. Inter – Infortunati: Çalhanoglu (infortunio al polpaccio, in dubbio), Di Gennaro (frattura del polso), Dumfries (infortunio alla caviglia), Martínez (infortunio alla caviglia, in dubbio), Palacios (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

L’Udinese alterna risultati: un successo, due pari e due ko nelle ultime cinque. L’Inter viaggia forte: quattro vittorie e un pari, con difesa solida e capacità di colpire in trasferta.

Udinese ko x ko ok x Inter ok ok ok x ok

Nelle ultime 5 di campionato l’Udinese ha raccolto 5 punti, l’Inter 13. Questo il dettaglio dei risultati:

Udinese

Fiorentina–Udinese 5-1

Udinese–Lazio 1-1

Como–Udinese 1-0

Torino–Udinese 1-2

Udinese–Pisa 2-2

Inter

Atalanta–Inter 0-1

Inter–Bologna 3-1

Parma–Inter 0-2

Inter–Napoli 2-2

Inter–Lecce 1-0

L’arbitro di Udinese-Inter

Dirige Di Bello, assistenti Bercigli–Zingarelli, IV Feliciani, VAR Mazzoleni, AVAR La Penna. Nella Serie A 2025-26 Marco Di Bello ha arbitrato 7 gare: 3 rigori concessi, 21 ammonizioni e 1 espulsione (media 3,1 cartellini a partita), con 191 falli sanzionati.

Arbitro: DI BELLO

Assistenti: BERCIGLI – ZINGARELLI

IV: FELICIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LA PENNA

Informazioni interessanti sul match

Gara dall’alto tasso narrativo. L’Udinese ha spezzato la serie negativa contro l’Inter all’andata e cerca uno storico bis che manca dal 2012/13. In Friuli i bianconeri hanno ritrovato il gol nelle ultime sfide interne con i nerazzurri, mentre la capolista ha costruito il suo primato su equilibrio difensivo e una striscia esterna di grande continuità: cinque vittorie nelle ultime cinque trasferte, con porta spesso inviolata. Occhio alle forme del momento: i friulani tendono a cambiare esito di gara in gara, mentre l’Inter macina punti e può proiettarsi verso traguardi ambiziosi. Al centro del palcoscenico i bomber: Martínez ha spesso colpito i bianconeri, Davis è in crescita e vuole continuità. La partita promette intensità, duelli sulle fasce e gestione del ritmo in mezzo, dove qualità e inserimenti possono indirizzare l’inerzia.

Dopo lo stop della scorsa stagione, l’ Udinese ha battuto l’ Inter all’andata e insegue il doppio successo stagionale che manca dall’era Guidolin.

ha battuto l’ all’andata e insegue il doppio successo stagionale che manca dall’era Guidolin. I friulani hanno segnato in ognuna delle ultime quattro gare interne contro l’ Inter : tentano la quinta di fila con gol, mai centrata finora.

: tentano la quinta di fila con gol, mai centrata finora. Cronometro bianconero altalenante: nelle ultime nove di campionato l’ Udinese non ha mai ripetuto lo stesso risultato due volte di seguito.

non ha mai ripetuto lo stesso risultato due volte di seguito. Due pareggi casalinghi di fila per l’ Udinese ; il tris interno manca dal marzo 2024.

; il tris interno manca dal marzo 2024. Dalla 5a giornata in poi l’ Inter ha collezionato nove clean sheet, vertice europeo nel periodo.

ha collezionato nove clean sheet, vertice europeo nel periodo. Nerazzurri dominanti in trasferta: cinque successi consecutivi, con ultimi due senza reti al passivo.

Con 46 punti in 20 gare, l’ Inter è in linea con stagioni chiuse nelle prime due posizioni.

è in linea con stagioni chiuse nelle prime due posizioni. L’ Inter punta le 16 vittorie nelle prime 21: quando c’è riuscita ha poi sempre vinto lo Scudetto.

punta le 16 vittorie nelle prime 21: quando c’è riuscita ha poi sempre vinto lo Scudetto. Davis ha già raddoppiato il bottino delle ultime due stagioni: cerca il primo bis personale di gol consecutivi.

ha già raddoppiato il bottino delle ultime due stagioni: cerca il primo bis personale di gol consecutivi. Lautaro Martínez è spesso decisivo contro l’Udinese e viaggia verso un altro traguardo di reti esterne.

Le statistiche stagionali di Udinese e Inter

L’Inter primeggia per possesso (58,7%) e precisione (86,9%), con 43 gol fatti e 17 subiti: media 0,85 a gara. L’Udinese ha possesso al 46,2%, 22 gol segnati e 32 incassati (1,6 a partita). Tiri nello specchio: 117 a 74 per i nerazzurri; clean sheet 10 a 4. Disciplina più severa in Friuli (37 gialli) rispetto a Milano (32).

Focus sui singoli: per l’Udinese il capocannoniere è Davis (6) davanti a Zaniolo (5); top assist Davis (3). Più ammonizioni: Zaniolo (5); un rosso per Okoye. Nell’Inter guida Lautaro Martínez (10) con Thuram (6); assist leader Barella e Dimarco (5). Più gialli: Çalhanoglu (4). Clean sheet: Sommer 9 (più Martínez 1) contro Okoye 3 e Sava 1.

Udinese Inter Partite giocate 20 20 Vittorie 7 15 Pareggi 5 1 Sconfitte 8 4 Gol fatti 22 43 Gol subiti 32 17 Media gol subiti 1,6 0,85 Possesso palla % 46,2 58,7 Tiri nello specchio 74 117 Precisione al tiro % 42,5 45,0 Clean sheet 4 10 Gialli totali 37 32

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando si gioca Udinese-Inter? Sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Udinese-Inter? Al Bluenergy Stadium di Udine. Chi è l’arbitro di Udinese-Inter? Marco Di Bello; assistenti Bercigli–Zingarelli, IV Feliciani, VAR Mazzoleni, AVAR La Penna.