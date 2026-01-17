Udinese-Inter: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Udinese–Inter apre la 21a giornata della Serie A 2025-26: si gioca al Bluenergy Stadium di Udine sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15:00. I bianconeri sono al 10° posto con 26 punti in 20 gare (7 vittorie, 5 pareggi, 8 sconfitte; 22 gol fatti, 32 subiti), mentre i nerazzurri guidano la classifica con 46 punti (15 vittorie, 1 pareggio, 4 sconfitte; 43 gol segnati, 17 incassati). Sfida tra aspirazioni diverse: per l’Udinese punti pesanti per restare nella metà sinistra, per l’Inter tappa da capolista da non fallire.
- Probabili formazioni di Udinese-Inter
- Gli indisponibili di Udinese-Inter
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Udinese-Inter
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Udinese e Inter
Probabili formazioni di Udinese-Inter
L’Udinese dovrebbe confermare il 4-4-2: davanti a Okoye, linea a quattro con Zanoli (alto) e coppia centrale Kabasele–Solet a protezione, mentre Kamara darebbe spinta a sinistra. In mezzo, regia dinamica con Miller e Karlström, corsie a trazione con Zanoli e Ekkelenkamp; in attacco si va verso Gueye accanto a Davis. Tra gli assenti, Buksa out. L’Inter si orienterebbe sul 3-5-2: terzetto arretrato con Bisseck, Akanji, Bastoni; esterni Luis Henrique e Dimarco, in mezzo equilibrio e qualità con Barella, Mkhitaryan, Zielinski. Davanti coppia rodata Thuram–Martínez. Da valutare Çalhanoglu e Martínez (portiere) in dubbio; out Dumfries.
- Udinese (4-4-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet, Kamara; Zanoli, Miller, Karlström, Ekkelenkamp; Gueye, Davis.
- Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Mkhitaryan, Zielinski, Dimarco; Thuram, Martínez.
Gli indisponibili di Udinese-Inter
Tra i bianconeri pesa l’assenza di Buksa, soluzione utile per cambiare il peso offensivo a gara in corso. Nei nerazzurri la lista è più lunga: Dumfries fermo, Palacios ancora ai box, e da monitorare Çalhanoglu e Martínez (portiere). Tra i pali resta quindi centralissima la figura di Sommer. Al momento non risultano squalificati.
- Udinese – Infortunati: Buksa (infortunio al polpaccio). Squalificati: nessuno.
- Inter – Infortunati: Çalhanoglu (infortunio al polpaccio, in dubbio), Di Gennaro (frattura del polso), Dumfries (infortunio alla caviglia), Martínez (infortunio alla caviglia, in dubbio), Palacios (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
L’Udinese alterna risultati: un successo, due pari e due ko nelle ultime cinque. L’Inter viaggia forte: quattro vittorie e un pari, con difesa solida e capacità di colpire in trasferta.
|Udinese
|ko
|x
|ko
|ok
|x
|Inter
|ok
|ok
|ok
|x
|ok
Nelle ultime 5 di campionato l’Udinese ha raccolto 5 punti, l’Inter 13. Questo il dettaglio dei risultati:
- Udinese
- Fiorentina–Udinese 5-1
- Udinese–Lazio 1-1
- Como–Udinese 1-0
- Torino–Udinese 1-2
- Udinese–Pisa 2-2
- Inter
- Atalanta–Inter 0-1
- Inter–Bologna 3-1
- Parma–Inter 0-2
- Inter–Napoli 2-2
- Inter–Lecce 1-0
L’arbitro di Udinese-Inter
Dirige Di Bello, assistenti Bercigli–Zingarelli, IV Feliciani, VAR Mazzoleni, AVAR La Penna. Nella Serie A 2025-26 Marco Di Bello ha arbitrato 7 gare: 3 rigori concessi, 21 ammonizioni e 1 espulsione (media 3,1 cartellini a partita), con 191 falli sanzionati.
- Arbitro: DI BELLO
- Assistenti: BERCIGLI – ZINGARELLI
- IV: FELICIANI
- VAR: MAZZOLENI
- AVAR: LA PENNA
Informazioni interessanti sul match
Gara dall’alto tasso narrativo. L’Udinese ha spezzato la serie negativa contro l’Inter all’andata e cerca uno storico bis che manca dal 2012/13. In Friuli i bianconeri hanno ritrovato il gol nelle ultime sfide interne con i nerazzurri, mentre la capolista ha costruito il suo primato su equilibrio difensivo e una striscia esterna di grande continuità: cinque vittorie nelle ultime cinque trasferte, con porta spesso inviolata. Occhio alle forme del momento: i friulani tendono a cambiare esito di gara in gara, mentre l’Inter macina punti e può proiettarsi verso traguardi ambiziosi. Al centro del palcoscenico i bomber: Martínez ha spesso colpito i bianconeri, Davis è in crescita e vuole continuità. La partita promette intensità, duelli sulle fasce e gestione del ritmo in mezzo, dove qualità e inserimenti possono indirizzare l’inerzia.
- Dopo lo stop della scorsa stagione, l’Udinese ha battuto l’Inter all’andata e insegue il doppio successo stagionale che manca dall’era Guidolin.
- I friulani hanno segnato in ognuna delle ultime quattro gare interne contro l’Inter: tentano la quinta di fila con gol, mai centrata finora.
- Cronometro bianconero altalenante: nelle ultime nove di campionato l’Udinese non ha mai ripetuto lo stesso risultato due volte di seguito.
- Due pareggi casalinghi di fila per l’Udinese; il tris interno manca dal marzo 2024.
- Dalla 5a giornata in poi l’Inter ha collezionato nove clean sheet, vertice europeo nel periodo.
- Nerazzurri dominanti in trasferta: cinque successi consecutivi, con ultimi due senza reti al passivo.
- Con 46 punti in 20 gare, l’Inter è in linea con stagioni chiuse nelle prime due posizioni.
- L’Inter punta le 16 vittorie nelle prime 21: quando c’è riuscita ha poi sempre vinto lo Scudetto.
- Davis ha già raddoppiato il bottino delle ultime due stagioni: cerca il primo bis personale di gol consecutivi.
- Lautaro Martínez è spesso decisivo contro l’Udinese e viaggia verso un altro traguardo di reti esterne.
Le statistiche stagionali di Udinese e Inter
L’Inter primeggia per possesso (58,7%) e precisione (86,9%), con 43 gol fatti e 17 subiti: media 0,85 a gara. L’Udinese ha possesso al 46,2%, 22 gol segnati e 32 incassati (1,6 a partita). Tiri nello specchio: 117 a 74 per i nerazzurri; clean sheet 10 a 4. Disciplina più severa in Friuli (37 gialli) rispetto a Milano (32).
Focus sui singoli: per l’Udinese il capocannoniere è Davis (6) davanti a Zaniolo (5); top assist Davis (3). Più ammonizioni: Zaniolo (5); un rosso per Okoye. Nell’Inter guida Lautaro Martínez (10) con Thuram (6); assist leader Barella e Dimarco (5). Più gialli: Çalhanoglu (4). Clean sheet: Sommer 9 (più Martínez 1) contro Okoye 3 e Sava 1.
|Udinese
|Inter
|Partite giocate
|20
|20
|Vittorie
|7
|15
|Pareggi
|5
|1
|Sconfitte
|8
|4
|Gol fatti
|22
|43
|Gol subiti
|32
|17
|Media gol subiti
|1,6
|0,85
|Possesso palla %
|46,2
|58,7
|Tiri nello specchio
|74
|117
|Precisione al tiro %
|42,5
|45,0
|Clean sheet
|4
|10
|Gialli totali
|37
|32
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando si gioca Udinese-Inter?
-
Sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Udinese-Inter?
-
Al Bluenergy Stadium di Udine.
- Chi è l’arbitro di Udinese-Inter?
-
Marco Di Bello; assistenti Bercigli–Zingarelli, IV Feliciani, VAR Mazzoleni, AVAR La Penna.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.