Udinese-Inter, Stramaccioni: che gaffe su Dimarco come van Basten, web in tilt

Il commentatore di Dazn paragona un tiro a lato del mancino nerazzurro all'eurogol del bomber orange nella finale degli Europei e sbaglia anche anno

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Era il 15 giugno del 1988, a Monaco si giocava la finale degli Europei tra l’Olanda versione Milan di Sacchi e l’Unione Sovietica che aveva eliminato la bella Italia di Vicini: gli orange erano in vantaggio grazie al gol di Gullit al 33′ del primo tempo quando al 54′ i fortunati che erano allo stadio – e chi vedeva la partita in tv – si alzarono in piedi per applaudire una delle più belle reti della storia del calcio. Su traversone da sinistra di Muhren l’altro fenomeno rossonero Marco van Basten si coordina perfettamente e con un tiro al volo di collo pieno insacca nell’incrocio.

Un gol da Pallone d’oro

Fu il gol che chiuse i giochi e che consacrò definitivamente il cigno di Utrecht, portandolo anche alla conquista del Pallone d’oro nel 1988, davanti ai compagni di nazionale e Milan Gullit e Rijkaard. Cosa c’entra tutto questo con Udinese-Inter? Va chiesto a Stramaccioni. La seconda voce di Dazn, infatti, si è imbarcato in un paragone poco credibile, sbagliando anche la data.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il tentativo di Dimarco

Il buon approccio dell’Inter al Bluenergy Stadium è certificato da due occasioni in avvio, una clamorosa con Lautaro che tira troppo debolmente da centro area, e l’altro di DiMarco che da sinistra col mancino ha provato la giocata al volo mettendo a lato. Tanto è bastato a Stramaccioni per ripescare la prodezza dell’ex centravanti del Milan: “Sembrava van Basten agli Europei del ’90”, ha detto con tono enfatico il tecnico-telecronista. Sbagliando anche l’anno.

L’ironia del web per Stramaccioni

Fioccano le reazioni: “Stramaccioni che paragona Dimarco a Van Basten mi sembra un filino esagerato e imparagonabile!” e poi: “Dimarco alla Van Basten agli europei” Potete togliere la sciarpa nerazzurra a Stramaccioni?” e anche: “Stramaccioni ha appena paragonato un tiraccio di Dimarco al gol di Van Basten all’ Europeo dell’ 88..”

C’è chi osserva: “Stramaccioni: “Conclusione alla Marco Van Basten agli europei del 90 di DiMarco”…Il fatto che gli europei fossero dell’88 è la cosa meno grave in questa frase” e anche: “Stramaccioni togli la sciarpa da tifoso.. imbarazzante” e anche: “Come Van Basten agli Europei del 90, posa il fiasco Stramaccioni”.