Udinese-Inter, Stramaccioni: che gaffe su Dimarco come van Basten, web in tilt

Era il 15 giugno del 1988, a Monaco si giocava la finale degli Europei tra l’Olanda versione Milan di Sacchi e l’Unione Sovietica che aveva eliminato la bella Italia di Vicini: gli orange erano in vantaggio grazie al gol di Gullit al 33′ del primo tempo quando al 54′ i fortunati che erano allo stadio – e chi vedeva la partita in tv – si alzarono in piedi per applaudire una delle più belle reti della storia del calcio. Su traversone da sinistra di Muhren l’altro fenomeno rossonero Marco van Basten si coordina perfettamente e con un tiro al volo di collo pieno insacca nell’incrocio.
Un gol da Pallone d’oro
Fu il gol che chiuse i giochi e che consacrò definitivamente il cigno di Utrecht, portandolo anche alla conquista del Pallone d’oro nel 1988, davanti ai compagni di nazionale e Milan Gullit e Rijkaard. Cosa c’entra tutto questo con Udinese-Inter? Va chiesto a Stramaccioni. La seconda voce di Dazn, infatti, si è imbarcato in un paragone poco credibile, sbagliando anche la data.
Il tentativo di Dimarco
Il buon approccio dell’Inter al Bluenergy Stadium è certificato da due occasioni in avvio, una clamorosa con Lautaro che tira troppo debolmente da centro area, e l’altro di DiMarco che da sinistra col mancino ha provato la giocata al volo mettendo a lato. Tanto è bastato a Stramaccioni per ripescare la prodezza dell’ex centravanti del Milan: “Sembrava van Basten agli Europei del ’90”, ha detto con tono enfatico il tecnico-telecronista. Sbagliando anche l’anno.
L’ironia del web per Stramaccioni
Fioccano le reazioni: “Stramaccioni che paragona Dimarco a Van Basten mi sembra un filino esagerato e imparagonabile!” e poi: “Dimarco alla Van Basten agli europei” Potete togliere la sciarpa nerazzurra a Stramaccioni?” e anche: “Stramaccioni ha appena paragonato un tiraccio di Dimarco al gol di Van Basten all’ Europeo dell’ 88..”
C’è chi osserva: “Stramaccioni: “Conclusione alla Marco Van Basten agli europei del 90 di DiMarco”…Il fatto che gli europei fossero dell’88 è la cosa meno grave in questa frase” e anche: “Stramaccioni togli la sciarpa da tifoso.. imbarazzante” e anche: “Come Van Basten agli Europei del 90, posa il fiasco Stramaccioni”.