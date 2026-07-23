Da Sanremo al campo dell’Udinese: José Alberto Sebastiani, figlio di Amadeus classe 2009, entra nel mondo dei grandi e si allena con Zaniolo, la decisione di Runjaic

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Lo abbiamo visto crescere all’Ariston, seduto in prima fila accanto alla madre Giovanna Civitillo, mentre papà Amadeus conduceva il Festival di Sanremo. Oggi José Alberto Sebastiani è cresciuto e si prepara a vivere una nuova avventura nel mondo del calcio: il figlio del noto conduttore si allena infatti con Zaniolo. Già, Kosta Runjaic lo ha convocato per il ritiro di Lienz, in Austria, aggregandolo alla prima squadra dell’Udinese. Ecco chi è il portiere classe 2009, figlio del presentatore che ha recentemente ufficializzato la separazione dal “Nove” dopo la lunga esperienza in Rai.

Udinese, c’è anche il figlio di Amadeus: chi è José Alberto Sebastiani

Diciassette anni, ruolo portiere. José Alberto Sebastiani spera che quella straordinaria palestra chiamata Udinese, società che negli ultimi anni ha costruito e valorizzato talenti come Meret, Vicario e Scuffet, possa aiutarlo a coronare il sogno di sfondare nel calcio professionistico. Nomen omen, verrebbe da dire. Sebastiani si chiama José in omaggio a José Mourinho, l’allenatore del triplete dell’Inter e uno degli idoli di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, in arte Amadeus, noto tifoso nerazzurro.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, nel 2024 si è trasferito in Friuli, dove ha continuato il suo percorso di crescita. Il suo talento aveva attirato l’attenzione di un dirigente navigato come Pierpaolo Marino, che lo ha paragonato a Stefano Tacconi. Nel maggio 2025 è arrivato anche l’esordio con la formazione Primavera dell’Udinese.

Da Sanremo all’Udinese: si allenerà con Zaniolo

Per cinque anni consecutivi Amadeus è stato il volto del Festival di Sanremo. Dal 2020 al 2024 José Alberto Sebastiani è cresciuto sotto i riflettori televisivi, mentre parallelamente coltivava la sua grande passione per il calcio. Un percorso premiato da Runjaic, che ha deciso di aggregarlo alla prima squadra come quinto portiere, alle spalle di Okoye, Padelli, Piana e Pirih. Un’esperienza importante per il giovane classe 2009, che potrà così lavorare quotidianamente accanto ai giocatori della rosa e condividere il campo anche con Nicolò Zaniolo, il numero 10 bianconero.

Zaniolo di nuovo al centro del progetto Udinese

Udinese e Zaniolo ancora insieme. La fumata bianca arrivata dopo giorni di tensione, che avevano fatto pensare a un possibile addio del trequartista di Massa, ha spazzato via ogni dubbio sul futuro dell’ex Galatasaray in Friuli. Zaniolo ha rinnovato fino al 30 giugno 2029, con opzione per un’ulteriore stagione, e un ingaggio da circa 1,8 milioni di euro più bonus. Le incomprensioni sono ormai alle spalle, come confermato dallo stesso calciatore attraverso un messaggio pubblicato sui social: “In questi giorni si è parlato molto della trattativa per il mio rinnovo, spesso con molte imprecisioni. Ma una cosa è certa: il mio rispetto per l’Udinese e per i suoi tifosi non è mai stato in discussione. Quest’anno voglio dimostrarlo ancora di più, sul campo, ogni giorno”.