Pagelle di Udinese-Juventus 0-1: Boga, altro che riserva ma la mente è sempre Yildiz. Zaniolo in polemica continua

In attesa di Como-Roma, la Juventus fa la sua parte e si gode almeno per una notte il quarto posto in solitaria. I bianconeri di Piemonte battono 1-0 l’Udinese e il mattatore è ancora una volta Jeremy Boga, alla terza rete nelle ultime tre partite. A ispirare la formazione di Luciano Spalletti, un Yildiz in versione stellare anche da falso nueve. Da segnalare un gol annullato a Conceicao per fuorigioco di Koopmeiners considerato attivo. Poco vivaci dal punto di vista offensivo i friulani.
- Le scelte di Runjaic e Spalletti
- Yildiz-Boga: l'asse funziona
- Dominio Juve, nessun rischio ma nessun gol
- Le pagelle della Juventus
- Top e flop dell'Udinese
Le scelte di Runjaic e Spalletti
L’Udinese è spensierata, ha una classifica tranquilla che le permette di giocarsela a viso aperto. Per la Juventus, che ha bisogno di punti per restare aggrappata alla rincorsa al quarto posto, quella friulana rappresenta una mina vagante. Kosta Runjaic punta sulla coppia Davis-Zaniolo. Spalletti rinuncia a David e schiera Yildiz falso nueve con Boga a sinistra nella zona abitualmente occupata dal turco. A supportare la manovra offensiva di Madama ci sono ovviamente anche Conceicao e Mckennie.
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Yildiz-Boga: l’asse funziona
La Juventus va a folate. Ci prova, rifiata e poi torna a provarci. L’Udinese difende molto alta, accetta il rischio ma dal punto di vista offensivo non crea alcunché. L’uomo più pericoloso dei bianconeri è Boga: i primi due tentativi trovano l’opposizione di Okoye ma al terzo l’ivoriano va a bersaglio con un tap-in a porta vuota a seguito di assist di Yildiz. Poi c’è spazio anche per una quarta conclusione importante alla quale risponde prontamente il numero 1 dei friulani. Un guizzo nel finale di primo tempo anche per le Zebrette con Atta che scappa via a Kalulu e tira di poco a lato.
Dominio Juve, nessun rischio ma nessun gol
La Juve perde Thuram dopo pochi minuti dall’inizio della ripresa: al suo posto Spalletti inserisce Koopmeiners. L’Udinese, invece, perde l’opportunità di pareggiare con Ekkelenkamp che cicca il pallone dopo l’ottimo assist di Davis. A proposito dell’inglese, il duello con Bremer diventa ancor più fisico nella ripresa con l’arbitro costretto a intervenire per contenerli. I bianconeri continuano nel proprio gioco e trovano il raddoppio con l’inserimento di Conceicao che col sinistro infilza Okoye. Il Var interviene per un fuorigioco passivo di Koopmeiners e porta all’annullamento del gol facendo infuriare Spalletti. Nel finale è Miretti a divorarsi il raddoppio.
Le pagelle della Juventus
- Perin 6 Nessun tiro nello specchio. L’unica cosa rilevante la fa al 95esimo in uscita, bloccando un pallone vagante.
- Kalulu 6 Soffre un po’ la vivacità di Atta nel primo tempo. Poi viene fuori e dà anche un aiuto a Conceicao.
- Bremer 6,5 Salta su Davis e neanche lo sposta, data la forza dell’inglese. Però lo contiene egregiamente.
- Kelly 6,5 I suoi lanci sono una costante nella manovra dei bianconeri di Piemonte. Il gol di Boga parte proprio dai suoi piedi. Anche difensivamente nulla da rimproverargli.
- Cambiaso 6 A volte porta un po’ troppo palla, correndo qualche rischio di troppo. Però la sua parte la fa bene in entrambe le fasi. (Dal 91′ David ng).
- Locatelli 6,5 Partita di sostanza, si piazza sul centro destra e guida il palleggio della squadra.
- Thuram 6 Rivedibile sulle conclusioni, dà comunque un discreto apporto in mezzo al campo. Finché ne ha. (Dal 49′ Koopmeiners 6 Sfiora il gol di testa in avvitamento e entra in partita con lo spirito giusto).
- Conceicao 6,5 Più volte prende alle spalle il suo marcatore, gli manca cattiveria per concludere nella maniera migliore. E quando ci riesce, ecco che arriva il Var. (Dal 78′ Gatti ng).
- McKennie 6 Non brillantissimo nella prima parte di gara, con qualche errore tecnico. Migliora nella ripresa con movimenti utili tra le linee ma non è al top.
- Boga 7 Il migliore. Sempre pericoloso quando attacca la profondità: Okoye gli nega due gol, ma al terzo tentativo trova la rete che sblocca la partita. (Dal 78′ Miretti ng).
- Yildiz 7,5 Molto attivo tra le linee e negli attacchi in profondità. Perfetto l’assist per Boga dopo aver bruciato Zarraga. Sempre dai suoi piedi nasce il 2-0 di Conceicao, poi annullato a seguito di chiamata Var. (Dal 91′ Kostic ng).
Top e flop dell’Udinese
- Okoye 7 Evita un passivo più pesante con parate determinanti.
- Atta 6 Argento vivo il francese quando attacca. Se difende, però, fa danni come in occasione del gol di Conceicao poi annullato dal Var.
- Davis 6 Ingaggia un duello rusticano con Bremer. Si rende utile anche attraverso recuperi difensivi.
- Zaniolo 5 Molto nervoso, protesta spesso e prende un giallo. Poco incisivo.
- Zarraga 5 Soffre tantissimo Boga e Yildiz. Si fa sorprendere nell’azione del gol dell’ivoriano.