Pagelle di Udinese-Juventus 0-1: Boga, altro che riserva ma la mente è sempre Yildiz. Zaniolo in polemica continua

Ecco i top e flop del match del Bluenergy Stadium, valevole per la 29a giornata di Serie A. Decide un gol dell'ivoriano nel primo tempo.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

In attesa di Como-Roma, la Juventus fa la sua parte e si gode almeno per una notte il quarto posto in solitaria. I bianconeri di Piemonte battono 1-0 l’Udinese e il mattatore è ancora una volta Jeremy Boga, alla terza rete nelle ultime tre partite. A ispirare la formazione di Luciano Spalletti, un Yildiz in versione stellare anche da falso nueve. Da segnalare un gol annullato a Conceicao per fuorigioco di Koopmeiners considerato attivo. Poco vivaci dal punto di vista offensivo i friulani.

Le scelte di Runjaic e Spalletti

L’Udinese è spensierata, ha una classifica tranquilla che le permette di giocarsela a viso aperto. Per la Juventus, che ha bisogno di punti per restare aggrappata alla rincorsa al quarto posto, quella friulana rappresenta una mina vagante. Kosta Runjaic punta sulla coppia Davis-Zaniolo. Spalletti rinuncia a David e schiera Yildiz falso nueve con Boga a sinistra nella zona abitualmente occupata dal turco. A supportare la manovra offensiva di Madama ci sono ovviamente anche Conceicao e Mckennie.

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Yildiz-Boga: l’asse funziona

La Juventus va a folate. Ci prova, rifiata e poi torna a provarci. L’Udinese difende molto alta, accetta il rischio ma dal punto di vista offensivo non crea alcunché. L’uomo più pericoloso dei bianconeri è Boga: i primi due tentativi trovano l’opposizione di Okoye ma al terzo l’ivoriano va a bersaglio con un tap-in a porta vuota a seguito di assist di Yildiz. Poi c’è spazio anche per una quarta conclusione importante alla quale risponde prontamente il numero 1 dei friulani. Un guizzo nel finale di primo tempo anche per le Zebrette con Atta che scappa via a Kalulu e tira di poco a lato.

Dominio Juve, nessun rischio ma nessun gol

La Juve perde Thuram dopo pochi minuti dall’inizio della ripresa: al suo posto Spalletti inserisce Koopmeiners. L’Udinese, invece, perde l’opportunità di pareggiare con Ekkelenkamp che cicca il pallone dopo l’ottimo assist di Davis. A proposito dell’inglese, il duello con Bremer diventa ancor più fisico nella ripresa con l’arbitro costretto a intervenire per contenerli. I bianconeri continuano nel proprio gioco e trovano il raddoppio con l’inserimento di Conceicao che col sinistro infilza Okoye. Il Var interviene per un fuorigioco passivo di Koopmeiners e porta all’annullamento del gol facendo infuriare Spalletti. Nel finale è Miretti a divorarsi il raddoppio.

Le pagelle della Juventus

Perin 6 Nessun tiro nello specchio. L’unica cosa rilevante la fa al 95esimo in uscita, bloccando un pallone vagante.

Nessun tiro nello specchio. L’unica cosa rilevante la fa al 95esimo in uscita, bloccando un pallone vagante. Kalulu 6 Soffre un po’ la vivacità di Atta nel primo tempo. Poi viene fuori e dà anche un aiuto a Conceicao.

Soffre un po’ la vivacità di Atta nel primo tempo. Poi viene fuori e dà anche un aiuto a Conceicao. Bremer 6,5 Salta su Davis e neanche lo sposta, data la forza dell’inglese. Però lo contiene egregiamente.

Salta su Davis e neanche lo sposta, data la forza dell’inglese. Però lo contiene egregiamente. Kelly 6,5 I suoi lanci sono una costante nella manovra dei bianconeri di Piemonte. Il gol di Boga parte proprio dai suoi piedi. Anche difensivamente nulla da rimproverargli.

I suoi lanci sono una costante nella manovra dei bianconeri di Piemonte. Il gol di Boga parte proprio dai suoi piedi. Anche difensivamente nulla da rimproverargli. Cambiaso 6 A volte porta un po’ troppo palla, correndo qualche rischio di troppo. Però la sua parte la fa bene in entrambe le fasi. (Dal 91′ David ng ).

A volte porta un po’ troppo palla, correndo qualche rischio di troppo. Però la sua parte la fa bene in entrambe le fasi. (Dal 91′ ). Locatelli 6,5 Partita di sostanza, si piazza sul centro destra e guida il palleggio della squadra.

Partita di sostanza, si piazza sul centro destra e guida il palleggio della squadra. Thuram 6 Rivedibile sulle conclusioni, dà comunque un discreto apporto in mezzo al campo. Finché ne ha. (Dal 49′ Koopmeiners 6 Sfiora il gol di testa in avvitamento e entra in partita con lo spirito giusto).

Rivedibile sulle conclusioni, dà comunque un discreto apporto in mezzo al campo. Finché ne ha. (Dal 49′ Sfiora il gol di testa in avvitamento e entra in partita con lo spirito giusto). Conceicao 6,5 Più volte prende alle spalle il suo marcatore, gli manca cattiveria per concludere nella maniera migliore. E quando ci riesce, ecco che arriva il Var. (Dal 78′ Gatti ng ).

Più volte prende alle spalle il suo marcatore, gli manca cattiveria per concludere nella maniera migliore. E quando ci riesce, ecco che arriva il Var. (Dal 78′ ). McKennie 6 Non brillantissimo nella prima parte di gara, con qualche errore tecnico. Migliora nella ripresa con movimenti utili tra le linee ma non è al top.

Non brillantissimo nella prima parte di gara, con qualche errore tecnico. Migliora nella ripresa con movimenti utili tra le linee ma non è al top. Boga 7 Il migliore. Sempre pericoloso quando attacca la profondità: Okoye gli nega due gol, ma al terzo tentativo trova la rete che sblocca la partita. (Dal 78′ Miretti ng ).

Il migliore. Sempre pericoloso quando attacca la profondità: Okoye gli nega due gol, ma al terzo tentativo trova la rete che sblocca la partita. (Dal 78′ ). Yildiz 7,5 Molto attivo tra le linee e negli attacchi in profondità. Perfetto l’assist per Boga dopo aver bruciato Zarraga. Sempre dai suoi piedi nasce il 2-0 di Conceicao, poi annullato a seguito di chiamata Var. (Dal 91′ Kostic ng).

Top e flop dell’Udinese

Okoye 7 Evita un passivo più pesante con parate determinanti.

Evita un passivo più pesante con parate determinanti. Atta 6 Argento vivo il francese quando attacca. Se difende, però, fa danni come in occasione del gol di Conceicao poi annullato dal Var.

Argento vivo il francese quando attacca. Se difende, però, fa danni come in occasione del gol di Conceicao poi annullato dal Var. Davis 6 Ingaggia un duello rusticano con Bremer. Si rende utile anche attraverso recuperi difensivi.

Ingaggia un duello rusticano con Bremer. Si rende utile anche attraverso recuperi difensivi. Zaniolo 5 Molto nervoso, protesta spesso e prende un giallo. Poco incisivo.

Molto nervoso, protesta spesso e prende un giallo. Poco incisivo. Zarraga 5 Soffre tantissimo Boga e Yildiz. Si fa sorprendere nell’azione del gol dell’ivoriano.