Juventus, Spalletti fa cadere la prima testa, Vlahovic verso il sì, ecco quanto guadagnerà

Spalletti taglia David e punta su Yildiz "falso nueve" e un Boga in salute, in attesa del rientro di Vlahovic, più vicino al rinnovo: la proposta dei bianconeri

Alla ricerca della migliore Juventus possibile, Luciano Spalletti sembra aver preso la prima decisione: l’esclusione di Jonathan David. Il canadese è scivolato indietro nelle gerarchie, Yildiz sarà il “falso nueve”, Boga in rampa di lancio con Conceiçao. Intanto si va verso il rinnovo di Dusan Vlahovic: ecco quanto guadagnerà l’attaccante serbo.

Spalletti non aspetta più David, il canadese perde il posto

La Juventus va ricostruita, nel carattere e con gli uomini giusti. Luciano Spalletti ha avviato da qualche settimana il rinnovamento bianconero, con l’attenzione rivola in particolar modo sull’attacco. Accantonato già da tempo Openda, utilizzato col contagocce Zhegrova, l’ultimo taglio in ordine cronologico è quello di Jonathan David.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il canadese sembrava aver iniziato il 2026 nel modo giusto, riscattando una prima parte di stagione piuttosto deludente. Ma nell’ultimo mese s’è di nuovo fermato, nel momento più delicato della stagione, con la Juventus ormai fuori dalle Coppe e rivolta soltanto a raggiungere uno dei posti utili per disputare la prossima Champions League, obiettivo minimo alla vigilia della stagione.

La Juventus segna di più senza David

Solo 7 gol tra campionato e Champions per David, arrivato a parametro zero dal Lille la scorsa estate. Complice l’infortunio di Vlahovic, il canadese avrebbe dovuto sfruttare l’occasione blindando il posto da titolare. Non ci è riuscito. Anzi, nelle ultime partite la Juventus è andata a segno con una certa regolarità senza David in campo.

E’ accaduto contro il Galatasaray, poi nella rimonta contro la Roma e sabato scorso contro il Pisa, quando l’ex Lille è stato sostituito nell’intervallo, sul risultato di 0-0, trasformato poi in 4-0 per i bianconeri nella ripresa. Informazioni utili per Spalletti, che dovrebbe mettere da parte David contro l’Udinese e schierare una Juventus col “falso nueve” Yildiz e alle sue spalle Conceiçao e un Boga in netta crescita.

L’ex Sassuolo è arrivato in prestito dal Nizza negli ultimi giorni della finestra invernale di mercato. Un’operazione low cost che sta funzionando: Boga sembra essere perfetto per il 3-4-1-2 o il 4-3-2-1 di Spalletti e costerà pochissimo riscattarlo, solo 4,8 milioni di euro.

Vlahovic vede il campo e punta al rinnovo

Tutto questo in attesa che Vlahovic torni definitivamente a disposizione dopo la lunga inattività per la lesione muscolare di alto grado all’adduttore sinistro che ha richiesto un intervento chirurgico effettuato a Londra, il 4 dicembre. Un infortunio severo che l’ha tenuto fuori dai giochi per 4 mesi. Vlahovic dovrebbe essere convocato contro l’Udinese, ma va aspettato con pazienza e utilizzato con intelligenza, anche se il tempo scorre e alla fine della stagione mancano soltanto 9 partite.

Il suo futuro, poi, andrà scritto nelle prossime settimane. C’è un contratto da prolungare. La Juventus non vuole perderlo a zero e disperdere l’investimento fatto nell’inverno del 2022. Il serbo sembra aver aperto al rinnovo per una o due stagioni, che saranno quelle decisive per il suo rilancio dopo anni tormentati.

Lo stipendio sarà decisamente abbassato rispetto ai 12 milioni di euro percepiti quest’anno, per effetto dell’accordo sottoscritto 4 anni fa. L’intenzione del club, si legge sulla Gazzetta, è di fermarsi a 7 milioni di ingaggio. Vlahovic riflette, consapevole, anche, di non avere più il mercato di qualche tempo fa: il Bayern Monaco si è ritirato dalla corsa, il Barcellona – che dovrà sostituire Lewandowski – è freddo e il Milan non ha mai affondato seriamente il colpo, nonostante l’interesse di Allegri.