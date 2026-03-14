Udinese-Juventus: formazioni ufficiali. La decisione di Spalletti su Yildiz e David, le scelte di Runjaic

I friulani puntano a stupire ancora con Zaniolo e Davis in attacco, gli ospiti devono dare continuità alla vittoria col Pisa: come giocheranno le due squadre

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Trasferta insidiosa per la Juventus, che fa visita all’Udinese in occasione della 29esima giornata di Serie A. Runjaic, che in casa ha già mietuto vittime illustri, proverà a mettere i bastoni tra le ruote anche a Spalletti. Ma i bianconeri sanno che per centrare il quarto posto Champions bisogna vincere il maggior numero di partite possibile. Il tecnico di Certaldo ha deciso chi giocherà in porta tra Perin e Di Gregorio e chi in attacco tra David e Yildiz: le formazioni ufficiali.

Udinese-Juventus: Spalletti costretto a vincere

La Juventus ha ritrovato la vittoria col Pisa, ma per il quarto posto non basta: serve continuità. E, allora, al Bleuenergy Stadium contro la temibile Udinese di Runjaic si va con l’obiettivo di provare a conquistare l’intera posta in palio.

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L’eventuale blitz in Friuli varrebbe il momentaneo sorpasso in classifica ai danni di Como e Roma e servirebbe, oltre che per il morale, anche per mettere pressione alle rivali con cui la Signora si sta giocando l’accesso all’Europa che conta. Ma non sarà una passeggiata. I padroni di casa, infatti, sono reduci dal netto successo con la Fiorentina e dal buon pareggio per 2-2 sul campo dell’Atalanta.

Solet, Atta, Zaniolo: come giocherà Runjaic

L’Udinese si dispone col 3-5-2: tra i pali ci sarà Okoye, mentre il terzetto difensivo sarà composto da Kristensen, Kabasele e Mlacic, con Solet che si accomoda in panchina.

Sulle corsie laterali toccherà a Ehizibue e Kamara; Atta è recuperato e sarà schierato sulla mediana contro Ekkelenkamp e Karlstrom. In attacco le due stelle di Runjaic: il talento di Zaniolo e il fisico di Davis.

Yildiz falso nove o David? Le scelte di Spalletti

Milik torna tra i convocati, non ancora Vlahovic che dovrà aspettare il prossimo turno. Diversi i dubbi, a partire dal sistema di gioco: sarà 4-2-3-1 oppure 3-4-2-1? In porta tutto lascia pensare che sarà confermato Perin, con Di Gregorio ormai relegato al ruolo di riserva. In difesa, da destra a sinistra, giocheranno dal primo minuto Kalulu, Bremer, Gatti e Cambiaso.

In mezzo al campo, invece, spazio al tandem formato da Locatelli e Thuram. Se lì davanti è certa la presenza di Conceicao e McKennie, resta da capire se Yildiz sarà impiegato sulla trequarti alle spalle di David oppure da falso nove con il canadese in panchina e l’inserimento di Boga nell’undici titolare.

Udinese-Juventus: formazioni ufficiali non ancora disponibili

Le probabili formazioni: