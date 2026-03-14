Udinese-Juve, il gol di Conceicao annullato da Mariani fa infuriare Spalletti: “Non è giusto”. Marelli cita Rocchi

Il sabato dei veleni: dopo le polemiche furibonde per l'arbitraggio di Inter-Atalanta, si registra lo sfogo in tv del tecnico della Juve per la decisione di Mariani

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Il sabato dei veleni. Dopo il silenzio stampa indetto dall’Inter per la direzione di Manganiello nella sfida di San Siro pareggiata contro l’Atalanta, ecco il duro sfogo di Spalletti per il gol del 2-0 di Conceicao in Udinese-Juventus annullato da Mariani per fuorigioco di Koopmeiners. Il tecnico di Certaldo ha protestato in diretta tv su DAZN, dove poi è arrivata l’analisi del talent arbitrale Marelli, che ha citato Rocchi.

Udinese-Juventus: Spalletti contro Mariani

Dal Bernabeu al Bluenergy Stadium: ad arbitrare l’anticipo del saturday night valevole per la 29esima giornata di Serie A è Maurizio Mariani, che – Guardiola a parte – ha messo tutti d’accordo per il suo metro di giudizio e il piglio con cui ha diretto la super sfida di Champions tra Real Madrid e Manchester City.

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Al 72’ della partita tra Udinese e Juventus il fischietto romano ha annullato la rete del raddoppio degli ospiti firmata da Conceicao, dopo aver ravvisato il fuorigioco di Koopmeiners una volta rivista l’azione al monitor su segnalazione del Var. L’olandese, posizionato sulla traiettoria del pallone, ha alzato il piede per farlo passare: per l’arbitro, come spiegato al pubblico dello stadio friulano, Koop ha partecipato in maniera attiva finendo per ingannare Okoye (“impatta sulle capacità del portiere”). Le telecamere hanno immediatamente catturato la plateale reazione infastidita di Spalletti, che anche nel post partita non ha fatto niente per celare il suo malcontento.

Gol annullato a Conceicao: per Spalletti era buono

Dall’esultanza sfrenata per la vittoria conquistata valsa il quarto posto (“sarebbe stato meglio rientrare nello spogliatoio, invece di fare lo stupido così” ha ammesso Spalletti) allo sfogo per la decisione finale di Mariani che proprio non gli è andata giù. Ai microfoni di DAZN lo dice chiaramente, l’allenatore della Juventus: “Il gol di Conceicao per me è buono, perché il portiere dell’Udinese vede sempre il pallone”.

E aggiunge: “La vicinanza non conta, tanto è che vero che Okoye non ha detto niente. Koop non impatta mai sulla visuale. Con la Lazio ci era stato dato un fuorigioco uguale. Così diventa difficile. Non è giusto rimettere in discussione una partita giocata bene”.

La spiegazione di Marelli e le indicazioni di Rocchi

Interpellato in diretta, l’ex arbitro Luca Marelli ha evidenziato subito che “la posizione di Koopmeiners sulla conclusione di Conceicao non impatta sulla capacità di vedere il pallone da parte di Okoye” discostandosi così dall’intepretazione di Mariani.

Nel post partita, però, ha mostrato le immagini del gol del 2-2 di Leao in Milan-Pisa con Pavlovic in fuorigioco spiegando che “nella puntata successiva di Open Var il designatore Rocchi indicò che da quel momento in poi la vicinanza al portiere e all’area piccola avrebbe spinto verso il fuorigioco. Ecco perché sono state annullate le reti di stasera e di Juventus-Lazio, anche se quest’ultima aveva una dinamica differente perché Thuram impattava avendo saltato sopra il pallone”.