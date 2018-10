Udinese-Juventus, le probabili formazioni

La Juventus, alla ricerca dell’ottava vittoria consecutiva in campionato, è di scena, nella giornata di sabato, alla Dacia Arena, contro l’Udinese, reduce dalle sconfitte patite con Lazio e Bologna. I friulani non riescono a superare i bianconeri, in casa, dal lontano 2010 (3-0 il finale).

In casa Udinese, il tecnico Velazquez punterà, ancora una volta, su Lasagna, unica punta vera, con Barak alle sue spalle. Confermato l’intero centrocampo con Fofana, Behrami, Mandragora e, ovviamente, De Paul, ossia l’uomo chiave della squadra friulana (miglior marcatore dell’Udinese con quattro gol stagionali in Serie A).

4-3-3 per i bianconeri. Dopo aver asfaltato anche lo Young Boys, la squadra di Allegri si dovrebbe ripresentare con il 4-3-3 con Cancelo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro davanti a Szczesny. A centrocampo, spazio a Pjanic nel ruolo di regista, coadiuvato da Emre Can e Matuidi. In avanti, tornerà titolare CR7 (squalificato in Champions League). Dopo la tripletta agli svizzeri, Dybala dovrebbe mantenere la maglia da titolare, insieme al portoghese e a Mandzukic, con Bernardeschi pronto a subentrare. Non saranno disponibili Khedira e Rugani, quest’ultimo alle prese con una frattura alla costola.

Le probabili formazioni di Udinese-Juventus

UDINESE (4-4-1-1): Scuffet; Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Fofana, Behrami, Mandragora, De Paul; Barak; Lasagna.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Mandzukic.

