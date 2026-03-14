Udinese-Juventus: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Udinese-Juventus di Serie A 2025-26, 29a giornata: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e ultime partite. Si gioca sabato 14 marzo 2026 alle 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine.

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Udinese e Juventus si sfidano sabato 14 marzo 2026 alle 20.45 al Bluenergy Stadium di Udine per la 29a giornata di Serie A 2025-26. È banco di prova importante: i friulani sono 11° con 36 punti (10 vittorie, 6 pareggi, 12 sconfitte; 33 gol fatti, 41 subiti), i bianconeri 6° con 50 punti (14 vittorie, 8 pareggi, 6 sconfitte; 50 gol segnati, 28 incassati). Una gara che profuma di corsa europea per la Juventus e di allungo verso la tranquillità per l’Udinese, tra solidità e fame di punti.

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Probabili formazioni di Udinese-Juventus

Quadro tattico in via di definizione: l’Udinese andrebbe verso il 3-5-2 con Okoye a dare continuità tra i pali e una linea a tre dove Mlacic, Kabasele e Kristensen dovrebbero garantire fisicità. Sulle corsie opzione Ehizibue a destra e Kamara a sinistra, in mezzo regia ed equilibrio a Karlström con Ekkelenkamp e Atta mezzali. Davanti coppia pesante Davis–Zaniolo. La Juventus potrebbe confermare il 4-2-3-1: in difesa pacchetto dinamico con Kalulu, Bremer, Gatti, Cambiaso; in mediana duttilità di Locatelli e gamba di Thuram. Sulla trequarti fantasia e strappi con Francisco Conceição, McKennie e Yildiz alle spalle di David. Tra gli indisponibili pesano Zemura e Bertola per i friulani, Milik nei bianconeri; non si segnalano squalifiche di primo piano alla vigilia.

Udinese (3-5-2): Okoye; Mlacic, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara; Davis, Zaniolo.

V:Sport

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Francisco Conceição, McKennie, Yildiz; David.

V:Sport

Gli indisponibili di Udinese-Juventus

Capitolo assenze: l’Udinese perde profondità sulle fasce con Zemura out e deve rinunciare anche a Bertola nel pacchetto arretrato, fattore che potrebbe orientare le rotazioni sulle corsie e nella difesa a tre. La Juventus non avrà Milik, togliendo un’alternativa d’esperienza in attacco: la gestione dei cambi nel reparto offensivo passerà dunque dalle accelerazioni di Openda o Boga a gara in corso.

Udinese – Infortunati: Zemura (infortunio al bicipite femorale), Bertola (infortunio alla caviglia).

– Infortunati: (infortunio al bicipite femorale), (infortunio alla caviglia). Juventus – Infortunati: Milik (infortunio al polpaccio).

Le ultime partite giocate

L’Udinese arriva dalla scossa del tris alla Fiorentina incastonato tra prove più sofferte; la Juventus alterna lampi offensivi a qualche passaggio a vuoto in trasferta, ma resta pericolosa quando può alzare i ritmi negli ultimi trenta metri. Nelle ultime cinque: Udinese 4 punti, Juventus 5.

Udinese ko ko ko ok x Juventus x ko ko x ok

Udinese

Lecce-Udinese 2-1; Udinese-Sassuolo 1-2; Bologna-Udinese 1-0; Udinese-Fiorentina 3-0; Atalanta-Udinese 2-2.

Juventus

Juventus-Lazio 2-2; Inter-Juventus 3-2; Juventus-Como 0-2; Roma-Juventus 3-3; Juventus-Pisa 4-0.

L’arbitro di Udinese-Juventus

Dirige Maurizio Mariani, assistenti Bindoni e Tegoni; IV Rapuano, VAR Maggioni, AVAR Marini. In questa Serie A 2025-26 Mariani ha arbitrato 11 gare, fischiando 5 rigori, 45 ammonizioni e 1 espulsione, per una media di 4,1 gialli a partita: profilo esperto, gestione tendenzialmente rigorosa nei duelli aerei e in area.

Informazioni interessanti sul match

La sfida mette di fronte una Juventus in crescita sotto la regia di Spalletti e un’Udinese che ha ritrovato spinta e gol con Davis. I bianconeri sono tradizionalmente a loro agio a Udine, dove hanno spesso capitalizzato le ripartenze. Occhio alla panchina: la Juventus ha risorse in grado di spaccare la partita nei secondi tempi, mentre l’Udinese punta su compattezza e palle inattive per colpire. Tra gli uomini chiave spiccano Yildiz per inventiva e Davis per presenza in area. La disciplina arbitrale potrebbe incidere: ritmo alto e tante seconde palle favorirebbero gli ospiti, mentre una gara bloccata premierebbe la densità friulana.

Nei confronti recenti il trend è chiaro: la Juventus ha vinto 7 delle ultime 8 contro l’ Udinese , concedendo appena due reti; l’ultimo pari in campionato è datato agosto 2021.

ha vinto 7 delle ultime 8 contro l’ , concedendo appena due reti; l’ultimo pari in campionato è datato agosto 2021. A Udine la Juventus è rimasta imbattuta in 14 delle ultime 15 trasferte di Serie A: i friulani hanno festeggiato solo una volta, nel luglio 2020 con rimonta firmata Nestorovski-Fofana.

è rimasta imbattuta in 14 delle ultime 15 trasferte di Serie A: i friulani hanno festeggiato solo una volta, nel luglio 2020 con rimonta firmata Nestorovski-Fofana. L’ Udinese è in striscia positiva: dopo il 3-0 alla Fiorentina e il pari con l’ Atalanta potrebbe restare imbattuta per tre turni di fila per la prima volta da ottobre.

è in striscia positiva: dopo il 3-0 alla e il pari con l’ potrebbe restare imbattuta per tre turni di fila per la prima volta da ottobre. Dall’arrivo di Spalletti i bianconeri viaggiano da zona podio: 35 punti in 19 gare, con attacco tra i più prolifici del periodo in Serie A.

i bianconeri viaggiano da zona podio: 35 punti in 19 gare, con attacco tra i più prolifici del periodo in Serie A. Ultimamente la retroguardia ospite soffre lontano da casa: quattro trasferte di fila con almeno tre gol al passivo tra tutte le competizioni.

Spalletti conosce l’ambiente friulano: 117 panchine in Serie A con l’ Udinese , terzo di sempre per presenze nel club in massima serie.

conosce l’ambiente friulano: 117 panchine in Serie A con l’ , terzo di sempre per presenze nel club in massima serie. Panchine decisive: solo l’ Inter ha segnato più gol con i subentrati della Juventus ; all’opposto l’ Udinese è tra le meno produttive da riserva.

ha segnato più gol con i subentrati della ; all’opposto l’ è tra le meno produttive da riserva. Davis è caldo: dopo due gare a segno, l’inglese insegue il tris consecutivo per la prima volta nei top campionati.

è caldo: dopo due gare a segno, l’inglese insegue il tris consecutivo per la prima volta nei top campionati. Yildiz è a un passo dalla doppia cifra in A da under 21 con la Juventus : traguardo storico per uno straniero bianconero.

è a un passo dalla doppia cifra in A da under 21 con la : traguardo storico per uno straniero bianconero. Vlahovic verso il rientro: il serbo non segna in A dal match d’andata con l’Udinese, avversario a cui ha già fatto quattro gol in carriera in campionato.

Le statistiche stagionali di Udinese e Juventus

Contrasti di stile: possesso medio 45,0% per l’Udinese contro il 56,5% della Juventus. I friulani tirano meno ma convertono al 14,5%, spingendo su fisicità e transizioni; i bianconeri producono più in rifinitura (321 passaggi chiave di squadra) e tirano con precisione (51,2% nello specchio). Fase difensiva: 6 clean sheet Udinese, 10 Juventus; PPDA simile (12,0 vs 12,1), ma la Juve concede meno tiri nello specchio.

Focus giocatori: capocannonieri Davis (9) e Yildiz (9). Assist-man: Zaniolo (4) e Yildiz (5). Più ammoniti: Zaniolo (5) per l’Udinese; Locatelli e Koopmeiners (5) per la Juventus. Espulsi: Okoye (1) per l’Udinese; Cambiaso e Kalulu (1) per la Juventus. Clean sheet portieri: Okoye 5 (più 1 Sava), Di Gregorio 9 e Perin 1.

Udinese Juventus Partite giocate 28 28 Vittorie 10 14 Pareggi 6 8 Sconfitte 12 6 Gol fatti 33 50 Gol subiti 41 28 Possesso palla (%) 45,0 56,5 Tiri nello specchio 101 169 Precisione al tiro (%) 44,5 51,2 Clean sheet 6 10 Cartellini gialli 51 32 Cartellini rossi 1 2 Capocannoniere Davis 9 Yildiz 9 Top assist Zaniolo 4 Yildiz 5

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FAQ Quando e a che ora si gioca Udinese-Juventus? Sabato 14 marzo 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Udinese-Juventus? Al Bluenergy Stadium di Udine. Chi è l’arbitro di Udinese-Juventus? Maurizio Mariani. Assistenti: Bindoni e Tegoni; IV uomo: Rapuano; VAR: Maggioni; AVAR: Marini.