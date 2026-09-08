Udinese-Lazio, moviola: Tremolada non perdona nessuno ma fa un’eccezione e dimentica due volte il secondo giallo

La prova dell’arbitro Tremolada al Bluenergy Stadium nel posticipo di serie A analizzato ai raggi X, il fischietto monzese ha ammonito sei giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Luci e ombre per Tremolada nel posticipo di serie A. Il fischietto monzese alterna un metro severo (sei ammoniti) ad un altro permissivo, graziando Karlstrom che per due volte ha evitato il secondo giallo. Vediamo cosa è successo.

Udinese-Lazio, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 13′ il primo giallo, è per Piotrowski che falcia Frattesi. Al 20′ Taylor va in percussione su assist di Belahyane, ma Karlstrom ne ferma la corsa allargando il braccio e colpendolo al volto. Tremolada non se ne accorge e lascia correre. Al 23′ ammonito Miller per fallo tattico su Frattesi. Al 25′ Isaksen si fa ammonire per proteste. Al 44′ rischia grosso Karlstrom che interviene su Tavares con un evidente pestone.

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Graziato due volte Karlstrom

Al 45′ ammonito proprio Karlstrom che atterra Nuno Tavares. Sarebbe stato il secondo giallo con conseguente rosso. Regolare al 49′ il gol di Karlstrom. Al 67′ ammonito Bayo per un fallo su Nuno Tavares. Al 68′ continua a rischiare Karlstrom, già ammonito: ferma Tavares in ripartenza, non arriva un secondo giallo neanche stavolta. Valido al 75′ il gol di Frattesi. All’85’ ammonito Bertola che intercetta volontariamente con la mano un passaggio di Zaccagni. All’88’ valido il gol di Gudmundsson che fissa il risultato sul 3-1 con cui si chiude la gara dopo 5′ di recupero.

Chi è l’arbitro Tremolada

Paride Tremolada della sezione di Monza, la scelta per Udinese-Lazio, tre stagioni fa ha arbitrato 14 partite: due di Serie A (debutto in Udinese-Lecce), 10 del campionato di Serie B e due di Coppa Italia. Due anni fa ha debuttato maluccio in Lazio-Venezia ed è apparso incerto anche in Napoli-Parma mentre è andato bene in Atalanta-Como. In tutto ha diretto 8 gare di A 2 anni fa e solo due l’anno scorso (Juve-Verona e Sassuolo-Lazio).

I precedenti tra le due squadre

Il bilancio dei 106 precedenti vedeva 48 vittorie della Lazio ha portato a casa 29 pareggi e 29 successi dell’Udinese.

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Rossi e Monaco con Maresca IV uomo, Maggioni al Var e Rutella all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Piotrowski, Isaksen, MIller, Karstrom, Bayo, Bertola.