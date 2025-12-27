Udinese-Lazio: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Udinese-Lazio di Serie A 2025-26, 17a giornata: formazioni probabili, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche a confronto.

Al Bluenergy Stadium di Udine sabato 27 dicembre 2025 alle 18:00 va in scena Udinese–Lazio, gara della 17a giornata di Serie A. I friulani sono 12° a 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi, 7 sconfitte; 17 gol fatti, 27 subiti), i biancocelesti 8° a quota 23 (6 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte; 17 segnati, 11 incassati). Sfida dal profumo d’Europa per la Lazio e punti pesanti per la classifica della Udinese, con numeri simili in attacco ma gap evidente in fase difensiva.

Probabili formazioni

Si va verso un 3-5-2 per la Udinese: tra i pali potrebbe toccare a Sava, con linea a tre guidata da Kristensen e Kabasele, più Solet a completare. Sulle corsie dovrebbero agire Zanoli e Bertola, mentre in mezzo Piotrowski, Karlström e Ekkelenkamp garantirebbero equilibrio e gamba. Davanti, coppia mobile Zaniolo–Davis, con l’opzione Buksa per cambiare il peso specifico. Le assenze pesano: Okoye è squalificato, Atta out e Zemura resta in dubbio, quindi Kamara o Ehizibue potrebbero essere soluzioni. La Lazio dovrebbe confermare il 4-3-3: catena difensiva con Marušić, Gila, Romagnoli, Pellegrini davanti a Provedel; in mediana Cancellieri, Cataldi, Vecino; tridente con Rodríguez, Castellanos e Zaccagni. Possibili varianti: Lazzari, Patric o Tavares, anche perché Basic e Guendouzi sono squalificati e Hysaj non è al meglio.

Udinese (3-5-2): Sava ; Kristensen , Kabasele , Solet ; Zanoli , Piotrowski , Karlström , Ekkelenkamp , Bertola ; Zaniolo , Davis . V:Sport

(3-5-2): ; , , ; , , , , ; , . Lazio (4-3-3): Provedel; Marušić, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Cancellieri, Cataldi, Vecino; Rodríguez, Castellanos, Zaccagni. V:Sport

Gli indisponibili

Capitolo assenze: in casa Udinese la squalifica di Okoye obbliga scelte tra i pali, con Sava che dovrebbe essere confermato. Atta resta fermo e Zemura potrebbe non farcela. Nella Lazio gli stop di Gigot e Rovella riducono le rotazioni, mentre Hysaj è in dubbio; in mezzo pesano le squalifiche di Basic e Guendouzi, che limitano le alternative per l’allenatore.

Udinese : Okoye (squalifica – cartellino rosso); Atta (problema al bicipite femorale); Zemura (infortunio alla coscia, in dubbio).

: (squalifica – cartellino rosso); (problema al bicipite femorale); (infortunio alla coscia, in dubbio). Lazio: Basic (squalifica – cartellino rosso); Guendouzi (squalifica – somma di ammonizioni); Hysaj (problema non specificato, in dubbio); Gigot (infortunio alla caviglia); Rovella (problema all’inguine).

Le ultime partite giocate

L’Udinese alterna colpi pesanti e cadute rumorose, ma in casa ha appena ritrovato un clean sheet. La Lazio concede poco e capitalizza, pur con qualche fatica lontano dall’Olimpico. Trend recenti: friulani discontinui, biancocelesti più solidi nei punteggi bassi.

Udinese ko ok ko ok ko Lazio ok ko x ok x

Udinese

Udinese-Bologna 0-3; Parma-Udinese 0-2; Udinese-Genoa 1-2; Udinese-Napoli 1-0; Fiorentina-Udinese 5-1

Lazio

Lazio-Lecce 2-0; Milan-Lazio 1-0; Lazio-Bologna 1-1; Parma-Lazio 0-1; Lazio-Cremonese 0-0

L’arbitro di Udinese-Lazio

Arbitra il signor Colombo (Andrea), con Gariglio al VAR. In questa Serie A ha diretto 5 gare: 1 rigore assegnato, 21 ammonizioni e nessuna espulsione; media 4,2 cartellini a partita e 6,9 falli per giallo. Fischio attento, tendenza al dialogo e gestione lineare dei contatti.

Arbitro: Colombo

Colombo Assistenti: Baccini – Fontemurato

Baccini – Fontemurato IV: Ayroldi

Ayroldi VAR: Gariglio

Gariglio AVAR: Chiffi

Informazioni interessanti

Tra Udinese e Lazio la storia recente racconta equilibrio e piccoli strappi: i friulani sono imbattuti da tre incroci con i biancocelesti, hanno ritrovato confidenza al Bluenergy Stadium e vengono da una porta inviolata casalinga, mentre la squadra di Castellanos e Zaccagni ha costruito la propria classifica sulla solidità difensiva e su una vena di clean sheet invidiabile. Le trasferte però restano un tema: la Lazio ha spesso faticato a trovare la via del gol lontano da Roma. Occhio a Solet, difensore con numeri da incursore, e alla voglia di sbloccarsi di Castellanos. Curiosità di calendario: entrambe hanno trend particolari nelle gare di fine anno solare. Ingredienti da partita spigolosa, a punteggio basso, dove gli episodi – piazzati e ripartenze – potrebbero fare la differenza.

L’ Udinese non perde da tre sfide di Serie A contro la Lazio (2V, 1N): striscia che i friulani non allungavano contro i biancocelesti dal 2007-2010.

non perde da tre sfide di Serie A contro la (2V, 1N): striscia che i friulani non allungavano contro i biancocelesti dal 2007-2010. L’ Udinese ha vinto l’ultima in casa con la Lazio (2-1): può centrare due successi interni di fila contro i capitolini per la prima volta dal 2011-2013.

ha vinto l’ultima in casa con la (2-1): può centrare due successi interni di fila contro i capitolini per la prima volta dal 2011-2013. Tre vittorie nelle ultime cinque in casa per l’ Udinese (2P) e un recente clean sheet: obiettivo doppia porta inviolata consecutiva che manca da febbraio-marzo scorsi.

(2P) e un recente clean sheet: obiettivo doppia porta inviolata consecutiva che manca da febbraio-marzo scorsi. La Lazio è rimasta a secco di gol in sei delle otto trasferte di questo campionato: un campanello che accompagna il girone d’andata.

è rimasta a secco di gol in sei delle otto trasferte di questo campionato: un campanello che accompagna il girone d’andata. L’ Udinese ha perso solo due delle ultime 14 gare di chiusura dell’anno solare in A: tradizione positiva a cavallo delle festività.

ha perso solo due delle ultime 14 gare di chiusura dell’anno solare in A: tradizione positiva a cavallo delle festività. La Lazio non ripete lo stesso risultato da sette “ultime” dell’anno: alternanza continua tra vittorie, pareggi e sconfitte.

non ripete lo stesso risultato da sette “ultime” dell’anno: alternanza continua tra vittorie, pareggi e sconfitte. Difesa friulana a due facce: cinque gare con almeno tre gol subiti nel 2025, ma porta chiusa nell’ultimo impegno casalingo.

Nel 2025 la Lazio ha collezionato 14 clean sheet in A: meglio ha fatto solo la Roma (18), al pari di Inter e Napoli .

ha collezionato 14 clean sheet in A: meglio ha fatto solo la (18), al pari di e . Solet è tra i centrali più incisivi del 2025: cinque partecipazioni-gol (2 reti, 3 assist) in Serie A.

è tra i centrali più incisivi del 2025: cinque partecipazioni-gol (2 reti, 3 assist) in Serie A. Castellanos non partecipa a reti da cinque presenze: contro l’Udinese non ha ancora trovato gol o assist nei 210’ giocati in A.

Le statistiche stagionali di Udinese e Lazio

Numeri alla mano, attacco alla pari (17-17), ma la Lazio svetta dietro (11 subiti contro 27) e nei clean sheet (9 a 4). Più possesso e precisione di passaggio per i biancocelesti (51,6% e 85,3%) rispetto ai friulani (46,3% e 80,7%). Volume di tiri simile, con leggera superiorità capitolina negli in porta. La chiave può stare nella qualità della rifinitura e nella gestione dei momenti difensivi.

Giocatori: nell’Udinese i migliori marcatori sono Zaniolo e Davis (4), assist leader Davis e Atta (2). Più ammoniti: Zaniolo, Davis, Karlström (3); unico espulso Okoye (1). Clean sheet portieri: Okoye 3, Sava 1. Nella Lazio guidano i gol Zaccagni e Cancellieri (3), top assist Castellanos (3). Più ammonito Guendouzi (6); espulsi Basic, Guendouzi, Zaccagni, Gila (1). Clean sheet: Provedel 9.

Udinese Lazio Partite giocate 16 16 Vittorie 6 6 Pareggi 3 5 Sconfitte 7 5 Gol fatti 17 17 Gol subiti 27 11 Clean sheet 4 9 Possesso palla (%) 46,3 51,6 Tiri totali 144 147 Tiri in porta 64 69 Precisione passaggi (%) 80,7 85,3 Cartellini gialli 29 29 Cartellini rossi 1 5

FAQ Quando e a che ora si gioca Udinese-Lazio? Udinese-Lazio si gioca sabato 27 dicembre 2025 alle ore 18:00. Dove si gioca Udinese-Lazio? La partita si disputa al Bluenergy Stadium di Udine. Chi è l’arbitro di Udinese-Lazio? L’arbitro è Andrea Colombo. Assistenti: Baccini e Fontemurato; IV uomo: Ayroldi; VAR: Gariglio; AVAR: Chiffi.