Udinese-Lazio: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Al Bluenergy Stadium di Udine sabato 27 dicembre 2025 alle 18:00 va in scena Udinese–Lazio, gara della 17a giornata di Serie A. I friulani sono 12° a 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi, 7 sconfitte; 17 gol fatti, 27 subiti), i biancocelesti 8° a quota 23 (6 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte; 17 segnati, 11 incassati). Sfida dal profumo d’Europa per la Lazio e punti pesanti per la classifica della Udinese, con numeri simili in attacco ma gap evidente in fase difensiva.
- Probabili formazioni
- Gli indisponibili
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Udinese-Lazio
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Udinese e Lazio
Probabili formazioni
Si va verso un 3-5-2 per la Udinese: tra i pali potrebbe toccare a Sava, con linea a tre guidata da Kristensen e Kabasele, più Solet a completare. Sulle corsie dovrebbero agire Zanoli e Bertola, mentre in mezzo Piotrowski, Karlström e Ekkelenkamp garantirebbero equilibrio e gamba. Davanti, coppia mobile Zaniolo–Davis, con l’opzione Buksa per cambiare il peso specifico. Le assenze pesano: Okoye è squalificato, Atta out e Zemura resta in dubbio, quindi Kamara o Ehizibue potrebbero essere soluzioni. La Lazio dovrebbe confermare il 4-3-3: catena difensiva con Marušić, Gila, Romagnoli, Pellegrini davanti a Provedel; in mediana Cancellieri, Cataldi, Vecino; tridente con Rodríguez, Castellanos e Zaccagni. Possibili varianti: Lazzari, Patric o Tavares, anche perché Basic e Guendouzi sono squalificati e Hysaj non è al meglio.
- Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlström, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. V:Sport
- Lazio (4-3-3): Provedel; Marušić, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Cancellieri, Cataldi, Vecino; Rodríguez, Castellanos, Zaccagni. V:Sport
Gli indisponibili
Capitolo assenze: in casa Udinese la squalifica di Okoye obbliga scelte tra i pali, con Sava che dovrebbe essere confermato. Atta resta fermo e Zemura potrebbe non farcela. Nella Lazio gli stop di Gigot e Rovella riducono le rotazioni, mentre Hysaj è in dubbio; in mezzo pesano le squalifiche di Basic e Guendouzi, che limitano le alternative per l’allenatore.
- Udinese: Okoye (squalifica – cartellino rosso); Atta (problema al bicipite femorale); Zemura (infortunio alla coscia, in dubbio).
- Lazio: Basic (squalifica – cartellino rosso); Guendouzi (squalifica – somma di ammonizioni); Hysaj (problema non specificato, in dubbio); Gigot (infortunio alla caviglia); Rovella (problema all’inguine).
Le ultime partite giocate
L’Udinese alterna colpi pesanti e cadute rumorose, ma in casa ha appena ritrovato un clean sheet. La Lazio concede poco e capitalizza, pur con qualche fatica lontano dall’Olimpico. Trend recenti: friulani discontinui, biancocelesti più solidi nei punteggi bassi.
|Udinese
|ko
|ok
|ko
|ok
|ko
|Lazio
|ok
|ko
|x
|ok
|x
- Udinese
Udinese-Bologna 0-3; Parma-Udinese 0-2; Udinese-Genoa 1-2; Udinese-Napoli 1-0; Fiorentina-Udinese 5-1
- Lazio
Lazio-Lecce 2-0; Milan-Lazio 1-0; Lazio-Bologna 1-1; Parma-Lazio 0-1; Lazio-Cremonese 0-0
L’arbitro di Udinese-Lazio
Arbitra il signor Colombo (Andrea), con Gariglio al VAR. In questa Serie A ha diretto 5 gare: 1 rigore assegnato, 21 ammonizioni e nessuna espulsione; media 4,2 cartellini a partita e 6,9 falli per giallo. Fischio attento, tendenza al dialogo e gestione lineare dei contatti.
- Arbitro: Colombo
- Assistenti: Baccini – Fontemurato
- IV: Ayroldi
- VAR: Gariglio
- AVAR: Chiffi
Informazioni interessanti
Tra Udinese e Lazio la storia recente racconta equilibrio e piccoli strappi: i friulani sono imbattuti da tre incroci con i biancocelesti, hanno ritrovato confidenza al Bluenergy Stadium e vengono da una porta inviolata casalinga, mentre la squadra di Castellanos e Zaccagni ha costruito la propria classifica sulla solidità difensiva e su una vena di clean sheet invidiabile. Le trasferte però restano un tema: la Lazio ha spesso faticato a trovare la via del gol lontano da Roma. Occhio a Solet, difensore con numeri da incursore, e alla voglia di sbloccarsi di Castellanos. Curiosità di calendario: entrambe hanno trend particolari nelle gare di fine anno solare. Ingredienti da partita spigolosa, a punteggio basso, dove gli episodi – piazzati e ripartenze – potrebbero fare la differenza.
- L’Udinese non perde da tre sfide di Serie A contro la Lazio (2V, 1N): striscia che i friulani non allungavano contro i biancocelesti dal 2007-2010.
- L’Udinese ha vinto l’ultima in casa con la Lazio (2-1): può centrare due successi interni di fila contro i capitolini per la prima volta dal 2011-2013.
- Tre vittorie nelle ultime cinque in casa per l’Udinese (2P) e un recente clean sheet: obiettivo doppia porta inviolata consecutiva che manca da febbraio-marzo scorsi.
- La Lazio è rimasta a secco di gol in sei delle otto trasferte di questo campionato: un campanello che accompagna il girone d’andata.
- L’Udinese ha perso solo due delle ultime 14 gare di chiusura dell’anno solare in A: tradizione positiva a cavallo delle festività.
- La Lazio non ripete lo stesso risultato da sette “ultime” dell’anno: alternanza continua tra vittorie, pareggi e sconfitte.
- Difesa friulana a due facce: cinque gare con almeno tre gol subiti nel 2025, ma porta chiusa nell’ultimo impegno casalingo.
- Nel 2025 la Lazio ha collezionato 14 clean sheet in A: meglio ha fatto solo la Roma (18), al pari di Inter e Napoli.
- Solet è tra i centrali più incisivi del 2025: cinque partecipazioni-gol (2 reti, 3 assist) in Serie A.
- Castellanos non partecipa a reti da cinque presenze: contro l’Udinese non ha ancora trovato gol o assist nei 210’ giocati in A.
Le statistiche stagionali di Udinese e Lazio
Numeri alla mano, attacco alla pari (17-17), ma la Lazio svetta dietro (11 subiti contro 27) e nei clean sheet (9 a 4). Più possesso e precisione di passaggio per i biancocelesti (51,6% e 85,3%) rispetto ai friulani (46,3% e 80,7%). Volume di tiri simile, con leggera superiorità capitolina negli in porta. La chiave può stare nella qualità della rifinitura e nella gestione dei momenti difensivi.
Giocatori: nell’Udinese i migliori marcatori sono Zaniolo e Davis (4), assist leader Davis e Atta (2). Più ammoniti: Zaniolo, Davis, Karlström (3); unico espulso Okoye (1). Clean sheet portieri: Okoye 3, Sava 1. Nella Lazio guidano i gol Zaccagni e Cancellieri (3), top assist Castellanos (3). Più ammonito Guendouzi (6); espulsi Basic, Guendouzi, Zaccagni, Gila (1). Clean sheet: Provedel 9.
|Udinese
|Lazio
|Partite giocate
|16
|16
|Vittorie
|6
|6
|Pareggi
|3
|5
|Sconfitte
|7
|5
|Gol fatti
|17
|17
|Gol subiti
|27
|11
|Clean sheet
|4
|9
|Possesso palla (%)
|46,3
|51,6
|Tiri totali
|144
|147
|Tiri in porta
|64
|69
|Precisione passaggi (%)
|80,7
|85,3
|Cartellini gialli
|29
|29
|Cartellini rossi
|1
|5
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Udinese-Lazio?
-
Udinese-Lazio si gioca sabato 27 dicembre 2025 alle ore 18:00.
- Dove si gioca Udinese-Lazio?
-
La partita si disputa al Bluenergy Stadium di Udine.
- Chi è l’arbitro di Udinese-Lazio?
-
L’arbitro è Andrea Colombo. Assistenti: Baccini e Fontemurato; IV uomo: Ayroldi; VAR: Gariglio; AVAR: Chiffi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.