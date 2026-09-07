Udinese-Lazio: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Udinese–Lazio inaugura la 3ª giornata della Serie A 2026-27: si gioca al Bluenergy Stadium di Udine lunedì 7 settembre 2026 alle 20:45. Sfida d’alta quota per capire ambizioni e tenuta: la Lazio difende il primato difensivo, la Udinese cerca continuità davanti al suo pubblico.
- Probabili formazioni
- Gli indisponibili
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Udinese-Lazio
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Udinese e Lazio
Probabili formazioni
Si va verso un 3-4-2-1 per Udinese: perno difensivo potrebbe essere Kabasele, con Abankwah a destra e Solet a sinistra; sulle corsie Vojvoda e Kamara, in mezzo Karlström e Piotrowski. Sulla trequarti dovrebbero agire Gómez e Ekkelenkamp alle spalle di Davis. Assenze come Zaniolo e Zanoli riducono le rotazioni, ma Lovric resta un’opzione. Lazio dovrebbe confermare il 4-3-3: linea con Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; regia a Belahyane con Frattesi e Taylor mezzali; tridente con Gudmundsson, Pinamonti, Zaccagni. Dubbi sulle condizioni di Marusic e Patric; a destra potrebbe vedersi Lazzari, mentre Isaksen è un’alternativa offensiva. Gara che potrebbe decidersi sulle transizioni: Udinese proverà a ripartire, Lazio dovrebbe fare possesso.
- Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Karlström, Piotrowski, Kamara; Gómez, Ekkelenkamp; Davis.
- Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Gudmundsson, Pinamonti, Zaccagni.
Gli indisponibili
Capitolo assenze: in Udinese pesano gli stop di Zaniolo e Zanoli, che potrebbero limitare le alternative tra corsie e trequarti; da valutare Arizala e Palma. In Lazio infermeria affollata tra difesa e mediana: out Patric, Marusic, Pellegrini, lungo stop per Furlanetto, mentre Cataldi e Rovella rischiano di allungare i tempi. Al momento non risultano squalificati per entrambe.
- Udinese: Zaniolo (infortunio alla coscia), Zanoli (lesione del legamento crociato anteriore – ginocchio), Arizala (problema al bicipite femorale), Palma (infortunio alla coscia).
- Lazio: Patric (problema alla caviglia), Marusic (infortunio alla coscia), Cataldi (infortunio all’inguine), Pellegrini (infortunio alla coscia), Dele-Bashiru (infortunio alla coscia), Rovella (problema al polpaccio), Furlanetto (lesione del legamento crociato anteriore – ginocchio).
Le ultime partite giocate
Avvio incoraggiante per entrambe: la Lazio ha fatto il pieno con due successi senza subire gol; la Udinese è imbattuta e ha trovato equilibrio tra solidità e ripartenze. I ritmi potrebbero alzarsi nella ripresa, quando gli ingressi dalla panchina faranno la differenza.
Dettaglio risultati:
- Udinese
Udinese–Como 1-1; Monza–Udinese 2-3.
- Lazio
Bologna–Lazio 0-1; Lazio–Genoa 1-0.
L’arbitro di Udinese-Lazio
Designazione affidata a Paride Tremolada (Monza). Assistenti Rossi L. e Monaco; IV ufficiale Maresca; VAR Maggioni, AVAR Rutella. In attesa dei dati completi sulle sue direzioni stagionali di Serie A, spicca il suo recente impiego in gare a ritmo alto: gestione del contatto rigorosa e attenzione alle situazioni in area.
Informazioni interessanti
La tradizione recente racconta un confronto spesso equilibrato. La Lazio è partita forte con due successi di misura, blindando l’area con Mandas protagonista; la Udinese ha invece mostrato capacità di soffrire e colpire in transizione, sospinta da un esterno in stato di grazia come Kamara. I biancocelesti storicamente si esprimono bene a Udine, ma i friulani vincono tanti duelli aerei e possono far male sulle corsie. Occhio ai dettagli: la qualità dei tiri concessi dalla Lazio è stata alta nonostante la porta inviolata, mentre i bianconeri stanno capitalizzando meglio le occasioni create. Sarà una sfida di nervi, con episodi e panchine pronte a cambiare volto al match.
- L’Udinese è imbattuta in 8 delle ultime 10 sfide con la Lazio (2V, 6N) e le ultime tre sono finite in parità: striscia aperta di equilibri.
- La Lazio ha segnato 17 gol nelle ultime 12 gare contro l’Udinese ma ha vinto solo 3 volte: produzione offensiva alta, resa in termini di punti meno brillante.
- Dal 2013/14 la Lazio è imbattuta in 12 delle ultime 13 trasferte a Udine, con 8 successi: uno dei suoi campi più favorevoli.
- L’Udinese ha vinto solo una delle ultime 6 in casa (2N, 3P), con poche reti subite ma anche diversi match senza segnare.
- La Lazio ha centrato due vittorie con appena due reti totali: avvio record per i biancocelesti, che sognano il tris come nel 1974/75 e 2012/13.
- L’Udinese può restare imbattuta nelle prime 3 per la terza stagione di fila: segnale di continuità nel progetto tecnico.
- Secondo gli Expected Goals on target concessi, la Lazio ha permesso conclusioni di buona qualità pur senza subire gol: indice di cinismo difensivo e di un Mandas reattivo.
- L’Udinese è tra le migliori nei duelli aerei (28 vinti finora): tema chiave contro una Lazio meno dominante nel gioco alto.
- Kamara ha segnato nelle prime due giornate: può eguagliare un avvio “alla Di Natale” firmando anche la terza.
- Frattesi ha nel mirino la terza gara di fila a segno in biancoceleste, traguardo centrato nell’era dei 3 punti solo da Zárate.
Le statistiche stagionali di Udinese e Lazio
Nelle prime due giornate possesso simile: Udinese al 44,9%, Lazio al 44,2%. Bianconeri più produttivi al tiro (23 conclusioni, 8 nello specchio) e con miglior precisione, biancocelesti più puliti nel palleggio (84,9% passaggi riusciti) e impenetrabili dietro (0 gol subiti, 2 clean sheet). Attenzione a Frattesi (2 gol) e a Kamara (2 reti): possono spostare l’inerzia dai mezzi spazi e dalle corsie.
Giocatori: per la Lazio il capocannoniere è Frattesi (2), assist finora firmati da Nuno Tavares e Dia (1). Ammonizioni distribuite (tra cui Zaccagni, Cancellieri, Provstgaard a quota 1), nessun espulso. Mandas è a 2 clean sheet. Per l’Udinese guida Kamara (2 gol), un assist a testa per Ekkelenkamp e Kamara. Gialli contenuti (3 di squadra), nessun rosso; Okoye già a quota 8 parate complessive.
|Udinese
|Lazio
|Partite giocate
|2
|2
|Vittorie
|1
|2
|Pareggi
|1
|0
|Sconfitte
|0
|0
|Gol fatti
|4
|2
|Gol subiti
|3
|0
|Clean sheet
|0
|2
|Possesso palla (%)
|44,9
|44,2
|Tiri totali
|23
|18
|Tiri in porta
|8
|5
|Precisione tiri (%)
|34,78
|27,78
|PPDA
|13,9
|12,5
|Ammonizioni
|3
|5
|Capocannoniere
|Kamara 2
|Frattesi 2
|Top assist
|Ekkelenkamp 1 (condiviso)
|Nuno Tavares 1 (condiviso)
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FAQ
- Quando si gioca Udinese-Lazio e a che ora inizia?
-
Udinese-Lazio si gioca lunedì 7 settembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 20:45.
- Dove si gioca Udinese-Lazio?
-
La partita si disputa al Bluenergy Stadium di Udine.
- Chi è l’arbitro di Udinese-Lazio?
-
L’arbitro è Paride Tremolada; assistenti Rossi L. e Monaco, IV Maresca, VAR Maggioni, AVAR Rutella.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.