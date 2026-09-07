Udinese-Lazio: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Udinese-Lazio di Serie A 2026-27, 3ª giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime, pillole e numeri chiave.

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Udinese–Lazio inaugura la 3ª giornata della Serie A 2026-27: si gioca al Bluenergy Stadium di Udine lunedì 7 settembre 2026 alle 20:45. Sfida d’alta quota per capire ambizioni e tenuta: la Lazio difende il primato difensivo, la Udinese cerca continuità davanti al suo pubblico.

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Probabili formazioni

Si va verso un 3-4-2-1 per Udinese: perno difensivo potrebbe essere Kabasele, con Abankwah a destra e Solet a sinistra; sulle corsie Vojvoda e Kamara, in mezzo Karlström e Piotrowski. Sulla trequarti dovrebbero agire Gómez e Ekkelenkamp alle spalle di Davis. Assenze come Zaniolo e Zanoli riducono le rotazioni, ma Lovric resta un’opzione. Lazio dovrebbe confermare il 4-3-3: linea con Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; regia a Belahyane con Frattesi e Taylor mezzali; tridente con Gudmundsson, Pinamonti, Zaccagni. Dubbi sulle condizioni di Marusic e Patric; a destra potrebbe vedersi Lazzari, mentre Isaksen è un’alternativa offensiva. Gara che potrebbe decidersi sulle transizioni: Udinese proverà a ripartire, Lazio dovrebbe fare possesso.

Udinese (3-4-2-1): Okoye ; Abankwah , Kabasele , Solet ; Vojvoda , Karlström , Piotrowski , Kamara ; Gómez , Ekkelenkamp ; Davis .

(3-4-2-1): ; , , ; , , , ; , ; . Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Gudmundsson, Pinamonti, Zaccagni.

Gli indisponibili

Capitolo assenze: in Udinese pesano gli stop di Zaniolo e Zanoli, che potrebbero limitare le alternative tra corsie e trequarti; da valutare Arizala e Palma. In Lazio infermeria affollata tra difesa e mediana: out Patric, Marusic, Pellegrini, lungo stop per Furlanetto, mentre Cataldi e Rovella rischiano di allungare i tempi. Al momento non risultano squalificati per entrambe.

Udinese : Zaniolo (infortunio alla coscia), Zanoli (lesione del legamento crociato anteriore – ginocchio), Arizala (problema al bicipite femorale), Palma (infortunio alla coscia).

: (infortunio alla coscia), (lesione del legamento crociato anteriore – ginocchio), (problema al bicipite femorale), (infortunio alla coscia). Lazio: Patric (problema alla caviglia), Marusic (infortunio alla coscia), Cataldi (infortunio all’inguine), Pellegrini (infortunio alla coscia), Dele-Bashiru (infortunio alla coscia), Rovella (problema al polpaccio), Furlanetto (lesione del legamento crociato anteriore – ginocchio).

Le ultime partite giocate

Avvio incoraggiante per entrambe: la Lazio ha fatto il pieno con due successi senza subire gol; la Udinese è imbattuta e ha trovato equilibrio tra solidità e ripartenze. I ritmi potrebbero alzarsi nella ripresa, quando gli ingressi dalla panchina faranno la differenza.

Dettaglio risultati:

Udinese

Udinese–Como 1-1; Monza–Udinese 2-3.

Lazio

Bologna–Lazio 0-1; Lazio–Genoa 1-0.

L’arbitro di Udinese-Lazio

Designazione affidata a Paride Tremolada (Monza). Assistenti Rossi L. e Monaco; IV ufficiale Maresca; VAR Maggioni, AVAR Rutella. In attesa dei dati completi sulle sue direzioni stagionali di Serie A, spicca il suo recente impiego in gare a ritmo alto: gestione del contatto rigorosa e attenzione alle situazioni in area.

Informazioni interessanti

La tradizione recente racconta un confronto spesso equilibrato. La Lazio è partita forte con due successi di misura, blindando l’area con Mandas protagonista; la Udinese ha invece mostrato capacità di soffrire e colpire in transizione, sospinta da un esterno in stato di grazia come Kamara. I biancocelesti storicamente si esprimono bene a Udine, ma i friulani vincono tanti duelli aerei e possono far male sulle corsie. Occhio ai dettagli: la qualità dei tiri concessi dalla Lazio è stata alta nonostante la porta inviolata, mentre i bianconeri stanno capitalizzando meglio le occasioni create. Sarà una sfida di nervi, con episodi e panchine pronte a cambiare volto al match.

L’ Udinese è imbattuta in 8 delle ultime 10 sfide con la Lazio (2V, 6N) e le ultime tre sono finite in parità: striscia aperta di equilibri.

è imbattuta in 8 delle ultime 10 sfide con la (2V, 6N) e le ultime tre sono finite in parità: striscia aperta di equilibri. La Lazio ha segnato 17 gol nelle ultime 12 gare contro l’ Udinese ma ha vinto solo 3 volte: produzione offensiva alta, resa in termini di punti meno brillante.

ha segnato 17 gol nelle ultime 12 gare contro l’ ma ha vinto solo 3 volte: produzione offensiva alta, resa in termini di punti meno brillante. Dal 2013/14 la Lazio è imbattuta in 12 delle ultime 13 trasferte a Udine, con 8 successi: uno dei suoi campi più favorevoli.

è imbattuta in 12 delle ultime 13 trasferte a Udine, con 8 successi: uno dei suoi campi più favorevoli. L’ Udinese ha vinto solo una delle ultime 6 in casa (2N, 3P), con poche reti subite ma anche diversi match senza segnare.

ha vinto solo una delle ultime 6 in casa (2N, 3P), con poche reti subite ma anche diversi match senza segnare. La Lazio ha centrato due vittorie con appena due reti totali: avvio record per i biancocelesti, che sognano il tris come nel 1974/75 e 2012/13.

ha centrato due vittorie con appena due reti totali: avvio record per i biancocelesti, che sognano il tris come nel 1974/75 e 2012/13. L’ Udinese può restare imbattuta nelle prime 3 per la terza stagione di fila: segnale di continuità nel progetto tecnico.

può restare imbattuta nelle prime 3 per la terza stagione di fila: segnale di continuità nel progetto tecnico. Secondo gli Expected Goals on target concessi, la Lazio ha permesso conclusioni di buona qualità pur senza subire gol: indice di cinismo difensivo e di un Mandas reattivo.

ha permesso conclusioni di buona qualità pur senza subire gol: indice di cinismo difensivo e di un reattivo. L’ Udinese è tra le migliori nei duelli aerei (28 vinti finora): tema chiave contro una Lazio meno dominante nel gioco alto.

è tra le migliori nei duelli aerei (28 vinti finora): tema chiave contro una meno dominante nel gioco alto. Kamara ha segnato nelle prime due giornate: può eguagliare un avvio “alla Di Natale” firmando anche la terza.

ha segnato nelle prime due giornate: può eguagliare un avvio “alla Di Natale” firmando anche la terza. Frattesi ha nel mirino la terza gara di fila a segno in biancoceleste, traguardo centrato nell’era dei 3 punti solo da Zárate.

Le statistiche stagionali di Udinese e Lazio

Nelle prime due giornate possesso simile: Udinese al 44,9%, Lazio al 44,2%. Bianconeri più produttivi al tiro (23 conclusioni, 8 nello specchio) e con miglior precisione, biancocelesti più puliti nel palleggio (84,9% passaggi riusciti) e impenetrabili dietro (0 gol subiti, 2 clean sheet). Attenzione a Frattesi (2 gol) e a Kamara (2 reti): possono spostare l’inerzia dai mezzi spazi e dalle corsie.

Giocatori: per la Lazio il capocannoniere è Frattesi (2), assist finora firmati da Nuno Tavares e Dia (1). Ammonizioni distribuite (tra cui Zaccagni, Cancellieri, Provstgaard a quota 1), nessun espulso. Mandas è a 2 clean sheet. Per l’Udinese guida Kamara (2 gol), un assist a testa per Ekkelenkamp e Kamara. Gialli contenuti (3 di squadra), nessun rosso; Okoye già a quota 8 parate complessive.

Udinese Lazio Partite giocate 2 2 Vittorie 1 2 Pareggi 1 0 Sconfitte 0 0 Gol fatti 4 2 Gol subiti 3 0 Clean sheet 0 2 Possesso palla (%) 44,9 44,2 Tiri totali 23 18 Tiri in porta 8 5 Precisione tiri (%) 34,78 27,78 PPDA 13,9 12,5 Ammonizioni 3 5 Capocannoniere Kamara 2 Frattesi 2 Top assist Ekkelenkamp 1 (condiviso) Nuno Tavares 1 (condiviso)

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FAQ Quando si gioca Udinese-Lazio e a che ora inizia? Udinese-Lazio si gioca lunedì 7 settembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 20:45. Dove si gioca Udinese-Lazio? La partita si disputa al Bluenergy Stadium di Udine. Chi è l’arbitro di Udinese-Lazio? L’arbitro è Paride Tremolada; assistenti Rossi L. e Monaco, IV Maresca, VAR Maggioni, AVAR Rutella.