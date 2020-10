L’esterno spagnolo Gerard Deulofeu su Twitter ha inviato un post dopo la notizia del suo trasferimento ad Udine: “Pronto per cominciare, l’Udinese è una bella opportunità. Ci vediamo presto in campo”.

Il catalano si accommiata così dal Watford: “Volevo ringraziarvi per il supporto che mi avete dato quando ero al club. Vi auguro il meglio per la stagione e sono certo che la rosa darà il massimo per tornare subito in Premier League”.

OMNISPORT | 07-10-2020 12:21