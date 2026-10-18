Udinese-Lecce: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Udinese-Lecce, 7ª giornata di Serie A 2026-27: orario, stadio, probabili formazioni, indisponibili, arbitro Guida e statistiche a confronto.

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Si respira aria di scontro salvezza in Udinese-Lecce, in programma il 18 ottobre 2026 alle 12:30 al Bluenergy Stadium di Udine per la 7ª giornata di Serie A. I friulani sono quindicesimi con 4 punti: una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte, 9 gol segnati e 13 subiti. I salentini, tredicesimi a quota 6, contano due successi, nessun pareggio e quattro ko, con 6 reti realizzate e 12 incassate. Due punti separano le squadre: in palio c’è una boccata d’ossigeno per allontanare la zona più pericolosa.

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Probabili formazioni di Udinese-Lecce

L’Udinese dovrebbe disporsi con il 3-4-2-1: davanti a Okoye, si va verso il terzetto Bertola–Solet–Ebosse, con Abankwah indisponibile. Sulle corsie potrebbero agire Vojvoda e Kamara, mentre Karlström e Zarraga darebbero equilibrio alla mediana. Senza Zaniolo, la creatività dovrebbe passare da Ekkelenkamp e Chakvetadze, alle spalle di Gómez; Davis rappresenterebbe un’opzione dalla panchina, con Bayo e Gueye ai box. Il Lecce potrebbe rispondere con il 4-3-3: Ngom al centro, Coulibaly e Maleh ai lati, vista l’assenza di Berisha. Davanti si profila il tridente Pierotti–Esteban Sánchez–Fatah. Non risultano squalificati segnalati.

Le probabili scelte, con i giocatori di ciascun reparto elencati da destra verso sinistra:

Udinese (3-4-2-1): Okoye ; Bertola , Solet , Ebosse ; Vojvoda , Karlström , Zarraga , Kamara ; Ekkelenkamp , Chakvetadze ; Gómez .

(3-4-2-1): ; , , ; , , , ; , ; . Lecce (4-3-3): Falcone; de Melo Veiga, Siebert, Coelho Oliveira, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; Pierotti, Esteban Sánchez, Fatah.

Gli indisponibili di Udinese-Lecce

È soprattutto l’Udinese a fare i conti con una coperta corta nelle soluzioni offensive. Le assenze di Zaniolo, Bayo e Gueye riducono le alternative tra trequarti e attacco, mentre il problema muscolare di Abankwah condiziona le rotazioni difensive. Nel Lecce l’indisponibilità segnalata è quella di Berisha: una risorsa in meno per il centrocampo, che dovrebbe comunque conservare un assetto a tre. Nell’elenco disponibile non sono riportate squalifiche per le due squadre.

Udinese : Bayo (infortunio ai muscoli posteriori della coscia), Zaniolo (infortunio ai muscoli posteriori della coscia), Abankwah (infortunio muscolare), Gueye (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno segnalato.

: (infortunio ai muscoli posteriori della coscia), (infortunio ai muscoli posteriori della coscia), (infortunio muscolare), (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno segnalato. Lecce: Berisha (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno segnalato.

Udinese-Lecce, i numeri della serie A 2026/27

L’Udinese cerca una risposta dopo quattro sconfitte consecutive: il successo sul campo del Monza è stato seguito dai ko contro Lazio, Inter, Cagliari e Torino. Anche il Lecce ha raccolto soltanto tre punti nelle ultime cinque gare: la vittoria contro il Monza non ha avuto seguito nelle sfide con Milan e Bologna. Per entrambe il bilancio del periodo è di una vittoria e quattro sconfitte, senza pareggi. I risultati sono riportati dal meno recente al più recente.

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Sequenza Udinese 1 0 4 3 V-S-S-S-S Lecce 1 0 4 3 S-S-V-S-S

Il dettaglio delle ultime cinque partite dell’Udinese:

Monza-Udinese 2-3: vittoria.

2-3: vittoria. Udinese-Lazio 1-2: sconfitta.

1-2: sconfitta. Inter-Udinese 5-3: sconfitta.

5-3: sconfitta. Udinese-Cagliari 0-1: sconfitta.

0-1: sconfitta. Torino-Udinese 2-1: sconfitta.

Il dettaglio delle ultime cinque partite del Lecce:

Lecce-Roma 0-4: sconfitta.

0-4: sconfitta. Cagliari-Lecce 1-0: sconfitta.

1-0: sconfitta. Lecce-Monza 3-2: vittoria.

3-2: vittoria. Milan-Lecce 3-0: sconfitta.

3-0: sconfitta. Lecce-Bologna 1-2: sconfitta.

L’arbitro di Udinese-Lecce

La direzione della partita è affidata a Marco Guida, nato a Pompei il 7 giugno 1981. Gli assistenti saranno Dei Giudici e Mokhtar, con Bonacina quarto ufficiale; al VAR opererà Di Paolo, affiancato dall’AVAR Baroni. Nelle due gare dirette nella Serie A 2026-27, Guida ha registrato 45 falli e assegnato 6 cartellini gialli, per una media di 3 ammonizioni a incontro. Nessuna espulsione e nessun calcio di rigore concesso nel campione stagionale disponibile, ancora limitato.

Le pillole di Udinese-Lecce: precedenti e curiosità

La storia del confronto e il rendimento recente suggeriscono una sfida meno scontata di quanto racconti il fattore campo. L’Udinese ha quasi sempre trovato la porta ospitando il Lecce, ma oggi deve misurarsi con una fragilità difensiva evidente e con un rendimento interno che fatica a decollare. I salentini, vittoriosi nell’ultimo incrocio, inseguono una doppietta di successi contro i friulani riuscita una sola volta in Serie A. Attenzione soprattutto ai calci d’angolo: entrambe hanno già segnato tre volte sugli sviluppi di corner, un’arma che può pesare in una partita delicata. Tra i protagonisti annunciati spiccano Ekkelenkamp, il bianconero più coinvolto nei gol di campionato nell’anno solare, e Fatah, capace di cambiare ritmo attraverso il dribbling. Il Lecce, inoltre, non pareggia da dieci turni: un’abitudine agli esiti netti che rende ancora più interessante un confronto nel quale entrambe cercano punti e continuità, prima ancora di una prestazione brillante.

Il Lecce arriva dal successo nell’ultimo confronto di campionato con l’ Udinese . Vincere ancora significherebbe ripetere una sequenza riuscita soltanto tra marzo e dicembre 2001, quando in panchina sedeva Cavasin.

arriva dal successo nell’ultimo confronto di campionato con l’ . Vincere ancora significherebbe ripetere una sequenza riuscita soltanto tra marzo e dicembre 2001, quando in panchina sedeva Cavasin. In casa contro il Lecce , l’ Udinese ha segnato in 17 delle 18 sfide di Serie A, totalizzando 36 reti: due esatte a partita. L’unica eccezione è lo 0-1 del 23 dicembre 2001.

, l’ ha segnato in 17 delle 18 sfide di Serie A, totalizzando 36 reti: due esatte a partita. L’unica eccezione è lo 0-1 del 23 dicembre 2001. Dopo i quattro punti delle prime due giornate, l’ Udinese ha incassato quattro ko consecutivi. Con Runjaic alla guida, una serie di cinque sconfitte di fila si è verificata soltanto tra marzo e aprile 2025.

ha incassato quattro ko consecutivi. Con Runjaic alla guida, una serie di cinque sconfitte di fila si è verificata soltanto tra marzo e aprile 2025. Il fattore campo non sta aiutando i friulani: nelle ultime otto gare interne di campionato l’ Udinese ha raccolto una vittoria, due pareggi e cinque sconfitte, restando senza gol in cinque occasioni. L’unico successo è il 2-0 sul Torino del 2 maggio.

ha raccolto una vittoria, due pareggi e cinque sconfitte, restando senza gol in cinque occasioni. L’unico successo è il 2-0 sul del 2 maggio. Nessuna delle attuali squadre di Serie A aspetta il pareggio da più tempo del Lecce : dieci turni, divisi tra cinque vittorie e cinque sconfitte. L’ultimo segno X è lo 0-0 con l’ Hellas Verona del 25 aprile.

: dieci turni, divisi tra cinque vittorie e cinque sconfitte. L’ultimo segno X è lo 0-0 con l’ del 25 aprile. I sei punti del Lecce dopo sei giornate, nonostante gli ultimi due ko, non sono un bottino da liquidare: nelle precedenti sei stagioni disputate in A i salentini avevano fatto meglio una sola volta, con gli 11 punti del 2023-24. Sei punti anche nel 2019-20.

dopo sei giornate, nonostante gli ultimi due ko, non sono un bottino da liquidare: nelle precedenti sei stagioni disputate in A i salentini avevano fatto meglio una sola volta, con gli 11 punti del 2023-24. Sei punti anche nel 2019-20. I 13 gol subiti dall’ Udinese rappresentano un campanello d’allarme: soltanto nel 1960-61 e nel 1961-62 i friulani ne avevano incassati di più dopo sei partite, 16 in entrambi i casi. Il primato negativo dopo sette giornate è di 19, nel 1960-61.

rappresentano un campanello d’allarme: soltanto nel 1960-61 e nel 1961-62 i friulani ne avevano incassati di più dopo sei partite, 16 in entrambi i casi. Il primato negativo dopo sette giornate è di 19, nel 1960-61. Sui corner c’è un primato condiviso: Udinese , Lecce e Inter guidano il campionato con tre reti ciascuna sugli sviluppi di calcio d’angolo.

, e guidano il campionato con tre reti ciascuna sugli sviluppi di calcio d’angolo. Nel 2026 Ekkelenkamp ha partecipato a 11 gol di campionato dell’ Udinese , con sette reti e quattro assist. Tra i centrocampisti della Serie A, nello stesso periodo soltanto Rabiot ha fatto meglio, a quota 12; Baturina è appaiato a 11.

ha partecipato a 11 gol di campionato dell’ , con sette reti e quattro assist. Tra i centrocampisti della Serie A, nello stesso periodo soltanto ha fatto meglio, a quota 12; è appaiato a 11. Fatah è tra i migliori specialisti del dribbling di questo avvio: 13 quelli riusciti, meno soltanto di Kvernadze (18) e Diao (16). Sette sono arrivati nell’ultima gara contro il Bologna.

Le statistiche stagionali di Udinese e Lecce

L’Udinese produce di più, ma non riesce a trasformare questa superiorità nei numeri offensivi in punti: ha segnato 9 gol contro i 6 del Lecce, con 64 tiri contro 48 e un possesso medio del 48,7% contro il 41%. I salentini centrano però lo specchio con una percentuale superiore, 45,83% contro 39,06%. Il problema comune è la tenuta difensiva: i friulani concedono 2,17 gol a partita, gli ospiti 2. Spicca anche il dato degli otto punti persi dall’Udinese da situazioni di vantaggio, segnale di una gestione delle partite da migliorare. Il Lecce ha realizzato quattro delle sue sei reti di testa: duelli aerei e palle inattive meritano particolare attenzione.

A livello individuale, Ekkelenkamp guida i marcatori dell’Udinese con 3 gol, davanti a Kamara con 2; risultano a quota 1 Abankwah, Goglichidze, Gueye, Karlström e Piotrowski. Nel Lecce comandano Coulibaly e Coelho Oliveira con 2 reti ciascuno, seguiti da Fatah e Gorter con 1. Il miglior assistman bianconero è Davis con 2 passaggi vincenti; tra i salentini sono appaiati de Melo Veiga e Ilic, entrambi a 2. Per le ammonizioni, nell’Udinese il massimo è di 2, condiviso da Bertola, Karlström e Piotrowski; nel Lecce primeggia de Melo Veiga con 3. Non risultano espulsioni per le due squadre. Tra i portieri, Okoye è ancora senza partite a porta inviolata, mentre Falcone ne conta una, con 30 parate contro le 22 del collega.

Statistica Udinese Lecce Posizione in classifica 15ª 13ª Punti 4 6 Partite giocate 6 6 Vittorie 1 2 Pareggi 1 0 Sconfitte 4 4 Gol segnati 9 6 Gol subiti 13 12 Media gol segnati 1,50 1,00 Media gol subiti 2,17 2,00 Possesso palla medio 48,7% 41,0% Tiri totali 64 48 Tiri nello specchio 25 22 Precisione al tiro 39,06% 45,83% Conversione dei tiri in gol 14,06% 12,50% Precisione dei passaggi 85,20% 79,31% Tiri concessi 98 92 Calci d’angolo 26 27 Gol su sviluppi di corner 3 3 Dribbling riusciti 36 43 Falli commessi 67 80 Cartellini gialli 12 13 Cartellini rossi registrati 0 0 Capocannonieri Ekkelenkamp 3 Coulibaly e Coelho Oliveira 2 Migliori assistman Davis 2 de Melo Veiga e Ilic 2 Giocatori più ammoniti Bertola, Karlström e Piotrowski 2 de Melo Veiga 3 Portieri: partite a porta inviolata Okoye 0 Falcone 1 Parate Okoye 22 Falcone 30

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FAQ Quando e a che ora si gioca Udinese-Lecce? Udinese-Lecce si gioca il 18 ottobre 2026 alle ore 12:30, per la 7ª giornata della Serie A 2026-27. Dove si gioca Udinese-Lecce? La partita si disputa al Bluenergy Stadium di Udine. Chi è l’arbitro di Udinese-Lecce? L’arbitro è Marco Guida, assistito da Dei Giudici e Mokhtar. Bonacina è il quarto ufficiale; al VAR c’è Di Paolo, con Baroni AVAR.