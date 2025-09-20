Pagelle Udinese-Milan 0-3: Pulisic incontenibile, a segno anche Fofana, Gimenez in ombra, esordio per Zaniolo

La sfida del Bluenergy chiude il sabato di Serie A: terza vittoria di fila per gli uomini di Allegri, ottima la prestazione di Estupinan e Rabiot

Non c’è partita al Bluenergy Stadium. L’Udinese di Runjaic si arrende al Milan di Allegri, che conferma il netto miglioramento già mostrato contro il Bologna. I rossoneri dominano la scena e conquistano tre punti pesanti trascinati da uno straordinario Pulisic, assoluto protagonista con una serata da incorniciare: apre le marcature, serve l’assist per il raddoppio di Fofana e mette la firma anche sul tris che chiude definitivamente i conti. Serata da dimenticare per i friulani che subiscono la prima sconfitta in campionato.

Le scelte di Allegri e Runjaic

Milan in campo con il 3-5-2, con Terracciano al posto dell’infortunato Maignan tra i pali. Linea difensiva composta da Tomori, Gabbia e al recuperato Pavlovic. In mediana Modric, Rabiot e Fofana, mentre in attacco esordio da titolare in stagione per Pulisic accanto a Gimenez. Ancora out Leao. Runjaic risponde con il 4-4-2, con Kristensen e Solet centrali, insieme a Ehizibue e Zemura sulle fasce. Davanti il tandem composto da Iker Bravo e Davis. Parte dalla panchina Zaniolo.

Gimenez non si sblocca, ci pensa Pulisic

Dopo la grande chance divorata da Gimenez al 19′, fermato a tu per tu da un attentissimo Sava, è Pulisic a rompere l’equilibrio. Il bomber del Milan, tra i più ispirati, sblocca il match al 40’. L’azione parte da un cross insidioso di un propositivo Estupinan, che trova la deviazione di Kristensen, vicinissimo all’autogol, Sava respinge d’istinto, ma sul tap-in si avventa Pulisic che mette dentro da pochi passi. L’Udinese, partita con buon piglio, paga l’intensità e la rapidità di palleggio dei rossoneri di Allegri, che alzando i giri del motore hanno costretto la squadra di Runjaic a difendersi.

Fofana raddoppia, Pulisic

Runjaic prova a cambiare le carte in attacco inserendo Buksa al posto di un impalpabile Iker Bravo, ma l’inerzia del match non cambia. È il Milan, infatti, a prendere il pieno controllo del gioco e a blindare la sfida con due reti in rapida successione. Ancora decisivo Pulisic: lo statunitense ruba palla a Karlstrom in area, la sfera finisce sui piedi di Fofana che fulmina Sava sul primo palo. Sulle ali dell’entusiasmo, i rossoneri affondano nuovamente e trovano il tris con una splendida azione corale. Rabiot parte da destra, si accentra e con un filtrante perfetto innesca lo scatenato Pulisic, che anticipa tutti e supera ancora una volta Sava per il 3-0. L’Udinese tenta una reazione d’orgoglio, ma la determinazione e la solidità del Milan spengono sul nascere ogni velleità di rimonta.

Udinese, top e flop

Atta 6: Si prende il giallo dopo mezz’ora. La tecnica non manca e quando accelera resta una minaccia, ma stavolta, come il resto della squadra, non punge davvero i rossoneri. (36′ st Miller ng)

Si prende il giallo dopo mezz’ora. La tecnica non manca e quando accelera resta una minaccia, ma stavolta, come il resto della squadra, non punge davvero i rossoneri. (36′ st Miller ng) Davis 6: È il più vivace dei friulani, prova a incidere ma non sfonda mai. (14′ st Zaniolo 6)

È il più vivace dei friulani, prova a incidere ma non sfonda mai. (14′ st Zaniolo 6) Iker Bravo 5.5: Parte coinvolto, poi scompare dal match, come gran parte dell’Udinese nella prima frazione. (1′ st Buksa 5.5)

Parte coinvolto, poi scompare dal match, come gran parte dell’Udinese nella prima frazione. (1′ st Buksa 5.5) Karlstrom 5: Perde la palla sanguinosa che porta al raddoppio dei rossoneri. Serata da dimenticare.

Perde la palla sanguinosa che porta al raddoppio dei rossoneri. Serata da dimenticare. Ehizibue 5: Avrebbe potuto gestire meglio il pallone che ha dato vita al gol di Pulisic nel primo tempo.

Le pagelle del Milan