I rossoneri fanno visita ai friulani nel posticipo domenicale dell'ottava giornata di Serie A. Diverse assenze per il tecnico portoghese, Runjaic cerca riscatto

Il Milan fa visita all’Udinese nel posticipo dell’ottava giornata di Serie A, in programma oggi, domenica 25 ottobre, alle 20:45 al Bluenergy Stadium. Due squadre alla ricerca di risposte, seppur per motivi differenti: i rossoneri vogliono consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica, mentre i friulani hanno bisogno di punti per interrompere una serie di risultati negativi che ha complicato sensibilmente il loro avvio di stagione. Riflettori puntati soprattutto sulle scelte di Amorim, alle prese con numerose assenze e chiamato a sciogliere alcuni dubbi di formazione.

Milan, le scelte di Amorim: novità tra centrocampo e attacco

Il Milan arriva alla trasferta di Udine con l’obiettivo di riscattare la pesante sconfitta per 3-0 rimediata contro il Bournemouth in Europa League, una battuta d’arresto che ha evidenziato le difficoltà della formazione rossonera sul palcoscenico internazionale. Ben diverso, invece, il rendimento in campionato, dove gli uomini di Amorim sono ancora imbattuti e occupano le prime posizioni della classifica con 15 punti, a quattro lunghezze dalla coppia di testa formata da Inter e Lazio. Nell’ultimo turno, il Diavolo ha superato l’Atalanta per 3-2, conquistando tre punti preziosi per continuare a inseguire le dirette concorrenti.

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Per la sfida contro i friulani, Amorim deve fare i conti con un’emergenza infortuni che interessa diversi reparti. Assenti Gila, Rabiot e Diego Moreira, ai quali si aggiungono gli indisponibili Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze e Terracciano. Il tecnico si affida dunque a una difesa a quattro, con Maignan tra i pali e la coppia centrale composta da De Winter e Pavlovic. Sulle corsie laterali spazio a Tomori e alla sorpresa Diawara.

A centrocampo, Hutchinson, Modric, Jashari e Bartesaghi. In attacco Pulisic con Goncalo Ramos. Niente maglia da titolare, invece, per il giovane Camarda, pronto a rappresentare una soluzione a gara in corso.

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Runjaic cerca il riscatto: Davis guida l’attacco bianconero

Situazione decisamente più complicata per l’Udinese, reduce da cinque sconfitte consecutive e alle prese con una classifica che comincia a destare preoccupazione. Nell’ultimo turno i friulani sono stati travolti dal Lecce per 3-0, confermando le difficoltà emerse nelle precedenti giornate, soprattutto in fase difensiva. La formazione allenata da Runjaic ha infatti incassato 16 reti nelle prime sette partite di campionato, un dato che evidenzia la necessità di ritrovare solidità ed equilibrio. Contro il Milan, i bianconeri proveranno a sfruttare il fattore campo per interrompere la serie negativa e allontanarsi dalla zona retrocessione.

Sul piano delle scelte, Runjaic conferma il 3-4-2-1, affidando la porta a Okoye. In difesa, complice l’assenza di Alaba, spazio al terzetto composto da Abankwah, Kabasele e Palma. A centrocampo Karlstrom e Piotrowski agiscono in posizione centrale, mentre Vojvoda e Kamara presidiano le corsie esterne. Nessuna rivoluzione, invece, nel reparto avanzato: il tecnico tedesco conferma le soluzioni adottate nell’ultima uscita contro il Lecce, con Ekkelenkamp e Chakvetadze sulla trequarti, alle spalle dell’unica punta Davis. Proprio l’attaccante inglese sarà uno degli osservati speciali, chiamato a garantire profondità e incisività a una squadra che ha bisogno di ritrovare fiducia anche in fase realizzativa.

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Le formazioni ufficiali

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Chakvetadze, Ekkelenkamp; Davis. Allenatore: Kosta Runjaic.

MILAN (4-3-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Diawara; Hutchinson, Modric, Jashari, Bartesaghi; Pulisic, Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.