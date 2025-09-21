Udinese-Milan, moviola: i dubbi sul gol che ha chiuso il match, cosa ha fatto Pulisic

Classe 1977 della sezione di Roma 1, l’arbitro Doveri – la scelta per Udinese-Milan – ha debuttato in Serie A nel marzo 2010 ed è stato internazionale dal 2018 al 2022. Fra gli arbitri più esperti del nostro campionato, la scorsa stagione al debutto stagionale in Udinese-Lazio ha lasciato un po’ a desiderare. Si è rifatto in Juve-Napoli, Genoa-Bologna e Cagliari-Inter mentre è stato contestato in Napoli-Inter. In questa stagione ha debuttato bene in Bologna-Como ma come se l’è cavata il fischietto laziale ieri?
I precedenti di Doveri con Udinese e Milan
Trentadue incroci con i rossoneri che con Doveri avevano vinto 18 gare, pareggiandone 8 e perdendone sei. Con l’Udinese 26 precedenti (8 vittorie dei friulani, 9 pareggi e 9 sconfitte).
L’arbitro ha ammonito due giocatori
Coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Scatragli con Di Marco IV uomo, Meraviglia al Var e Maresca all’Avar, l’arbitro ha ammonito 2 giocatori: Atta e Zemura.
Udinese-Milan, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. Al 10′ due interventi duri su Pulisic, prima di Kristensen e poi di Zarraga: Doveri decide di non ammonire i due bianconeri. Al 17′ graziato anche Rabiot, protagonista di due falli di fila. Alla mezzora il primo giallo: è per Atta che falcia Rabiot. Al 44′ Davis cade in area dopo uno scontro con Pavlovic ma è tutto regolare.
Parte la ripresa e il Milan trova subito il raddoppio col gol di Fofana che buca Sava. C’è un check del VAR, ma è tutto buono. Pulisic era andato a rubare il pallone in area a Karlstrom senza commettere fallo. Anzi, se non avesse segnato Fofana, sarebbe stato penalty per i rossoneri perché Karlstrom è entrato in ritardo sullo statunitense. Al 50′ ammonito anche Zemura per gioco scorretto su Saelemaekers. Dopo 3′ di recupero Udinese-Milan finisce 0-3.