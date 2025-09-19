Virgilio Sport
Udinese-Milan: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e pillole statistiche. Orario della partita

Udinese-Milan di Serie A 2025-26, 4a giornata: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e guida TV/streaming

Udinese e Milan si affrontano per la quarta giornata della Serie A 2025-26 al Bluenergy Stadium di Udine: si gioca sabato 20 settembre con fischio di inizio alle 20.45. I friulani arrivano da un avvio solido: quarto posto con 7 punti (3 gare), frutto di 2 vittorie e 1 pareggio. Quattro i gol segnati e due quelli subiti. Il Milan è quinto con 6 punti: 2 vittorie e 1 sconfitta; 4 gol fatti e 2 incassati.

Sfida ad alta intensità tra una squadra imbattuta e una in crescita sul piano difensivo. Le due squadre arrivano a questo match forti di due successi consecutivi e sono condizionate da diverse defezioni importanti.

Probabili formazioni di Udinese-Milan

Udinese fedele al 3-5-2: diverse le assenze tra i friulani, i bianconeri dovrebbero confermare struttura compatta e corsie propositive con Ehizibue e Zemura. In mezzo, regia fisica e ordine con Karlström, mentre davanti la coppia Iker BravoKeinan Davis potrebbe garantire profondità.

Il Milan, alle prese con qualche acciacco, Massimiliano Allegri dovrebbe insistere sul 3-4-2-1: sulle fasce Saelemaekers ed Estupiñán, in mezzo qualità e gamba con Modrić e Fofana. Sulla trequarti, Rabiot e Loftus-Cheek alle spalle di Giménez.

Restano da valutare fino all’ultimo gli indisponibili: eventuali defezioni potrebbero aprire all’opzione Pulisic a gara in corso.

Udinese (3-5-2): Sava; Palma, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlström, Atta, Zemura; Iker Bravo, Davis.

Milan (3-4-2-1): Terracciano; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Estupiñán; Loftus-Cheek, Rabiot; Giménez.

Gli indisponibili di Udinese-Milan

L’Udinese deve fare a meno del portiere titolare Okoye – squalificato per scommesse – e ha diversi giocatori in infermeria. Milan senza Mike Maignan e Rafa Leao.

Udinese – Infortunati: Daniele Padelli (infortunio al ginocchio), Hassane Kamara (problema alla coscia), Sandi Lovrić (infortunio al polpaccio), Vakoun Bayo (problema alla coscia), Nicolò Bertola (problema muscolare). Squalificati: Maduka Okoye (squalifica, 7 giornate).

Milan – Infortunati: Mike Maignan (infortunio al polpaccio), Rafael Leão (infortunio al polpaccio), Strahinja Pavlović (problema alla coscia), Ardon Jashari (infortunio alla gamba). Squalificati: nessuno segnalato.

Le ultime partite giocate

Udinese e Milan sono reduci da due vittorie consecutive. I bianconeri hanno vinto contro Inter e Pisa. Il Milan, dopo il clamoroso scivolone iniziale contro la Cremonese, ha battuto il Lecce e il Bologna portandosi a quota 6, subito a ridosso delle posizioni di testa.

  • Udinese: Udinese-Verona 1-1; Inter-Udinese 1-2; Pisa-Udinese 0-1.
  • Milan: Milan-Cremonese 1-2; Lecce-Milan 0-2; Milan-Bologna 1-0.

L’arbitro di Udinese-Milan

Arbitra il signor Daniele Doveri (Roma 1). Assistenti: CecconiScatragli; IV uomo: Di Marco; VAR: Meraviglia; AVAR: Maresca. In questa Serie A 2025/26 ha diretto 1 gara: 32 falli sanzionati, 8 ammonizioni, nessuna espulsione, nessun rigore concesso.

Informazioni interessanti sul match

Il Milan arriva da due clean sheet consecutivi. Udinese ancora imbattuta. Le ultime sfide sorridono ai rossoneri, ma a Udine i bianconeri sanno far male in transizione e sui duelli aerei: qui spicca Thomas Kristensen, dominatore nelle palle alte. Occhio a Luka Modrić, che potrebbe infilare un nuovo filotto di partecipazioni-gol, e alla vivacità di Santiago Giménez là davanti. La gara potrebbe decidersi sui dettagli: ampiezza, seconde palle e precisione sulle situazioni da fermo.

  • Il Milan ha vinto le ultime tre sfide di Serie A contro l’Udinese con un parziale complessivo di 8-2.
  • I rossoneri hanno espugnato Udine nelle ultime due trasferte: puntano al tris esterno consecutivo, evento che manca dal 2006-2008.
  • L’Udinese è imbattuta nelle prime tre giornate per il secondo anno di fila e punta a prolungare la striscia alla quarta.
  • Dopo il colpo all’Inter, i friulani potrebbero firmare nello stesso girone successi contro entrambe le milanesi: non accade dall’andata 2012/13.
  • Il Milan non subisce gol da due gare: mira a tre clean sheet di fila in A per la prima volta dal febbraio 2023.
  • I rossoneri potrebbero vincere le prime due trasferte stagionali per la terza volta negli ultimi 21 campionati.
  • Il Milan è la squadra con meno tiri subiti (16) e xG contro più basso (0.7) tra i top-5 campionati in avvio.
  • Record legni: sei in tre partite per il Milan, con Giménez che ne ha colpiti tre da solo.
  • Thomas Kristensen guida la Serie A per duelli aerei vinti (19) e respinte difensive (34) a inizio stagione.
  • Luka Modrić cerca la terza presenza di fila con partecipazione-gol in campionato, come non accade dal 2020.

Le statistiche stagionali di Udinese e Milan

Numeri a specchio: entrambe hanno segnato 4 gol e ne hanno incassati 2 nelle prime tre. Il Milan tiene più palla (52,7%) e ha già 2 clean sheet, l’Udinese è più concreta al tiro (46,15% di precisione) e competitiva nei duelli aerei. Tiri nello specchio: 12 per i friulani, 15 per i rossoneri. Disciplina: 8 gialli per l’Udinese, 4 per il Milan. Il controllo territoriale del Milan contro la solidità verticale dell’Udinese promette equilibrio.

Udinese Milan
Giocate 3 3
Vinte 2 2
Pareggiate 1 0
Perse 0 1
Possesso palla (%) 48,2 52,7
Tiri in porta 12 15
Precisione al tiro (%) 46,15 41,67
Clean sheet 1 2
Ammonizioni 8 4

FAQ

Quando e a che ora si gioca Udinese-Milan?

Sabato 20 settembre 2025 alle ore 20:45.

Dove si gioca Udinese-Milan?

Al Bluenergy Stadium di Udine.

Chi trasmette Udinese-Milan in TV o streaming?

La partita sarà trasmessa in diretta da DAZN e da Sky (Sky Sport 1).

Chi è l’arbitro di Udinese-Milan?

L’arbitro è Daniele Doveri; assistenti Cecconi e Scatragli, IV uomo Di Marco, VAR Meraviglia, AVAR Maresca.

