Udinese-Milan: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e pillole statistiche. Orario della partita

Udinese-Milan di Serie A 2025-26, 4a giornata: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e guida TV/streaming

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Udinese e Milan si affrontano per la quarta giornata della Serie A 2025-26 al Bluenergy Stadium di Udine: si gioca sabato 20 settembre con fischio di inizio alle 20.45. I friulani arrivano da un avvio solido: quarto posto con 7 punti (3 gare), frutto di 2 vittorie e 1 pareggio. Quattro i gol segnati e due quelli subiti. Il Milan è quinto con 6 punti: 2 vittorie e 1 sconfitta; 4 gol fatti e 2 incassati.

Sfida ad alta intensità tra una squadra imbattuta e una in crescita sul piano difensivo. Le due squadre arrivano a questo match forti di due successi consecutivi e sono condizionate da diverse defezioni importanti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni di Udinese-Milan

Udinese fedele al 3-5-2: diverse le assenze tra i friulani, i bianconeri dovrebbero confermare struttura compatta e corsie propositive con Ehizibue e Zemura. In mezzo, regia fisica e ordine con Karlström, mentre davanti la coppia Iker Bravo–Keinan Davis potrebbe garantire profondità.

Il Milan, alle prese con qualche acciacco, Massimiliano Allegri dovrebbe insistere sul 3-4-2-1: sulle fasce Saelemaekers ed Estupiñán, in mezzo qualità e gamba con Modrić e Fofana. Sulla trequarti, Rabiot e Loftus-Cheek alle spalle di Giménez.

Restano da valutare fino all’ultimo gli indisponibili: eventuali defezioni potrebbero aprire all’opzione Pulisic a gara in corso.

– Udinese (3-5-2): Sava; Palma, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlström, Atta, Zemura; Iker Bravo, Davis.

Fonte: V:Sport

– Milan (3-4-2-1): Terracciano; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Estupiñán; Loftus-Cheek, Rabiot; Giménez.

Fonte: V:Sport

Gli indisponibili di Udinese-Milan

L’Udinese deve fare a meno del portiere titolare Okoye – squalificato per scommesse – e ha diversi giocatori in infermeria. Milan senza Mike Maignan e Rafa Leao.

– Udinese – Infortunati: Daniele Padelli (infortunio al ginocchio), Hassane Kamara (problema alla coscia), Sandi Lovrić (infortunio al polpaccio), Vakoun Bayo (problema alla coscia), Nicolò Bertola (problema muscolare). Squalificati: Maduka Okoye (squalifica, 7 giornate).

– Milan – Infortunati: Mike Maignan (infortunio al polpaccio), Rafael Leão (infortunio al polpaccio), Strahinja Pavlović (problema alla coscia), Ardon Jashari (infortunio alla gamba). Squalificati: nessuno segnalato.

Le ultime partite giocate

Udinese e Milan sono reduci da due vittorie consecutive. I bianconeri hanno vinto contro Inter e Pisa. Il Milan, dopo il clamoroso scivolone iniziale contro la Cremonese, ha battuto il Lecce e il Bologna portandosi a quota 6, subito a ridosso delle posizioni di testa.

Udinese x ok ok – – Milan ko ok ok – –

Udinese : Udinese-Verona 1-1; Inter-Udinese 1-2; Pisa-Udinese 0-1.

: Udinese-Verona 1-1; Inter-Udinese 1-2; Pisa-Udinese 0-1. Milan: Milan-Cremonese 1-2; Lecce-Milan 0-2; Milan-Bologna 1-0.

L’arbitro di Udinese-Milan

Arbitra il signor Daniele Doveri (Roma 1). Assistenti: Cecconi– Scatragli; IV uomo: Di Marco; VAR: Meraviglia; AVAR: Maresca. In questa Serie A 2025/26 ha diretto 1 gara: 32 falli sanzionati, 8 ammonizioni, nessuna espulsione, nessun rigore concesso.

Informazioni interessanti sul match

Il Milan arriva da due clean sheet consecutivi. Udinese ancora imbattuta. Le ultime sfide sorridono ai rossoneri, ma a Udine i bianconeri sanno far male in transizione e sui duelli aerei: qui spicca Thomas Kristensen, dominatore nelle palle alte. Occhio a Luka Modrić, che potrebbe infilare un nuovo filotto di partecipazioni-gol, e alla vivacità di Santiago Giménez là davanti. La gara potrebbe decidersi sui dettagli: ampiezza, seconde palle e precisione sulle situazioni da fermo.

Il Milan ha vinto le ultime tre sfide di Serie A contro l’ Udinese con un parziale complessivo di 8-2.

ha vinto le ultime tre sfide di Serie A contro l’ con un parziale complessivo di 8-2. I rossoneri hanno espugnato Udine nelle ultime due trasferte: puntano al tris esterno consecutivo, evento che manca dal 2006-2008.

L’ Udinese è imbattuta nelle prime tre giornate per il secondo anno di fila e punta a prolungare la striscia alla quarta.

è imbattuta nelle prime tre giornate per il secondo anno di fila e punta a prolungare la striscia alla quarta. Dopo il colpo all’Inter, i friulani potrebbero firmare nello stesso girone successi contro entrambe le milanesi: non accade dall’andata 2012/13.

Il Milan non subisce gol da due gare: mira a tre clean sheet di fila in A per la prima volta dal febbraio 2023.

non subisce gol da due gare: mira a tre clean sheet di fila in A per la prima volta dal febbraio 2023. I rossoneri potrebbero vincere le prime due trasferte stagionali per la terza volta negli ultimi 21 campionati.

Il Milan è la squadra con meno tiri subiti (16) e xG contro più basso (0.7) tra i top-5 campionati in avvio.

è la squadra con meno tiri subiti (16) e xG contro più basso (0.7) tra i top-5 campionati in avvio. Record legni: sei in tre partite per il Milan , con Giménez che ne ha colpiti tre da solo.

, con che ne ha colpiti tre da solo. Thomas Kristensen guida la Serie A per duelli aerei vinti (19) e respinte difensive (34) a inizio stagione.

guida la Serie A per duelli aerei vinti (19) e respinte difensive (34) a inizio stagione. Luka Modrić cerca la terza presenza di fila con partecipazione-gol in campionato, come non accade dal 2020.

Le statistiche stagionali di Udinese e Milan

Numeri a specchio: entrambe hanno segnato 4 gol e ne hanno incassati 2 nelle prime tre. Il Milan tiene più palla (52,7%) e ha già 2 clean sheet, l’Udinese è più concreta al tiro (46,15% di precisione) e competitiva nei duelli aerei. Tiri nello specchio: 12 per i friulani, 15 per i rossoneri. Disciplina: 8 gialli per l’Udinese, 4 per il Milan. Il controllo territoriale del Milan contro la solidità verticale dell’Udinese promette equilibrio.

Udinese Milan Giocate 3 3 Vinte 2 2 Pareggiate 1 0 Perse 0 1 Possesso palla (%) 48,2 52,7 Tiri in porta 12 15 Precisione al tiro (%) 46,15 41,67 Clean sheet 1 2 Ammonizioni 8 4

Abbonati qui a NOW per vedere la partita in diretta

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Udinese-Milan? Sabato 20 settembre 2025 alle ore 20:45. Dove si gioca Udinese-Milan? Al Bluenergy Stadium di Udine. Chi trasmette Udinese-Milan in TV o streaming? La partita sarà trasmessa in diretta da DAZN e da Sky (Sky Sport 1). Chi è l’arbitro di Udinese-Milan? L’arbitro è Daniele Doveri; assistenti Cecconi e Scatragli, IV uomo Di Marco, VAR Meraviglia, AVAR Maresca.