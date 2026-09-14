Quell'anno, i friulani compirono quasi l'impresa di sfilare lo scudetto al Milan, salvo poi sprofondare nel baratro della B per una questione di due anni prima

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Quando si parla di imprese apparentemente impossibili nel calcio, bisogna per forza fare un salto indietro nel tempo e arrivare a Udine, a metà anni Cinquanta. Perché nel 1954 l’Udinese è sono certo una delle grandi del calcio italiano. Eppure, qualcosa sta per cambiare. Il presidente Dino Bruseschi e l’allenatore Giuseppe Bigogno costruiscono una squadra con un’idea molto semplice: niente figurine da collezione, ma giocatori capaci di stare insieme e correre nella stessa direzione.

Quella che viene messa in piedi è una rosa che parte da subito chiaramente senza grandi proclami, ma al cui interno inizia presto a serpeggiare un sogno che sembra quasi proibito da pronunciare ad alta voce: e se provassimo a vincere lo Scudetto?

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia dell’Udinese dei miracoli e di come, per pochissimo, non sfilò il Campionato al Milan.