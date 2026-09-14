Quando si parla di imprese apparentemente impossibili nel calcio, bisogna per forza fare un salto indietro nel tempo e arrivare a Udine, a metà anni Cinquanta. Perché nel 1954 l’Udinese è sono certo una delle grandi del calcio italiano. Eppure, qualcosa sta per cambiare. Il presidente Dino Bruseschi e l’allenatore Giuseppe Bigogno costruiscono una squadra con un’idea molto semplice: niente figurine da collezione, ma giocatori capaci di stare insieme e correre nella stessa direzione.
Quella che viene messa in piedi è una rosa che parte da subito chiaramente senza grandi proclami, ma al cui interno inizia presto a serpeggiare un sogno che sembra quasi proibito da pronunciare ad alta voce: e se provassimo a vincere lo Scudetto?
Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia dell’Udinese dei miracoli e di come, per pochissimo, non sfilò il Campionato al Milan.