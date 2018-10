Udinese-Napoli, le probabili formazioni

Tutto pronto per Udinese-Napoli, in programma sabato sera alle 20.30. I friulani sono reduci da tre sconfitte consecutive mentre il Napoli ha 18 punti in classifica (sei vittorie e due sconfitte). Il tecnico dei friulani Velazquez punta sul duo offensivo De Paul-Lasagna. Ancelotti, visto il forfait di Insigne, si affiderà a Milik e Mertens.

Negli ultimi quattro precedenti allo stadio Friuli, due vittorie per i bianconeri, altrettanti per gli azzurri. Lo scorso anno, la sfida è stata vinta dal Napoli che si è imposto per 1-0 con rete decisiva di Jorginho, oggi al Chelsea.

Probabili formazioni

UDINESE (4-1-4-1): Scuffet; Stryger-Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Behrami; Pussetto, Fofana, Mandragora, de Paul; Lasagna. All. Velazquez

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Callejon, Allan, Diawara, Verdi; Mertens, Milik. All. Ancelotti

SPORTAL.IT | 20-10-2018 10:40