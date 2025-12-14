Udinese-Napoli, moviola: dubbi sui gol annullati, cosa ha visto il Var, il caso-Zaniolo

La prova dell’arbitro Sozza al BluEenergy Stadium per la quindicesima giornata di A analizzata ai raggi X, un solo ammonito dal fischietto lombardo

Considerato fra i migliori prospetti emergenti dell’arbitraggio in Italia, Simone Sozza – scelto per Udinese-Napoli- dopo una stagione super tre anni fa è andato alternando prestazioni positive ad altre al di sotto del suo talento ma ultimamente non sta sbagliando un colpo. Il 37enne fischietto cresciuto nella sezione di Seregno, paesino della Brianza in provincia di Monza, scelto per, gode di alta stima da parte del designatore Rocchi che ha dimostrato di considerarlo alla pari dei migliori della Can. Il designatore l’ha scelto per parecchi big-match l’anno scorso e in stagione ha esordito anche in Champions. In A quest’anno è stato designato per Cagliari-Fiorentina, Lazio-Roma, Juventus-Atalanta, Genoa-Parma, Inter-Fiorentina e Milan-Inter, vediamo come se l’è cavata l’arbitro lombardo stavolta.

I precedenti di Sozza con Udinese e Napoli

Nei 7 precedenti gli azzurri avevano vinto 3 volte, pareggiato tre e persa una gara, tre incroci con l’Hellas (1 vittoria, 1 pareggio e una sconfitta), 3 sconfitte su 3 incroci per i friulani.

L’arbitro ha ammonito solo Zaniolo

Coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Yoshikawa con Bonacina IV uomo, Ghersini al Var e Manganiello all’Avar, l’arbitro ha ammonito solo Zaniolo.

Udinese-Napoli, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 21′ scintille tra Spinazzola e Zanolo, che erano compagni alla Roma, l’azzurro gli urla a brutto muso: davvero pensi che non sia fallo? Il fantasista replica di non essersene accorto ma dallo spicchio di tifosi napoletani allo stadio partono cori offensivi nei suoi confronti: “O Zaniolo figlio di p…”.

Al 33′ ammonito Zaniolo per un fallo su Elmas. Al 51′ segna Davis, la posizione del giocatore al momento del tap-in sulla ribattuta di Milinkovic-Savic sembrerebbe regolare ma dopo un check del Var la rete viene annullata per fuorigioco.

Al 69′ segna l’Udinese con una fucilata di Zaniolo su assist di Karlstrom ma il Var richiama l’arbitro all’on field review. Dopo aver visto le immagini al monitor Sozza rileva un fallo di Karlstrom su Lobotka. Giornata agrodolce per l’ex Roma, croce e delizia dei friulani con giocate super ma anche un gol fatto mangiato. Seconda rete annullata ai bianconeri. Vale invece al 73′ ii gol di Ekkelenkamp con un destro a giro all’incrocio. Dopo il recupero Udinese-Napoli finisce 1-0.

La sentenza di Marelli

Sul secondo gol annullato all’Udinese arriva il parere del talent di Dazn, Luca Marelli: “Giusto annullare la rete, c’è un tocco involontario ma negligente e plateale di Karlstrom su Lobotka che gli fa togliere la scarpa corretto l’intervento del Var mentre l’arbitro non poteva vedere”.